Qatargate: Ο μακρύς σκοτεινός δρόμος της Εύας Καϊλή

Η Εύα Καϊλή θα παραμείνει κρατούμενη στις φυλακές του Χάρεμ για τις επόμενες 30 ημέρες, όπως αποφάσισε την περασμένη Πέμπτη το βράδυ το προδικαστικό συμβούλιο Βρυξελλών ως το αρμόδιο όργανο της βελγικής Δικαιοσύνης. Το συμβούλιο απέρριψε εν τέλει το αίτημα των συνηγόρων της Ελληνίδας ευρωβουλευτή για υπό περιορισμούς απελευθέρωσή της, καθώς οι Βέλγοι εισαγγελείς δεν πείστηκαν ότι η κράτησή της στην παρούσα φάση θα μπορούσε -και θα έπρεπε, κυρίως λόγω μητρότητας- να υποκατασταθεί με την υποχρέωση να φέρει το γνωστό βραχιόλι ηλεκτρονικού εντοπισμού υποδίκων. Απορρίφθηκε επίσης η πρότασή της να χρησιμοποιεί μόνο ένα σταθερό τηλέφωνο, αποκλειστικά για την επικοινωνία με το παιδί της. Η γραμμή αυτή θα τελούσε υπό συνεχή παρακολούθηση από επιτηρητές της Αστυνομίας. Ωστόσο, ούτε αυτό το επιχείρημα έγινε δεκτό, καθώς επικράτησε η άποψη του εισαγγελέα ότι η φυλακή είναι μονόδρομος για εκείνη. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το προδικαστικό συμβούλιο των Βρυξελλών αναφέρεται συγκεκριμένα ότι «στο πλαίσιο της μεγάλης κλίμακας διερεύνησης την οποία διεξάγουν η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία και η Αστυνομία για το ενδεχόμενο διάπραξης των αδικημάτων της σύστασης εγκληματικής συμμορίας, διαφθοράς και ξεπλύματος χρημάτων, ενώπιον του συμβουλίου παρουσιάστηκε ένα άτομο. Ο σύζυγος της Εύας Καϊλή, Φραντσέσκο Τζόρτζι, φέρεται να έχει επιβεβαιώσει τον άδηλο αλλά κρίσιμης σημασίας ρόλο του στην αλυσίδα ξεπλύματος του μαύρου χρήματος Το συμβούλιο αποφάσισε να παρατείνει την προληπτική κράτηση της Ε.Κ. επί έναν μήνα. Εάν εντός 24 ωρών ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης, το εν λόγω άτομο θα κληθεί να παρουσιαστεί ενώπιον του Εφετείου Βρυξελλών σε διάστημα 15 ημερών. Για την προστασία της εν εξελίξει έρευνας, καμία περαιτέρω πληροφορία δεν πρόκειται να δοθεί προς ώρας. Ο Τύπος θα ενημερωθεί για οποιαδήποτε εξέλιξη με δελτίο Τύπου». Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής αφενός φέρεται να συνεργάζεται με τις βελγικές Αρχές προσθέτοντας σε κάθε νέα κατάθεσή της καινούρια πρόσωπα για τα οποία δίνει επιβαρυντικές μαρτυρίες, όπως τους Ιταλούς ευρωβουλευτές Μπράντο Μπενιφέι και Αλεσάντρα Μορέτι. Αφετέρου όμως η Εύα Καϊλή επιμένει να διατείνεται πως είναι αθώα. Προφανώς, όμως, ο πρόεδρος του προδικαστικού συμβουλίου δεν ήταν διατεθειμένος να επιδείξει επιείκεια, εξ ου και απέρριψε το αίτημα για κατ’ οίκον περιορισμό της κατηγορουμένης, μεταξύ άλλων και με το ασυνήθιστο επιχείρημα ότι φοβάται επέμβαση από το Κατάρ. Μεταφέροντας τον διάλογο που διαμείφθηκε, ο κ. Μιχάλης Δημητρακόπουλος είπε ότι «όταν ο Βέλγος εισαγγελέας έθεσε ζήτημα απαγωγής της Εύας Καϊλή από τις μυστικές δυνάμεις του Κατάρ, οι οποίες θα στείλουν κατασκόπους κ.