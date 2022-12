Πλεύρης: Ανακοίνωσε πρόστιμο στο κέντρο που εμφανίζεται η Βανδή επειδή κάπνιζε ο Μπισμπίκης Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας στο Twitter – Κοινοποίησε φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται ο ηθοποιός να κρατά τσιγάρο Μία φωτογραφία στο Twitter ήταν αρκετή προκειμένου ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, να ξεκινήσει τις διαδικασίες για να επιβληθεί πρόστιμο σε νυχτερινό κέντρο για μη τήρηση του αντικαπνιστικού νόμου. Συγκεκριμένα, ο κ. Πλεύρης σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο, κοινοποίησε φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται ο σύντροφος της Δέσποινας Βανδή, Βασίλη Μπισμπίκη να κρατά τσιγάρο στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται η αγαπημένη του, απολαμβάνοντάς την, πάνω στη σκηνή. Όπως γράφει χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας, «με βάση αυτήν την φωτογραφία κινείται η διαδικασία να επιβληθεί το πρόστιμο στο μαγαζί και σε όσους παρανομούν». «Ο νόμος ισχύει για όλους και το κάπνισμα στον εσωτερικό χώρο ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ», τονίζει. Αναλυτικά η ανάρτηση του Θάνου Πλεύρη: Επειδή ο αντικαπνιστικός νόμος και ισχύει και εφαρμόζεται ήδη με βάση αυτήν την φωτογραφία κινείται η διαδικασία να επιβληθεί το πρόστιμο στο μαγαζί και σε όσους παρανομούν. Ο νόμος ισχύει για όλους και το κάπνισμα στον εσωτερικό χώρο ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ https://t.co/3e2BhYBBN2— Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) December 26, 2022 Ειδήσεις σήμερα: Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή της φονικής σύγκρουσης του λεωφορείου στη ΡουμανίαΗ τρομακτική στιγμή που άγνωστος ανοίγει πυρ σε παμπ στην Αγγλία σκοτώνοντας μια 26χρονη Εκτός ορίων ο Ακάρ: «Η Ελλάδα να μην ξεχνά τα μαθήματα του 1922» Best of Network 26.12.2022, 12:03 26.12.2022, 08:22 24.12.2022, 13:00 26.12.2022, 15:14 26.12.2022, 15:16 26.12.2022, 13:00

