Δέκα μαθήματα από την επιστροφή της ιστορίας…

Ένα πράγμα που μάθαμε το 2022 είναι ότι ο πόλεμος μεταξύ χωρών, ο οποίος θεωρείται από περισσότερους ως ξεπερασμένος, κάθε άλλο παρά είναι. Και αυτό απέχει πολύ από τη μοναδική προσδοκία ή υπόθεση για τις διεθνείς σχέσεις που δεν έχει επιβιώσει το 2022.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – Λίγοι θα πεθυμήσουν το 2022, ένα έτος που ορίζεται από μια παρατεινόμενη πανδημία, την προώθηση της κλιματικής αλλαγής, τον καλπάζοντα πληθωρισμό, την επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης και, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, το ξέσπασμα ενός δαπανηρού πολέμου στην Ευρώπη και ανησυχίες ότι σύντομα θα ξεσπάσει βίαιη σύγκρουση στην Ασία. Κάποια από αυτά ήταν αναμενόμενα, αλλά πολλά από αυτά δεν ήταν – και όλα υποδηλώνουν μαθήματα που αγνοούμε με μεγάλο κίνδυνο.

Πρώτον, ο πόλεμος μεταξύ χωρών, που πολλοί πιστεύουν ότι είναι ξεπερασμένος, δεν είναι. Αυτό που βλέπουμε στην Ευρώπη είναι ένας ντεμοντέ αυτοκρατορικός πόλεμος, στον οποίο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν επιδιώκει να σβήσει την Ουκρανία ως κυρίαρχη, ανεξάρτητη οντότητα. Στόχος του είναι να διασφαλίσει ότι μια δημοκρατική, προσανατολισμένη στην αγορά χώρα που επιδιώκει στενούς δεσμούς με τη Δύση δεν μπορεί να ευδοκιμήσει στα σύνορα της Ρωσίας και να αποτελέσει παράδειγμα που μπορεί να αποδειχθεί ελκυστικό για τους Ρώσους.

Φυσικά, αντί να επιτύχει τη γρήγορη και εύκολη νίκη που περίμενε, ο Πούτιν ανακάλυψε ότι ο δικός του στρατός δεν είναι τόσο ισχυρός και ότι οι αντίπαλοί του είναι πολύ πιο αποφασισμένοι από ό,τι ο ίδιος –και πολλοί στη Δύση– περίμεναν. Δέκα μήνες αργότερα, ο πόλεμος συνεχίζεται χωρίς τέλος.

Δεύτερον, η ιδέα ότι η οικονομική αλληλεξάρτηση συνιστά προπύργιο ενάντια στον πόλεμο, επειδή κανένα μέρος δεν θα είχε συμφέρον να διαταράξει τους αμοιβαία επωφελείς εμπορικούς και επενδυτικούς δεσμούς, δεν είναι πλέον πειστική. Οι πολιτικοί προβληματισμοί προηγούνται. Στην πραγματικότητα, η μεγάλη εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις ρωσικές ενεργειακές προμήθειες πιθανότατα επηρέασε την απόφαση του Πούτιν να εισβάλει, οδηγώντας τον στο συμπέρασμα ότι η Ευρώπη δεν θα σταθεί απέναντί ​​του.

Τρίτον, η ολοκλήρωση, η οποία έχει εμψυχώσει δεκαετίες δυτικής πολιτικής έναντι της Κίνας, έχει επίσης αποτύχει. Αυτή η στρατηγική, επίσης, στηριζόταν στην πεποίθηση ότι οι οικονομικοί δεσμοί – μαζί με πολιτιστικές, ακαδημαϊκές και άλλες ανταλλαγές – θα οδηγούσαν τις πολιτικές εξελίξεις, και όχι το αντίστροφο, οδηγώντας στην εμφάνιση μιας πιο ανοιχτής, προσανατολισμένης στην αγορά Κίνας που θα ήταν επίσης πιο μετριοπαθής στην εξωτερική της πολιτική.

Τίποτα από αυτά δεν συνέβη, αν και μπορεί και πρέπει να συζητηθεί αν το ελάττωμα έγκειται στην έννοια της ενσωμάτωσης ή στον τρόπο με τον οποίο εκτελέστηκε. Αυτό που είναι σαφές, ωστόσο, είναι ότι το πολιτικό σύστημα της Κίνας γίνεται πιο κατασταλτικό, η οικονομία της κινείται προς μια πιο κρατιστική κατεύθυνση και η εξωτερική της πολιτική γίνεται πιο δυναμική.

Τέταρτον, οι οικονομικές κυρώσεις, σε πολλές περιπτώσεις το εργαλείο επιλογής για τη Δύση και τους εταίρους της όταν ανταποκρίνονται στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από μια κυβέρνηση ή στην επιθετικότητα στο εξωτερικό, σπάνια επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στη συμπεριφορά. Ακόμη και η επιθετικότητα τόσο κραυγαλέα και βάναυση όσο αυτή της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας δεν κατάφερε να πείσει τις περισσότερες κυβερνήσεις του κόσμου να απομονώσουν τη Ρωσία διπλωματικά ή οικονομικά, και ενώ οι κυρώσεις υπό την ηγεσία της Δύσης μπορεί να διαβρώνουν την οικονομική βάση της Ρωσίας, δεν έχουν φτάσει κοντά στο να πείσουν τον Πούτιν να ηρεμήσει.

