Εκλογές: Σχεδιασμός για κάλπες χωρίς… μπουφάν – Νέα ονόματα στα ψηφοδέλτια της ΝΔ

Κάτι ο καλός καιρός των Χριστουγέννων, κάτι η έλλειψη βιασύνης για να στηθούν κάλπες, έφεραν αλλαγή σχεδίων του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος αντί για τα βουνά της Ηπείρου βρίσκεται από το απόγευμα των Χριστουγέννων θστην αγαπημένη του Κρήτη και συγκεκριμένα στα Χανιά μαζί με τη σύζυγο και τα παιδιά του. Και κάπως έτσι, οι αποφάσεις που παίρνει με σύμμαχο τον…βουνίσιο αέρα, θα πρέπει να ληφθούν υπό τον κρητικό ήλιο, αν και πλέον οι νύξεις από το πρωθυπουργικό επιτελείο συντείνουν στο ότι οι κάλπες δεν θα στηθούν στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Ο κ. Μητσοτάκης, όπως τονίζουν αρμόδιες πηγές από το Μαξίμου, ως και σήμερα έχει απορρίψει όλες τις εισηγήσεις των στενών του συνεργατών για επίσπευση του εκλογικού χρόνου, έστω για πρώτες εκλογές στις αρχές Μαρτίου και φαίνεται ότι εμμένει σε αυτή τη λογική. Κάπως έτσι φουντώνουν τα σενάρια για πρώτες εκλογές τον Απρίλιο, ίσως την Κυριακή των Βαϊων, δηλαδή στις 9 του μήνα και επαναληπτικές κάλπες προς το τέλος Μαϊου, στις 21 του μήνα. Οι ημερομηνίες είναι, βεβαίως, είναι ενδεικτικές, καθώς οι οριστικές αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί, αλλά υπάρχει το δεδομένο ότι κάλπες δεν μπορούν να στηθούν τον Ιούνιο λόγω των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Παράλληλα, η κυβέρνηση θέλει να αξιοποιήσει τη συγκυρία που περιλαμβάνει καλές οικονομικές ειδήσεις στο δρόμο προς τις εκλογές. Οι τιμές του ρεύματος διατηρούνται σε σταθερά επίπεδα, μιας και η κυβέρνηση θα αυξήσει τις επιδοτήσεις για τον μήνα Ιανουάριο, ώστε να ‘ρεφάρει” τις αυξημένες τιμές των παραγωγών, τα ποσά από το MarketPass θα ξεκινήσουν να πιστώνονται από τον Φεβρουάριο και μετά, ενώ ο προοδευτικά καλύτερος καιρός θα φέρει και μικρότερες ανάγκες για έξοδα θέρμανσης. Παράλληλα, την 1η Μαϊου θα υλοποιηθεί και η εξαγγελία του πρωθυπουργού για νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, ενώ οι συνταξιούχοι θα έχουν δει στους λογαριασμούς τους τις πρώτες αυξήσεις μετά τα σκληρά μνημονιακά χρόνια. Τέλος, τον Μάρτιο θα γίνει ο πρώτος διαγωνισμός μετά από χρόνια του ΑΣΕΠ για 5.100 προσλήψεις στο δημόσιο, με το ενδιαφέρον να είναι τεράστιο, ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν και το μπόνους απόδοσής τους τους επόμενους μήνες. Νέα ονόματα Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σε πλήρη εξέλιξη οι διεργασίες στη ΝΔ για τη στελέχωση των ψηφοδελτίων του κόμματος ανά την επικράτεια, project που τρέχει υπό την εποπτεία του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιάννη Μπρατάκου, του γραμματέα της ΝΔ Παύλου Μαρινάκη και του πρωθυπουργικού συμβούλου Θανάση Νέζη. Νέα υποψηφιότητα στην Α’ Αθηνών, όπως πληροφορείται το “ΘΕΜΑ” θα είναι αυτή του εκπροσώπου Τύπου του ΕΦΚΑ Όμηρου Τσάπαλου, ο οποίος είναι σε ανοιχτή γραμμή με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη. Σε αυτή την περιφέρεια πολιτεύεται και η αντιδήμαρχος Αθηναίων Άννα Ροκοφύλλου, της οποίας ο σύζυγος Σπήλιος Μανιάς είναι παιδικός φίλος του κ. Μητσοτάκη. Στην Α’ Αθηνών σύντομα αναμένεται να πάρουν πράσινο φως η δικηγόρος Εβίτα Βαρελά, η επίσης δικηγόρος και ΑΜΕΑ Φαίδρα Τσαλαχούρη, αλλά και η Πώλα Δαμιανού, κόρη του πρώην υπουργού Θεόδωρου Δαμιανού και της δικηγόρου Χρύσας Σαλαβράκου. Στον Βόρειο Τομέα μετακομίζει από τη Βοιωτία η αθλητικογράφος της ΕΡΤ Άρια Αγάτσα, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή του στιχουργού και ραδιοφωνικού παραγωγού Ποσειδώνα Γιαννόπουλου. Τέλος, στα βόρεια αναμένεται να είναι υποψήφιος ο σαραντάρης και μέλος της πρωτοβουλίας Brain Gain Αυγουστίνος Γαλιάσος. Υπό τις παρούσες συνθήκες, δυσκολεύει ιδιαίτερα η επαναφορά του τέως Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου στα γαλάζια ψηφοδέλτια, ενώ αίσθηση προκάλεσε και η παρουσία του χρυσού Ολυμπιονίκη και πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Πύρρου Δήμα στο πλευρό του κ. Μητσοτάκη, κατά την ιστορική του επίσκεψη στη Χειμάρρα, απ’ όπου ο κ. Δήμας έλκει την καταγωγή του.

