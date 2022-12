Κακοκαιρία στις ΗΠΑ: Βυθισμένη στο χάος η Νέα Υόρκη με 28 νεκρούς – Συνεχίζεται η χιονοθύελλα

Εικόνα παράλυσης παρουσιάζουν οι περισσότερες πολιτείες της Αμερικής λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων με τη χιονοθύελλα και τις πολικές θερμοκρασίες να αφήνουν πίσω τους τουλάχιστον 56 νεκρούς, εκατομμύρια νοικοικυριά χωρίς ρεύμα και χιλιάδες ακυρωμένες πτήσεις.

Στη δυτική πλευρά της Νέας Υόρκης η εικόνα είναι δραματική, με τουλάχιστον 28 ανθρώπους να έχουν καταλήξει από το σφοδρό κύμα χιονιά, και τις περισσότερες απώλειες να καταγράφονται στην πόλη Μπάφαλο.

Την ιδια στιγμή, για πάνω από δύο μέρες έμειναν εγκλωβισμένοι στα οχήματά τους κάτοικοι, βιώνοντας τη χειρότερη κακοκαιρία της ζωής τους.

Ο εφιάλτης θα συνεχιστεί καθώς 23 εκατοστά χιονιού αναμένονται την Τρίτη, όπως έχουν προειδοποιήσει οι μετεωρολόγοι.

People of #Buffalo have been amazing for 2nd time this year. Such an underrated city. I really feel like the rest of the country just doesn’t quite grasp the severity of the #blizzard, hopefully I shined some needed light on the area. #buffaloblizzard2022 #WinterStorm2022 #NYwx pic.twitter.com/5nhQWUBjTN

— WxChasing- Brandon Clement (@bclemms) December 26, 2022