λπ., του απάντησα “τότε υπάρχει και ο κίνδυνος να στείλουν οι Καταριανοί στρατεύματα για να καταλάβουν τις Βρυξέλλες προκειμένου να απαγάγουν την κυρία Καϊλή”». Ουσιαστικά, το πιθανότερο είναι ότι ο εισαγγελέας δεν ανησυχεί τόσο για μια καταδρομική αποστολή Καταριανών κομάντο στις Βρυξέλλες. Σε ό,τι αφορά τις βελγικές αρχές, συγκριτικά πολύ πιο άμεσος είναι ο κίνδυνος διαφυγής της Εύας Καϊλή από τη φρούρηση, το να εγκαταλείψει κρυφά το Βέλγιο ή να σπεύσει να καταστρέψει τυχόν ενοχοποιητικά στοιχεία, πειστήρια κ.λπ. Εξάλλου, εις βάρος της λειτουργεί η συμπεριφορά της λίγο πριν από τη σύλληψη, όταν ζήτησε κατεπειγόντως από τον πατέρα της να φυγαδεύσει μια τροχήλατη αποσκευή γεμάτη με χαρτονομίσματα συνολικής αξίας 600.000 ευρώ. Προτού ανακοινωθεί ότι παρατείνεται η κράτησή της στο Βέλγιο, οι ελληνικές Αρχές είχαν ήδη επιβάλει τη δέσμευση μεγάλων περιουσιακών στοιχείων της, όπως το οικόπεδο έκτασης 9 στρεμμάτων στην Πάρο, το οποίο αποκτήθηκε πρόσφατα από την ίδια και τον σύντροφό της, επίσης προφυλακισμένο, Φραντσέσκο Τζόρτζι. Δεσμευμένος θα παραμείνει επίσης ο κοινός τραπεζικός λογαριασμός του ζεύγους. Συναφείς προς την απόφαση του προδικαστικού συμβουλίου για την παρατεινόμενη κράτηση της ευρωβουλευτή τουλάχιστον έως τις 22 Ιανουαρίου είναι η δυνατότητα επανένωσής της με το παιδί της και η φιλοξενία του στο κελί της. Οι σύγχρονες πρότυπες συνθήκες κράτησης εντός του σωφρονιστικού καταστήματος Χάρεμ καθιστούν εφικτό ένα τέτοιο σενάριο, μολονότι δεν είναι γνωστό αν η Εύα Καϊλή θα επιλέξει να κάνει χρήση αυτού του προνομίου. Λάδωμα από «ηθική υποχρέωση» Μερικές ώρες προτού μεταχθεί από τις φυλακές του Χάρεμ στο προδικαστικό συμβούλιο των Βρυξελλών, η Εύα Καϊλή απασχολούσε για μία ακόμη φορά τα διεθνή ΜΜΕ χάρη στην αποκάλυψη αποσπασμάτων από τις ανακριτικές καταθέσεις της. Πρώτη η ιταλική εφημερίδα «Il Fatto Quotidiano», στην ηλεκτρονική έκδοσή της, δημοσίευσε τις διαρροές βάσει των οποίων η ίδια φέρεται να έχει παραδεχτεί πως γνώριζε ότι ο Ιταλός σύντροφός της διακινούσε μεγάλα χρηματικά ποσά άγνωστης προέλευσης. Οπως όμως διευκρίνισε εκείνη, τα χρήματα αυτά ήταν απλώς «παρκαρισμένα» στο διαμέρισμά της. Ανήκαν στον Πιερ Αντόνιο Παντσέρι, ο οποίος αξιοποιούσε την ασυλία της λόγω της ιδιότητάς της ως ευρωβουλευτή. Ακόμη, ομολόγησε στους ανακριτές ότι ο Παντσέρι ζητούσε διαρκώς βοήθεια από τον Τζόρτζι και ότι, μόλις εκείνη διαισθάνθηκε πως επίκειται έφοδος της Αστυνομίας, τα πρόσωπα που σκέφτηκε να προειδοποιήσει, πριν από οποιονδήποτε άλλον, ήταν οι Βέλγοι ευρωβουλευτές Μαρκ Ταραμπέλα και Μαρία Αρένα, φοβούμενη ότι οι τακτικές επαφές τους