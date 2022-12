Τουρκία – Ιμάμογλου: Ο Μπακογιάννης και οι Ευρωπαίοι δήμαρχοι συζητούν για τη Δημοκρατία στις πόλεις «Σκοτεινή μέρα για τη Δημοκρατία» χαρακτήρισε ο Μπακογιάννης την ημέρα που αποφασίστηκε στη γειτονική χώρα η καταδίκη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Στο πλευρό του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου θα βρεθούν δήμαρχοι από την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και ο Κώστας Μπακογιάννης, στο πλαίσιο συζήτησης με θέμα «Πόλεις: Δημοκρατία και Ανάπτυξη», που θα διεξαχθεί το απόγευμα της Τετάρτης 28 Δεκεμβρίου στο δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Οι δήμαρχοι της Αθήνας, του Ανόβερου, του Παρισιού και της Φλωρεντίας, καθώς και ο γενικός γραμματέας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Eurocities, θα πάρουν μέρος σε συζήτηση με το δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου σχετικά με τον κεντρικό ρόλο και τη συνεργασία των πόλεων σε θέματα που μεταξύ άλλων αφορούν την προστασία της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου. Χαιρετισμό θα απευθύνουν μέσω Διαδικτύου και δήμαρχοι από τις ευρωπαϊκές πόλεις Λιντς (Αυστρία), Βουδαπέστη (Ουγγαρία), Ουτρέχτη (Ολλανδία) και Αμβούργο (Γερμανία). Υπενθυμίζεται ότι έξι μήνες πριν από τις κρίσιμες προεδρικές εκλογές στην Τουρκία, επιβλήθηκε στο δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης κ. Ιμάμογλου, ποινή φυλάκισης άνω των δύο ετών και στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων του. Η απόφαση προκάλεσε πολιτικό «σεισμό» τόσο στο εσωτερικό της Τουρκίας, όσο και εκτός συνόρων. Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, ήταν από τους πρώτους που επικοινώνησε με τον κ. Ιμάμογλου μεταφέροντάς του τη συμπαράσταση των Ευρωπαίων ομολόγων του, οι οποίοι μετέχουν στα δίκτυα διπλωματίας των πόλεων. «Μια αληθινά σκοτεινή μέρα για τη Δημοκρατία στη γειτονική Τουρκία. Η απόφαση στέρησης της ελευθερίας και των πολιτικών δικαιωμάτων ενός δημάρχου, συμμάχου της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της οικουμενικότητας προκαλεί θλίψη και οργή […] Είμαι βέβαιος πως ο λαός και η ιστορία θα τον δικαιώσουν», ανέφερε στην ανάρτησή του ο κ. Μπακογιάννης, ο οποίος είχε επισκεφθεί την Κωνσταντινούπολη στις αρχές Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πόλεις και στην προετοιμασία για την πρώτη σύνοδο του Δικτύου Βαλκανικών Πόλεων (B40 Balkan Cities Network Summit), που θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο στην Αθήνα. Ειδήσεις σήμερα: Αυξάνεται το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 10 λεπτά το λιτρο και… «βλέπουμε» Qatargate: Φωτογραφίες ντοκουμέντο της La Repubblica – Τζιόρτζι και Παντσέρι κουβαλούν βαλίτσες με τα χρήματα Βιασμός 15χρονου στο Ίλιον: Στη φυλακή δύο ακόμα ανήλικοι BEST OF NETWORK 27.12.2022, 11:15 27.12.2022, 12:05 23.12.2022, 15:03 27.12.2022, 14:25 27.12.2022, 14:27 27.12.2022, 15:35

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )