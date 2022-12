Στον δρόμο προς τις κάλπες – Κυριακή των Βαΐων δείχνει το ημερολόγιο Μητσοτάκη

Οριακή ενίσχυση του δικομματισμού, με διατήρηση του ευδιάκριτου προβαδίσματος της κυβερνητικής παράταξης, καθώς και κάμψη στην απήχηση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο συμπιέζεται προς τα όρια του διψήφιου ποσοστού, επιφέρουν οι πρόσφατες εξελίξεις, στις οποίες κεντρικό ρόλο διαδραματίζουν το αποκαλούμενο Qatar-gate και η εξαγγελία του πρωθυπουργού για το Market Pass. Με την ψήφιση, την περασμένη εβδομάδα, του τέταρτου προϋπολογισμού της σημερινής κυβέρνησης, η χώρα εισέρχεται από την αρχή του νέου έτους στην τελική ευθεία προς τις κάλπες μέσα σε μια ατμόσφαιρα, η οποία από πολλές και διαφορετικές πτυχές της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας προοιωνίζεται ότι παραμένει σχεδόν αλώβητη η πολιτική κυριαρχία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Η συνεχιζόμενη μεγάλη διεισδυτικότητα, την οποία εμφανίζεται να έχει στον χώρο του Κέντρου, σε συνδυασμό με τη σαφή υπεροχή που καταγράφει σε όλα τα συγκριτικά τεστ με τον βασικό του αντίπαλο, τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα επιτρέπουν στον κ. Μητσοτάκη να διατηρεί την απόλυτη πρωτοβουλία των κινήσεων έτσι ώστε να έχει το πλεονέκτημα της προκήρυξης των εκλογών στον χρόνο που θα κρίνει ο ίδιος ότι είναι ο καταλληλότερος για να εκπληρωθούν οι σχεδιασμοί του για αυτοδύναμη κοινοβουλευτική πλειοψηφία της κυβερνητικής παράταξης στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση που θα διεξαχθεί με το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής. Αν και ακόμη και τακτικοί συνομιλητές του πρωθυπουργού επιμένουν ότι δεν έχει πάρει οριστικές αποφάσεις για τις ακριβείς ημερομηνίες κατά τις οποίες θα στηθούν οι δύο διαδοχικές κάλπες, οι οποίες, όπως όλα δείχνουν, θα απαιτηθούν για να προκύψει βιώσιμο κυβερνητικό σχήμα, συγκλίνουσες εκτιμήσεις αξιωματούχων του κυβερνητικού χώρου αλλά και αναλυτών οδηγούν στο συμπέρασμα ότι στο επίκεντρο των εκλογικών σχεδιασμών του Μεγάρου Μαξίμου παραμένουν δύο ημερομηνίες: ■ Πρώτον, η Κυριακή των Βαΐων, 9 Απριλίου, η οποία θεωρείται η πιθανότερη ημερομηνία για την πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Ορισμένοι «γαλάζιοι» αξιωματούχοι, μάλιστα, την υποδεικνύουν επειδή τη θεωρούν «γούρικη» γιατί την αντίστοιχη Κυριακή των Βαΐων του 1990, που τότε έπεσε 8 Απριλίου, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε πετύχει την πολυπόθητη αυτοδυναμία που τον ανέδειξε πρωθυπουργό. ■ Δεύτερον, η Κυριακή, 21η Μαΐου, που προβάλλει ως η πιο πιθανή ημερομηνία για την επαναληπτική εκλογή που θα ακολουθήσει την άκαρπη, λόγω απλής αναλογικής, πρώτη κάλπη. Η αξιολόγηση των εισηγήσεων Οι διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς ήταν και είναι, σύμφωνα με συνεργάτες του πρωθυπουργού, μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για να μελετήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τις εισηγήσεις του επιτελείου του με τα υπέρ και τα κατά των ημερομηνιών που θα επιλεγούν. Παρόλο που τελικώς ο πρωθυπουργός δεν πήγε στο Μέτσοβο, όπως ήταν ο αρχικός του προορισμός μετά την επιστροφή του από τα μειονοτικά χωριά της Βορείου Ηπείρου, στα οποία πραγματοποίησε ιστορική επίσκεψη την περασμένη Πέμπτη, η ανάπαυλα των γιορτών του επιτρέπει να μελετήσει ενδελεχώς όλα τα ενδεχόμενα. «Αλλωστε και τα Χανιά έχουν βουνά…» έλεγαν χαρακτηριστικά συνεργάτες του σχολιάζοντας δηλώσεις του πρωθυπουργού, σύμφωνα με τις οποίες συνηθίζει να λαμβάνει κρίσιμες αποφάσεις όταν βρίσκεται στα βουνά. Η εφαρμογή του Market Pass από τον Φεβρουάριο έως και τον Ιούλιο, που θα συμβάλει στην αναχαίτιση των ισχυρών πληθωριστικών πιέσεων που αισθάνονται τα χαμηλά και μεσαία στρώματα, καθώς και η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία θα ισχύσει από την 1η Μαΐου, είναι δύο πρωτοβουλίες που θεωρείται ότι αποτελούν δείγματα γραφής για το κοινωνικό προφίλ το οποίο θέλει να φιλοτεχνήσει η κυβέρνηση, ευελπιστώντας ότι θα έχει αντίκρισμα στο εκλογικό αποτέλεσμα. Επισημαίνοντας με έμφαση τη δήλωσή του, ότι «όταν οι αγορές αποτυγχάνουν, το κράτος είναι υποχρεωμένο να παρεμβαίνει για να προστατεύει τους πλέον αδύναμους», στελέχη του κυβερνητικού επιτελείου υπογραμμίζουν ότι «ο Μητσοτάκης δεν πρόκειται να χαρίσει στον Τσίπρα το προνόμιο να εμφανίζεται ότι είναι δήθεν κοινωνικά πιο ευαίσθητος». Γι’ αυτό και, όπως τονίζουν, στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου των επόμενων μηνών ο πρωθυπουργός θα επιμείνει να συγκρίνεται η δική του διακυβέρνηση με εκείνη του Αλέξη Τσίπρα και πόσο επωφελήθηκαν οι πολίτες από την αύξηση των εισοδημάτων και τη μείωση των φορολογικών βαρών. Εξάλλου, η μία μετά την άλλη οι μετρήσεις με τις διαθέσεις της κοινής γνώμης δείχνουν ότι το εκλογικό σκηνικό παραμένει αμετάβλητο στις βασικές παραμέτρους του, που είναι η σειρά κατάταξης των κομμάτων, η οποία δεν φαίνεται να ανατρέπεται, όπως και η προοπτική για την παρουσία έξι κομμάτων και στην επόμενη κοινοβουλευτική σύνθεση. Την εικόνα αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει και η δημοσκόπηση που διενήργησε για λογαριασμό του «ΘΕΜΑτος» η εταιρεία Marc, η οποία υπέβαλε ερωτήματα στους πολίτες τόσο για το Qatar-gate όσο και για το Market Pass. Ειδήσεις σήμερα:Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή της φονικής σύγκρουσης του λεωφορείου στη Ρουμανία 41χρονος από την Αθήνα και με μεγάλη εμπειρία ο ορειβάτης που σκοτώθηκε στον Όλυμπο 100 ημέρες από τον θάνατο της Μαχσά Αμινί – Τι άλλαξε στο Ιράν

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )