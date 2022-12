ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ για ψήφο Αποδήμων: «Η ΝΔ θέλει να ακυρώσει το πρώτο λάθος διαπράττοντας ένα ακόμη» «Δεν πρόκειται να συναινέσουμε σε μια ακόμη αντιθεσμική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας» Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σχολίασε μέσω του Γραφείου Τύπου του κόμματος τις σκέψεις της κυβέρνησης που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την ψήφο των Αποδήμων, κατηγορώντας τη ΝΔ πως θυσιάστηκε στον βωμό μικροκομματικών συμβιβασμών με δική της ευθύνη. «Παρά τις ”τυμπανοκρουσίες” της κυβέρνησης, οι προϋποθέσεις που επέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ακύρωσαν στην πράξη τη μαζική συμμετοχή των Ελλήνων του εξωτερικού στις εκλογές», αναφέρει το σχόλιο του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και επισημαίνει πώς «οι δαπανηρές ενημερωτικές καμπάνιες απέτυχαν να κινητοποιήσουν τους απόδημους συμπατριώτες μας που είχαν δικαίωμα συμμετοχής». Σημειώνει ακόμη ότι μέχρι σήμερα στους εκλογικούς καταλόγους έχουν εγγραφεί μόλις 4.000 εκλογείς, αριθμός αναντίστοιχος με όσους μετανάστευσαν τα χρόνια της κρίσης. Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής τονίζει ότι «παραμονές των εκλογών, η κυβέρνηση με διαρροές αφήνει να εννοηθεί ότι θα αλλάξει ξανά τον νόμο, μειώνοντας την εκπροσώπηση των Ελλήνων της διασποράς στην επόμενη Βουλή. Αντί να επιφέρει βελτίωση, η Νέα Δημοκρατία θέλει να ακυρώσει το πρώτο λάθος διαπράττοντας ένα ακόμη». Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη «δεν πρόκειται μόνο για σιωπηρή ομολογία αποτυχίας, αλλά για μια ακόμη αντιθεσμική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας, στην οποία δεν πρόκειται να συναινέσουμε». Ειδήσεις σήμερα: Αυξάνεται το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 10 λεπτά το λιτρο και… «βλέπουμε» Qatargate: Φωτογραφίες ντοκουμέντο της La Repubblica – Τζιόρτζι και Παντσέρι κουβαλούν βαλίτσες με τα χρήματα Βιασμός 15χρονου στο Ίλιον: Στη φυλακή δύο ακόμα ανήλικοι BEST OF NETWORK 27.12.2022, 17:51 27.12.2022, 12:05 23.12.2022, 15:03 27.12.2022, 14:25 27.12.2022, 14:27 27.12.2022, 17:33

