ΣΥΡΙΖΑ: Ονόματα-«εκπλήξεις» στα ψηφοδέλτια

«Εύχομαι ολόψυχα καλές γιορτές! Το 2023 να φέρουμε μαζί την αλλαγή και τη δικαιοσύνη παντού. Για την Ελλάδα που ονειρευόμαστε και μας αξίζει. Αλέξης Τσίπρας». Με αυτό το μήνυμα έστειλε τις προσωπικές ευχές του σε όλο τον κομματικό μηχανισμό, αλλά και τα χιλιάδες νέα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ο Πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας, παραμονές των Χριστουγέννων σηματοδοτώντας την απαιτητική πολιτικά προεκλογική περίοδο που ξεκινά με την έλευση του νέου έτους. Οι προετοιμασίες για τον εκλογικό… μαραθώνιο δεν σταμάτησαν στην Κουμουνδούρου, παρότι έπεσαν οι συνήθεις ρυθμοί, ενώ κλειδωμένες για λίγο ακόμα στα συρτάρια των ηγετικών στελεχών παραμένουν οι εκλογικές λίστες της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς η δημοσιοποίηση των στοιχείων της απογραφής μεταθέτει το χρόνο της ανακοίνωσής τους. Παρότι επρόκειτο οι σχετικές ανακοινώσεις να προηγούνταν της έλευσης του νέου έτους, ώστε οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες βουλευτές να τεθούν στην αφετηρία της προεκλογικής κούρσας από τις πρώτες ημέρες του 2023, οι τριεδρικές, ωστόσο, περιφέρειες, αλλά και ο νέος εκλογικός χάρτης συνολικά φαίνεται πως ανατρέπουν τους όποιους σχεδιασμούς της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία αναμένει, όπως και οι περισσότερες πολιτικές δυνάμεις, την τελική διανομή των βουλευτικών εδρών, προκειμένου να δημοσιοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος των υποψηφιοτήτων της. Σύμφωνα με πληροφορίες, στα ψηφοδέλτια της Κουμουνδούρου αναμένονται αρκετά «ονόματα – εκπλήξεις», ενώ στόχος της Επιτροπής που τα επεξεργάστηκε ήταν να επιτευχθεί ένα αρμονικό σύνολο μεταξύ τεχνοκρατών, προσώπων με ευρύ κοινωνικό αποτύπωμα, αλλά και γυναικών. Την πολύμηνη διαδικασία για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων έφεραν εις πέρας τα μέλη της αρμόδιας Επιτροπής, δηλαδή ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Μιχάλης Καλογήρου, η Γραμματέας του κόμματος, Ράνια Σβίγκου και ο Αναπληρωτής Γραμματέας, Γιώργος Βασιλειάδης. Μάλιστα, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ενημέρωναν τον ίδιο τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα σχετικά με προτάσεις για συγκεκριμένες υποψηφιότητες, συνεχίζοντας την κατάρτιση των ψηφοδελτίων κατά τις οδηγίες του. Εμφανής θα είναι, κατά τις ίδιες πληροφορίες, και η παρουσία στελεχών που προέρχονται από τη διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ενώ θετική απήχηση είχε στο εσωτερικό του κόμματος η ένταξη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της αξιωματικής αντιπολίτευσης των ανεξάρτητων βουλευτριών, Φωτεινής Μπακαδήμα και Αγγελικής Αδαμοπούλου. Εκτός από την θερμή υποδοχή τους από όλες τις τάσεις, οι επιτελείς της Κουμουνδούρου υπογραμμίζουν την ανάγκη συγκρότησης ενός κοινού μετώπου απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη με τη συμμετοχή όλων των προοδευτικών δυνάμεων, χωρίς να αποκλείουν και το ΜέΡΑ25 του Γιάνη Βαρουφάκη, αλλά μάλλον το αντίθετο. Άλλωστε, το γεγονός ότι οι δύο βουλεύτριες υπήρξαν για αρκετό διάστημα ανεξάρτητες πριν ενταχθούν στο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ εκτιμάται ότι δεν συνιστά σημείο τριβής μεταξύ της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του ΜέΡΑ25. Εκτός από πρόσωπα που εκφράζουν την κοινωνική διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, στα ψηφοδέλτια των εθνικών εκλογών αναμένεται να μετάσχουν ακόμη υποψήφιοι που προτάθηκαν από τις κατά τόπους Νομαρχιακές οργανώσεις του κόμματος, αλλά και από νέα μέλη στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του κόμματος, ενώ αυτοδίκαια συμμετέχουν στις εκλογικές λίστες όλες και όλοι οι εν ενεργεία βουλευτές του κόμματος. Ειδήσεις σήμερα: Αυξάνεται το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 10 λεπτά το λιτρο και… «βλέπουμε» Qatargate: Φωτογραφίες ντοκουμέντο της La Repubblica – Τζιόρτζι και Παντσέρι κουβαλούν βαλίτσες με τα χρήματα Βιασμός 15χρονου στο Ίλιον: Στη φυλακή δύο ακόμα ανήλικοι