Πέμπτον, η φράση «διεθνής κοινότητα» πρέπει να αποσυρθεί. Δεν υπάρχει. Το δικαίωμα βέτο της Ρωσίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας έχει καταστήσει τα Ηνωμένα Έθνη ανίσχυρα, ενώ η πρόσφατη συγκέντρωση παγκόσμιων ηγετών στην Αίγυπτο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ήταν μια άθλια αποτυχία.

Επιπλέον, υπάρχει ελάχιστη λύση για μια παγκόσμια απάντηση στο COVID-19 και λίγες προετοιμασίες για την αντιμετώπιση της επόμενης πανδημίας. Η πολυμέρεια παραμένει ουσιαστική, αλλά η αποτελεσματικότητά της θα εξαρτηθεί από τη σφυρηλάτηση στενότερων διευθετήσεων μεταξύ των ομοϊδεατών κυβερνήσεων. Η πολυμέρεια «όλα ή τίποτα» δεν θα έχει ως επί το πλείστον αποτέλεσμα.

Έκτον, οι δημοκρατίες αντιμετωπίζουν προφανώς το μερίδιό τους στις προκλήσεις, αλλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα αυταρχικά συστήματα μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερα. Η ιδεολογία και η επιβίωση του καθεστώτος συχνά οδηγούν τη λήψη αποφάσεων σε τέτοια συστήματα και οι αυταρχικοί ηγέτες συχνά αντιστέκονται στην εγκατάλειψη αποτυχημένων πολιτικών ή στην παραδοχή λαθών, μήπως αυτό θεωρηθεί ως ένδειξη αδυναμίας και τροφοδοτήσει τις δημόσιες εκκλήσεις για μεγαλύτερη αλλαγή. Τέτοια καθεστώτα πρέπει να υπολογίζουν συνεχώς με την απειλή μαζικής διαμαρτυρίας, όπως στη Ρωσία, ή την πραγματική, όπως είδαμε πρόσφατα στην Κίνα και το Ιράν.

Έβδομο, η δυνατότητα του Διαδικτύου να ενδυναμώσει τα άτομα να αμφισβητήσουν τις κυβερνήσεις είναι πολύ μεγαλύτερη στις δημοκρατίες παρά στα κλειστά συστήματα. Τα αυταρχικά καθεστώτα όπως αυτά στην Κίνα, τη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα μπορούν να κλείσουν την κοινωνία τους, να παρακολουθούν και να λογοκρίνουν το περιεχόμενο ή και τα δύο.

Εν τω μεταξύ, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις δημοκρατίες είναι επιρρεπή στη διάδοση ψεμάτων και παραπληροφόρησης που αυξάνουν την πόλωση και κάνουν τη διακυβέρνηση πολύ πιο δύσκολη.

Όγδοον, υπάρχει ακόμα Δύση (ένας όρος που βασίζεται περισσότερο σε κοινές αξίες παρά στη γεωγραφία) και οι συμμαχίες παραμένουν ένα κρίσιμο εργαλείο για την προώθηση της τάξης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι διατλαντικοί εταίροι τους στο ΝΑΤΟ απάντησαν αποτελεσματικά στη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας. Οι ΗΠΑ έχουν επίσης σφυρηλατήσει ισχυρότερους δεσμούς στον Ινδο-Ειρηνικό για να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη απειλή που προέρχεται από την Κίνα, κυρίως μέσω ενός ανανεωμένου Quad (Αυστραλία, Ινδία, Ιαπωνία και ΗΠΑ), AUKUS (Αυστραλία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ) , και αύξηση της τριμερούς συνεργασίας με την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα.

Ένατο, η ηγεσία των ΗΠΑ εξακολουθεί να είναι απαραίτητη. Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να ενεργήσουν μονομερώς στον κόσμο εάν θέλουν να ασκήσουν επιρροή, αλλά ο κόσμος δεν θα συναντηθεί για να αντιμετωπίσει την κοινή ασφάλεια και άλλες προκλήσεις εάν οι ΗΠΑ είναι παθητικές ή παραγκωνισμένες. Συχνά απαιτείται η αμερικανική προθυμία να ηγηθούν από μπροστά και όχι πίσω.

Τέλος, πρέπει να είμαστε σεμνοί για το τι μπορούμε να γνωρίζουμε. Είναι ταπεινό να σημειωθεί ότι λίγα από τα προηγούμενα μαθήματα ήταν προβλέψιμα πριν από ένα χρόνο. Αυτό που μάθαμε δεν είναι μόνο ότι η ιστορία επέστρεψε, αλλά και ότι, καλώς ή κακώς, διατηρεί την ικανότητά της να μας εκπλήσσει. Έχοντας αυτό κατά νου, καλό 2023!

Richard Haass, President of the Council on Foreign Relations, previously served as Director of Policy Planning for the US State Department (2001-2003), and was President George W. Bush’s special envoy to Northern Ireland and Coordinator for the Future of Afghanistan. He is the author, most recently, of the forthcoming The Bill of Obligations: The Ten Habits of Good Citizens (Penguin Press, January 2023).