Θάνος Πλεύρης: Πρόβλημα το κάπνισμα στα νυχτερινά κέντρα – Χρειάζεται η αντίδραση όλων μας Ο υπουργός Υγείας παραδέχεται ότι δεν γίνονται έλεγχοι σε κάθε πίστα ή κλαμπ και ζητά τη συνδρομή των πολιτών Τη θέση του για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου στη χώρα μας και ιδιαίτερα στα νυχτερινά κέντρα επιχειρεί να ξεκαθαρίσει ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, με νέα του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, ο κ. Πλεύρης γράφει ότι η ευθύνη των διοικήσεων των νυχτερινών μαγαζιών είναι μεγάλη, καθώς όχι απλά ανέχονται τους θαμώνες που καπνίζουν, αλλά τους σερβίρουν και τασάκια, όπως παρατηρεί, παραθέτοντας μάλιστα και μια προσωπική του εμπειρία από κέντρο διασκέδασης. Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας απαντά στην κριτική περί ελέγχων που δεν γίνονται και προστίμων που δεν επιβάλλονται, τονίζοντας πάντως ότι δεν γίνεται να βρίσκεται και από ένα κλιμάκιο ελέγχου σε κάθε πίστα ή κλαμπ. «Συνεπώς η ευθύνη είναι στις διοικήσεις, όταν αυτές όχι απλά δεν αποτρέπουν, αλλά διευκολύνουν την παράβαση του νόμου, αδιαφορώντας ακόμη και στις εύλογες διαμαρτυρίες ανθρώπων που δεν αντέχουν τον καπνό» γράφει σχετικά, προτρέποντας όλους να αντιδρούν, όταν βλέπουν τέτοια φαινόμενα. «Χρειάζεται και η αντίδραση όλων μας. Δεν είναι γραφικό να ζήταμε απο τη διοίκηση του μαγαζιού την εφαρμογή του νόμου και σίγουρα δεν αποτελεί ντροπή να απαιτουμε όποιος θέλει να καπνίσει να βγει έξω» αναφέρει χαρακτηριστικά. Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Υγείας στο Facebook «Αναφορικώς με τον αντικαπνιστικό νόμο: Ο αντικαπνιστικός νόμος εφαρμόζεται σε όλες σχεδόν τις χώρες και αποτελεί μια βασική προτεραιότητα διασφάλισης της υγείας των πολιτών. Στη χώρα μας και έχοντας η κυβέρνηση ως προτεραιότητα την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου επικαιροποίησε τον νόμο με αυστηρές κυρώσεις και συνεχείς ελέγχους που γίνονται από τα συναρμόδια υπουργεία που διαθέτουν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Σε πολύ μεγάλο βαθμό η εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου έχει πετύχει στο σκέλος της εστίασης, όπου πλέον όχι μόνο λόγω των ελέγχων αλλά και με μια αλλαγή κουλτούρας οι ίδιοι οι πολίτες αντιδρούν στην μη εφαρμογή του και τα μαγαζιά στη συντηρητική πλειοψηφία καθιστούν σαφές ότι δεν θα ανεχθούν και θα απομονώσουν όσους μη σεβόμενοι τους άλλους πολίτες καπνίζουν. Το πρόβλημα ωστόσο παραμένει στη νυκτερινή διασκέδαση και ειδικά μετά απο κάποια ώρα. Εκεί δυστυχώς με άνεση κάποιοι καπνίζουν κυριολεκτικά στα μούτρα των άλλων αδιαφορώντας πλήρως για το δικαίωμα όλων των άλλων. Δυστυχώς η ευθύνη των διοικήσεων των νυχτερινών μαγαζιών, όταν παραβιάζεται ο νόμος, είναι μεγάλη καθώς όχι απλά ανέχονται και δεν αποτρέπουν τους θαμωνες να ανάψουν τα τσιγάρα, αλλά αμέσως σερβίρουν και τασάκια, θεωρώντας αυτονόητη τη μη εφαρμογή του νόμου. Εάν μάλιστα ανάψει κάποιος και κάνα πούρο σπεύδουν να προσφέρουν στον θαμώνα και το ανάλογο μακρόστενο τασάκι. Προσωπικά βρέθηκα σε πολύ γνωστό νυχτερινό μαγαζί που μετά απο μια ώρα πήγαν δυο τρεις να ανάψουν τσιγάρο. Μόλις κατέστησα σαφές ότι η συμπεριφορά είναι παράνομη ο υπεύθυνος του μαγαζιού πέρασε απο όλα τραπέζια να πει δεν μπορούν να καπνίσουν γιατί στο μαγαζί ήταν ο υπουργος υγείας. Στάση δηλαδή ενοχική. Όχι ότι απαγορεύεται και είναι αυτονόητο να μην καπνίζουν, αλλά έχουμε έναν υπουργό που πρέπει να περιμένουμε να φύγει .