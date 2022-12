Χριστούγεννα 2022: Κεφαλονίτικα κάλαντα άκουσαν ο Αλέξης Τσίπρας και η Μπέτυ Μπαζιάνα

Παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα κάλαντα άκουσαν ο Αλέξης Τσίπρας και η σύντροφος του Μπέτυ Μπαζιάνα, καθώς ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, υποδέχθηκε στα γραφεία του κόμματος την Αδελφότητα Κεφαλλήνων και Ιθακησίων Πειραιά και Βορειοηπειρωτικούς Συλλόγους υπό την αιγίδα της Δημοκρατικής Ένωσης Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας – ΟΜΟΝΟΙΑ. Ο κ. Τσίπρας με τη σύντροφο του μοίρασαν και δέχτηκαν δώρα ενώ αντάλλαξαν και ευχές με τα μέλη των συλλόγων. «Πρώτη φορά ακούω τα κάλαντα σας, είναι πολύ ωραία, βέβαια έχετε παράδοση στις τέχνες στα Ιόνια νησιά», είπε ο κ. Τσίπρας αφότου άκουσε τα κάλαντα από την Αδελφότητα Κεφαλλήνων και Ιθακησίων Πειραιά. Στη συνέχεια τα μέλη του συλλόγου χόρεψαν παραδοσιακό κεφαλλονίτικο Μπάλο. Το «καλήν εσπέραν άρχοντες» έψαλαν κατόπιν και τα μικρά παιδιά από τους Βορειοηπειρωτικούς Συλλόγους υπό την αιγίδα της Δημοκρατικής Ένωσης Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας – ΟΜΟΝΟΙΑ. Τα παιδιά χόρεψαν παραδοσιακό χορό υπό τον ήχο του κλαρίνου. Ο αντιπρόεδρος της Ομόνοιας έδωσε δώρο στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ μια πράσινη φανέλα του Πολιτιστικού Αθλητικού Ομίλου Φοινικαίων (Π.Α.Ο. Φοινικαίων) με το επίθετο του κ. Τσίπρα τυπωμένο και τον αριθμό 28. Αλ. Τσίπρας: «Εγώ δεν θα μπορούσα να δεχτώ, χωρίς να έχουν προχωρήσει τα μειονοτικά θέματα, να οργανώνω φιέστες» Επιπλέον, σε σύντομο διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες ο αντιπρόεδρος Γιώργος Τζομάκας, εκ μέρους του προέδρου της Ομόνοιας, κάλεσε τον κ. Τσίπρα να επισκεφθεί επίσημα τη Βόρεια Ήπειρο. «Για την κατάσταση στη Βόρεια Ήπειρο δεν έχουν αλλάξει πολλά είτε σχεδόν τίποτα από τη μέρα εκείνη που κάνατε τη σημαντική εκείνη δήλωση στο Βουκουρέστι (σ.σ. στην τετραμερή Ελλάδας-Βουλγαρίας-Σερβίας-Ρουμανίας, στις 29 Μαρτίου 2019)», είπε ο κ. Τζομάκας. «Το γνωρίζω», είπε ο Αλέξης Τσίπρας, «και ένας από τους λόγους που εγώ δεν αποδέχτηκα την πρόσκληση του φίλου μου Έντι Ράμα ήταν διότι ποτέ δεν θα μπορούσα να δεχτώ, χωρίς να έχουν προχωρήσει τα μειονοτικά θέματα, να οργανώνω φιέστες». Σημείωσε ότι «η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας πρέπει να συνδυαστεί με πολύ σημαντικά βήματα στο θέμα των δικαιωμάτων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το περιουσιακό βέβαια ζήτημα της ελληνικής μειονότητας, διότι ανθρώπινα δικαιώματα και ΕΕ πάνε μαζί, δεν είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Και θα στηρίξουμε τη γειτονική χώρα στην επιλογή της αν βεβαίως και αυτή συνάδει με τις αρχές και τις αξίες της ΕΕ». Ειδήσεις σήμερα Εκτός ΜΕΘ η 30χρονη, ξέφυγαν από τον κίνδυνο οι 16 τραυματίες από το δυστύχημα στο Βουκουρέστι Προφυλακίζονται οι τρεις 15χρονοι για τον ομαδικό βιασμό ανήλικου συμμαθητή τους στο Ίλιον 13 νεκροί και πάνω από 80 τραυματίες σε σφοδρές χιονοπτώσεις στην Ιαπωνία