με τον Παντσέρι θα επέσυραν και τη δική τους σύλληψη. Παρ’ όλα αυτά, αφού βρέθηκαν τα 150.000 ευρώ τακτοποιημένα σε κασετίνες στο διαμέρισμά της, εκείνη κάλεσε στο τηλέφωνο και τον υποτιθέμενο -σύμφωνα με όσα η ίδια ισχυρίζεται- αληθινό κάτοχό τους, δηλαδή τον Πιερ Αντόνιο Παντσέρι. Μάλιστα, περιγράφοντας τον ιδιαίτερο δεσμό που είχαν ο σύντροφός της και άλλα άτομα του ίδιου κύκλου με τον φερόμενο ως επικεφαλής της διεφθαρμένης σπείρας, η Εύα Καϊλή δεν δίστασε να κάνει λόγο ακόμη και για «ηθική υποχρέωση». Είπε συγκεκριμένα: «Προσωπικά δεν γνώριζα τι έκανε ο Φραντσέσκο μαζί με τον Παντσέρι. Υποθέτω ότι τον βοηθούσε ως διερμηνέας, επειδή ο Παντσέρι δεν μιλά καμία άλλη γλώσσα εκτός από τα ιταλικά. Απέναντί του, όπως και απέναντι στον ευρωβουλευτή Αντρέα Κοτσολίνο, για λογαριασμό του οποίου εργάζεται ως ιδιαίτερος, ο Φραντσέσκο ένιωθε μια ηθική υποχρέωση». Επιπλέον, η ίδια δηλώνει εκ των υστέρων: «Εγώ δεν είχα καμία εμπιστοσύνη στα πάρε-δώσε του Φραντσέσκο με τους Παντσέρι και Κοτσολίνο, εκείνος όμως ήταν υπερβολικά ευγενικός για να αρνηθεί. Ισως θα έπρεπε να του έχω πει κάτι κι εγώ, επειδή είμαι μεγαλύτερή του» (η Καϊλή είναι 44 ετών, ενώ ο Τζόρτζι 35 ετών). Βέβαια, όπως αναφέρει το ηλεκτρονικό Il Fatto Quotidiano, η Εύα Καϊλή νιώθει ότι «ο Φραντσέσκο με πρόδωσε». Και αφού περιγράφει τον χαρακτήρα του και τη σχέση του με το χρήμα, σημειώνει ότι «δανειζόταν χρήματα από τους γονείς του, όπως και από τον Παντσέρι, γιατί ήθελε να αγοράσει διάφορα πράγματα τα οποία ήταν πέραν των δυνατοτήτων του. Αλλά τα 750.000 ευρώ δεν ήταν δικά μας, ήταν του Παντσέρι. Απλώς ο Φραντσέσκο είχε δανειστεί από αυτά τις 150.000 για την αγορά του ακινήτου στην Πάρο». Καταλήγοντας, η ίδια κατέθεσε: «Γνώριζα πως ο Φραντσέσκο φύλαγε χρήματα για τον Παντσέρι, ίσως και για τον νυν εργοδότη του, τον Κοτσολίνο, εγώ όμως ποτέ δεν έμαθα την προέλευση αυτών των ποσών. Και γενικότερα, πιστεύω ότι οι Αρχές μπέρδεψαν εμένα με τον Παντσέρι. Το δικό μου έργο είχε να κάνει με τη χαλάρωση του πλαισίου για τη βίζα προς το Κουβέιτ, το Κατάρ και το Ομάν. Οι χώρες αυτές αποτελούσαν προτεραιότητα, όχι μόνο επειδή είναι παραγωγοί φυσικού αερίου, αλλά και διότι πληρούσαν τις απαραίτητες προδιαγραφές που θέτει η Ε.Ε. Εξάλλου, η Ενωση ασκούσε πίεση να προχωρήσει αυτή η υπόθεση». Ο εισπράκτορας Φραντσέσκο Από τη δική του πλευρά, ο Φραντσέσκο Τζόρτζι πασχίζει να πείσει τους ανακριτές του ότι η σύντροφός του, όντως, δεν είχε ιδέα για τις σκοτεινές μπίζνες του με τον Παντσέρι. «Θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου ώστε η Εύα να είναι με την κόρη μας», φέρεται να έχει δηλώσει ο Τζόρτζι, συμπληρώνοντας όμως κάτι που διαψεύδει τη δική της εκδοχή περί πλήρους άγνοιας: «Εκείνη», λέει ο Φραντσέσκο, «γνώριζε ότι υπήρχαν χρήματα. Γνώριζε και την προέλευσή τους. Αλλά δεν ήταν μέρος του κυκλώματος. Αντιθέτως, πολλές φορές η Εύα μού είχε ζητήσει να σταματήσω, διότι την έθετα σε κίνδυνο. Συνειδητοποίησα ότι αυτή η υπόθεση γινόταν όλο και πιο σημαντική, ταυτόχρονα όμως ξέφευγε, γινόταν ανεξέλεγκτη. Το σύστημα ήταν φαύλο». Οσον αφορά τις τεχνικές λεπτομέρειες για το modus operandi του κυκλώματος Παντσέρι, η κατάθεση του Τζόρτζι είναι διαφωτιστική. Ο ίδιος ήταν κάτι σαν εισπράκτορας, διευκολύνοντας τη μεταβίβαση πακέτων με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από το Κατάρ στις Βρυξέλλες, μέσω ενός συνωμοτικού δικτύου. Ο Τζόρτζι επικοινωνούσε με κάποιον Μπουτζελάλ, με το ψευδώνυμο «Αλγερινός». Αυτός τον παρέπεμπε σε έναν Παλαιστίνιο εγκατεστημένο στην Τουρκία. Ο οποίος με τη σειρά του έδινε στον Τζόρτζι έναν τηλεφωνικό αριθμό, μιας χρήσης, διαφορετικό για κάθε παράδοση – παραλαβή. Ετσι λειτουργούσε το κύκλωμα για το μαύρο χρήμα από το Κατάρ. Για το «τμήμα Μαρόκου», το κεντρικό πρόσωπο ήταν ο Αμπντεραχίμ Ατμούν, επισήμως πρεσβευτής στην Πολωνία. Ανεπισήμως ο Ατμούν παρέδιδε χρήματα αυτοπροσώπως, είτε στο σπίτι του στο Παρίσι, είτε στις Βρυξέλλες. Στον μυστικό κώδικα επικοινωνίας με τον Παντσέρι, ο Τζόρτζι αναφερόταν στα ραντεβού με τον Ατμούν με τη φράση «πάμε να ψωνίσουμε γραβάτες ή κοστούμια». Και ως μπόνους για τις καλές υπηρεσίες που προσέφεραν προς το συμφέρον του Μαρόκου, ο Ατμούν προσφέρθηκε να καλύψει τα έξοδα ενός ταξιδιού στο εξωτικό Μαρακές για τις οικογένειες Τζόρτζι και Παντσέρι, ενδεχομένως και για την αδελφή της Εύας Καϊλή με τον σύντροφό της. Δυστυχώς για τη συντροφιά, την εκδρομή αυτή πρόλαβαν οι συλλήψεις στις Βρυξέλλες. Κάτι που συνέβη επίσης για έναν καινούριο υποψήφιο «πελάτη» του κυκλώματος Παντσέρι, τη Μαυριτανία: στην περίπτωση της οποίας τα ποσά που διατέθηκαν για λόμπινγκ, διείσδυση στους κύκλους της Ε.Ε. κ.λπ. ήταν πάρα πολύ μικρά σε σχέση με τα μεγέθη του Κατάρ. Οπως αποκαλύπτει ο Τζόρτζι, «εγώ πήρα 1.500 ευρώ για την παραχώρηση του διαμερίσματός μου στον πρεσβευτή της Μαυριτανίας, συν 300 για διάφορα έξοδα. Ο Παντσέρι πήρε 25.000 ευρώ. Για να δώσουμε συμβουλές για το πώς η Μαυριτανία θα βελτιώσει το image της στη Δύση. Βασιζόμασταν στο μοντέλο που είχαμε φτιάξει για το Κατάρ, δηλαδή να ανασκευάζουμε κατηγορίες για τις συνθήκες εργασίας στα στάδια του Μουντιάλ, να συμβουλεύουμε και, ενδεχομένως, να παρεμβαίνουμε στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Στον υπολογιστή μου έχω αποθηκευμένα τα αρχεία με την ανάλυση του όλου εγχειρήματος σε βήματα: πρώτα η απόκρουση των επικρίσεων από άλλες χώρες, κατόπιν η προβολή μόνο των θετικών στοιχείων του Κατάρ».