Έλεγχοι γίνονται καθημερινά πολλοί και πρόστιμα μπαίνουν συνεχως αλλά ειναι σαφές ότι δεν μπορεί σε κάθε πίστα ή κλαμπ να είναι και ένα κλιμάκιο ελέγχου. Συνεπώς η ευθύνη είναι στις διοικήσεις όταν αυτές όχι απλά δεν αποτρέπουν αλλά διευκολύνουν την παράβαση του νόμου αδιαφορώντας ακόμη και στις εύλογες διαμαρτυρίες ανθρώπων που δεν αντέχουν τον καπνό. Είναι μάλιστα λυπηρό ότι πολλοί από αυτούς που παρανομούν εάν βρεθούν σε μια ευρωπαϊκή πόλη δεν θα διανοηθούν να κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν στην Ελλάδα. Διότι πολύ απλά ακόμη και οι καπνιστές που θέλουν να σεβαστούν τον νόμο, όταν βλέπουν ένας δίπλα τους να ανάβει τσιγάρο και οι υπεύθυνοι του μαγαζιού αντί να του ζητήσουν να το σβήσει να του φέρνουν και τασάκι θα κάνει και αυτός το ίδιο. Με απλά λόγια λοιπόν αυτό που πετύχαμε στην εστίαση σχεδόν στο 100% και το θεωρούμε αυτονόητο θα το πετύχουμε στην πλήρη εφαρμογη και στη νυχτερινή διασκέδαση. Θα χρειαστούν να συνεχίζονται οι έλεγχοι, να μπουν πρόστιμα, να χρησιμοποιήσουμε και κάθε μέσο που αποδεικνύει τις παρανομίες. Φθάνει αυτό; Όχι χρειάζεται και η αντίδραση όλων μας. Δεν είναι γραφικό να ζήταμε απο τη διοίκηση του μαγαζιού την εφαρμογή του νόμου και σίγουρα δεν αποτελεί ντροπή να απαιτουμε όποιος θέλει να καπνίσει να βγει έξω». Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα σήμερα, ο κ. Πλεύρης, σε ανάρτησή του στο Twitter, κοινοποίησε φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται ο σύντροφος της Δέσποινας Βανδή, Βασίλης Μπισμπίκης, να κρατά τσιγάρο στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται η αγαπημένη του, απολαμβάνοντάς την πάνω στη σκηνή. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας, «με βάση αυτήν την φωτογραφία, κινείται η διαδικασία να επιβληθεί το πρόστιμο στο μαγαζί και σε όσους παρανομούν». «Ο νόμος ισχύει για όλους και το κάπνισμα στον εσωτερικό χώρο ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ» συμπλήρωσε ακόμη. Επειδή ο αντικαπνιστικός νόμος και ισχύει και εφαρμόζεται ήδη με βάση αυτήν την φωτογραφία κινείται η διαδικασία να επιβληθεί το πρόστιμο στο μαγαζί και σε όσους παρανομούν. Ο νόμος ισχύει για όλους και το κάπνισμα στον εσωτερικό χώρο ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ https://t.co/3e2BhYBBN2— Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) December 26, 2022 Ειδήσεις σήμερα:Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή της φονικής σύγκρουσης του λεωφορείου στη Ρουμανία 41χρονος από την Αθήνα και με μεγάλη εμπειρία ο ορειβάτης που σκοτώθηκε στον Όλυμπο 100 ημέρες από τον θάνατο της Μαχσά Αμινί – Τι άλλαξε στο Ιράν BEST OF NETWORK 26.12.2022, 12:03 26.12.2022, 16:55 26.12.2022, 12:00 26.12.2022, 21:40 26.12.2022, 21:42 26.12.2022, 14:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )