Χουλουσί Ακάρ: Προκαλεί την Ελλάδα με «μαθήματα από το 1922» Διαστρεβλώνει την πραγματικότητα ο υπ. Άμυνας της Τουρκίας και κατηγορεί την Ελλάδα για προκλητική συμπεριφορά Στη γραμμή της διαστρέβλωσης της πραγματικότητας επέμεινε για άλλη μια φορά η Τουρκία, αυτή τη φορά δια στόματος του υπουργού Άμυνας της χώρας, Χουλουσί Ακάρ ο οποίος όχι μόνο κατηγόρησε την Ελλάδα για «συμπεριφορά που πυροδοτεί την αστάθεια» αλλά την κάλεσε «να θυμάται την ιστορία του 1922». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cpary7ssmuax) Οι προκλητικές αναφορές του Χουλουσί Ακάρ έγιναν με αφορμή την 101η επέτειο από την απελευθέρωση του Γκαζιαντέπ στην οποία ο Τούρκος υπουργός Άμυνας έδωσε το «παρών» και απηύθυνε χαιρετισμό. «Την ώρα που εμείς καταβάλουμε προσπάθεια για την περιφερειακή και την παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα, δυστυχώς η Ελλάδα συνεχίζει τις επιθετικές πολιτικές και τις προκλητικές πράξεις με ρητορική που υποδαυλίζει την αστάθεια» είπε αρχικά ο κ. Ακάρ και συνέχισε με την ίδια παραμορφωτική ρητορική: «η Ελλάδα θυσιάζει τα οικονομικά της χώρας και την ευημερία των πολιτών και προκαλεί νέες εντάσεις κάθε ημέρα βασίζοντας την πολιτική υπαρξή της στην επιθετικότητα κατά της Τουρκίας». Ο Χουλουσί Ακάρ επικαλέστηκε, δε, ξανά τα fake news περί δήθεν παρενόχλησης τουρκικών μαχητικών τα οποία λόκαραν τα ελληνικά ραντάρ ακόμα και σε ασκήσεις του ΝΑΤΟ για να πει: «Η προκλητική αυτή συμπεριφορά δείχνει ότι η Ελλάδα κινείται εκτός ελέγχου και αγνοεί τις βασικές αρχές και τις αξίες του ΝΑΤΟ. Προσδοκούμε ότι οι Έλληνες πολιτικοί θα εγκαταλείψουν αμέσως τις προκλητικές συμπεριφορές και θα συμπεριφερθούν σαν σώφρονες σύμμαχοι του ΝΑΤΟ και θα επικεντρωθούν στην επίλυση προβλημάτων μέσω διαλόγου» Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας έφτασε, μάλιστα, στο σημείο να καλέσει την Ελλάδα «να πάρει μαθήματα από την ιστορία χωρίς να ξεχνάει τι έζησε το 1922 πριν χιονίσει στα βουνά που εμπιστεύτηκαν». «Αν και είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο στην Κύπρο, το Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο, δεν θα επιτρέψουμε κανένα τετελεσμένο. Είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντάς μας αλλά και των Κύπριων αδελφών μας» κατέληξε ο Χουλουσί Ακάρ ο οποίος υποστήριξε ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις έχουν γίνει ένας από τους καλύτερους στρατούς στον κόσμο και είναι αποφασισμένες να διασφαλίσουν την ασφάλεια της Τουρκίας «ανεξαρτήτως του πού ενεργούν ή ποιος είναι ο κίνδυνος». Ειδήσεις σήμερα: Οι διαδρομές χρήματος στο Qatargate, οι κοριοί και ο «ιστός» των 12 ΜΚΟ Με ιστορική ζέστη θα γίνει η Πρωτοχρονιά – Πότε έρχεται η αλλαγή του καιρού Ο μύθος της Rolex – Κέρδη δισεκατομμυρίων και μυστικά BEST OF NETWORK 26.12.2022, 12:03 26.12.2022, 08:22 24.12.2022, 13:00 26.12.2022, 09:40 26.12.2022, 09:41 26.12.2022, 13:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )