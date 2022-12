Qatargate – La Repubblica: Οι Βέλγοι θέλουν άρση ασυλίας γι’ άλλους τρεις ευρωβουλευτές

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το Qatargate, με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica να γράφει ότι η βελγική Δικαιοσύνη ετοιμάζει αιτήματα για άρση ασυλίας και άλλων ευρωβουλευτών που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι στο μικροσκόπιο των ερευνών μπαίνουν ο Ιταλός ευρωβουλευτής Αντρέα Κοτσολίνο και άλλοι δύο -ο Μαρκ Ταραμπέλα και η Μαρί Αρενά. Υπενθυμίζεται ότι, όπως έχει ήδη γράψει η Fatto Quotidiano, η Εύα Καϊλή, κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων, φέρεται να έχει κατονομάσει αρκετούς που εμφανίζονται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο. Ξεκινώντας από εκείνους που κάλεσε αμέσως μετά την επιχείρηση στο σπίτι της, δηλαδή τους Παντσέρι, Ταραμπέλα και Αρενά, η Εύα Καϊλή φέρεται στη συνέχεια να επικαλέστηκε άλλους τρεις Ιταλούς ευρωβουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος -Κοτσολίνο, Μορέτι και Μπενιφέι- και μάλιστα κατονόμασε πέντε επιπλέον βοηθούς ευρωβουλευτών. Για να μπορέσουν όμως οι Αρχές να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία, πρέπει να αποκτήσουν πρόσβαση σε έγγραφα και δεδομένα. Για τον λόγο αυτό εξετάζεται το ενδεχόμενο να ζητήσουν από την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα να κινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες, προκειμένου να αρθεί η ασυλία τους και να μπορέσει να διεξαχθεί η έρευνα. Ο Κοτσολίνο είχε ως βοηθό του τον Φραντσέσκο Τζόρτζι, ενώ οι άλλοι δύο ήταν αρκετά κοντά στον Παντσέρι. Τα ονόματα και των τριών έχουν ακουστεί εδώ και καιρό για εμπλοκή στο Qatargate, αλλά οι ίδιοι δηλώνουν ότι δεν είχαν καμία σχέση. Ο Μπράντο Μπενιφέι, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας των Ευρωβουλευτών του Δημοκρατικού Κόμματος σε σημείωμα προς τον Τύπο, το οποίο δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Dire, αρνείται τις κατηγορίες. Ο Κοτσολίνο από τη μεριά του δηλώνει αθώος και έτοιμος να συνεργαστεί με τις Αρχές, προαναγγέλλει αγωγές, ενώ επισημαίνει ότι δεν βρίσκεται υπό έρευνα. Όσον αφορά στους Βέλγους ευρωβουλευτές που βρίσκονταν «κοντά» στον Παντσέρι, Μαρί Αρενά και Μαρκ Ταραμπέλα, φαίνεται πως επίσης είναι στο «κάδρο» των ερευνών. Υπενθυμίζεται ότι είχε γίνει έφοδος στο σπίτι του Ταραμπέλα από τις βελγικές αρχές, παρουσία της Μετσόλα, ενώ ένας βοηθός της Αρενά βρίσκεται υπό έρευνα και το γραφείο του είχε σφραγιστεί. Και οι δύο δηλώνουν αθώοι. Ειδήσεις σήμερα: Αν το υλικό του εμποδίου ήταν ελαφρύ δεν θα μιλούσαμε για τραγωδία, λέει ο δικηγόρος του οδηγού στο Βουκουρέστι Έρχονται ακόμα έξι συλλήψεις για τον ομαδικό βιασμό του 15χρονου Ο Μπάιντεν πάνω σε σκάλα, στολίζει το χριστουγεννιάτικο δέντρο με τη βοήθεια της Τζιλ

