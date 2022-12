Τουρκία: Θέλει μερίδιο από το νέο κοίτασμα της Κύπρου για λογαριασμό του ψευδοκράτους «Όλοι όσοι ζουν στο νησί της Κύπρου έχουν δικαίωμα να επωφεληθούν από τους πόρους» τόνισε ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων – Παραδέχθηκε πως το 6ο οικόπεδο είναι εκτός της δικαιοδοσίας της χώρας του Η Τουρκία διεκδικεί μερίδιο στο κοίτασμα φυσικού αερίου που εντοπίστηκε πρόσφατα στην Κύπρο θέτοντας ως επιχείρημα το δικαίωμα του ψευδοκράτους να έχει πρόσβαση στα οφέλη από τους πόρους. Συγκεκριμένα, ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Φατίχ Ντονμέζ, ζήτησε μερίδιο από το κυπριακό κοίτασμα στο 6ο οικόπεδο, αναγνωρίζοντας πάντως πως το εν λόγω οικόπεδο είναι εκτός της δικαιοδοσίας της χώρας του, σύμφωνα με τον Σκάι. Ο Φατίχ Ντονμέζ τόνισε ότι «τόσο το Υπουργείο Εξωτερικών της ‘’ΤΔΒΚ’’ όσο και το Υπουργείο Εξωτερικών μας, έκαναν αξιολογήσεις σχετικά με το έργο που έγινε σε αυτόν τον τομέα. Το 6ο οικόπεδο είναι εκτός δικαιοδοσίας της Τουρκίας, αλλά θα κάναμε λάθος αν βλέπαμε την Κύπρο να αποτελείται μόνο από τη μία πλευρά. Όλοι όσοι ζουν στο νησί της Κύπρου έχουν δικαίωμα να επωφεληθούν από τους πόρους. Θεωρούμε ότι δεν είναι δίκαιες οι συναλλαγές που γίνονται όταν αγνοούν το άλλο μέρος. Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Εξωτερικών μας ανέφερε σε δηλώσεις του ότι θα πρέπει να προστατεύονται τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των συμπατριωτών μας που ζουν στη Βόρεια Κύπρο». Τέλος ο κ. Ντονμέζ προσέθεσε ότι «θα συνεχίσουμε τις δραστηριότητες εξερεύνησης και γεωτρήσεων στη Μεσόγειο στη δική μας υφαλοκρηπίδα, στις περιοχές δικαιοδοσία μας. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται στο πλαίσιο ενός επιχειρηματικού σχεδίου». Ειδήσεις σήμερα: Αυξάνεται το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 10 λεπτά το λιτρο και… «βλέπουμε» Qatargate: Φωτογραφίες ντοκουμέντο της La Repubblica – Τζιόρτζι και Παντσέρι κουβαλούν βαλίτσες με τα χρήματα Βιασμός 15χρονου στο Ίλιον: Στη φυλακή δύο ακόμα ανήλικοι BEST OF NETWORK 27.12.2022, 11:15 27.12.2022, 12:05 23.12.2022, 15:03 27.12.2022, 14:25 27.12.2022, 14:27 26.12.2022, 17:00

