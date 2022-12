Qatargate: Χριστούγεννα μοναξιάς για την Καϊλή στις φυλακές Χαρέν Μόνη της πέρασε την ημέρα των Χριστουγέννων στο κελί η Εύα Καϊλή – Δεν την επισκέφτηκε κανείς – Κοντά στην άρση ασυλίας 3 ευρωβουλευτές – Φύλλο και φτερό οι επαφές των ευρωσοσιαλιστών Χωρίς οικογένεια και φίλους πέρασε την ημέρα των Χριστουγέννων η τέως αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εύα Καϊλή. Για την κυρία Καϊλή, που έζησε την πολυτέλεια στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο, τα φετινά Χριστούγεννα στην γυναικεία πτέρυγα των φυλακών Χαρέν στο Βέλγιο δεν θύμιζαν τίποτα από το παρελθόν, καθώς τα πέρασε μόνη της σε ένα κελί, χωρίς κανένα επισκεπτήριο. Παρόλο που οι συγκεκριμένες φυλακές θεωρούνται πρότυπες, εξακολουθούν να είναι ένα σωφρονιστικό ίδρυμα και οι κρατούμενοι δεν μπορούν να είναι με φίλους και συγγενείς την ημέρα των Χριστουγέννων. Υπενθυμίζεται ότι η τέως αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα παραμεινει στις φυλακές, καθώς οι ισχυρισμοι της δεν έπεισαν το προδικαστικό συμβούλιο καθώς, σύμφωνα με τις Αρχές, θεωρείται ύποπτη φυγής, εκτιμάται ότι μπορεί να αλλοιώσει στοιχεία που αφορούν στην έρευνα. Στις 23 Δεκεμβρίου επισκέφθηκε την κυρία Καϊλή ο πατέρας της, Αλέξανδρος, ο οποίος δεν προέβη σε δηλώσεις. Παρότι η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής είναι το μόνο εν ενεργεία αιρετό μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που παραμένει έγκλειστο στις φυλακές για το σκάνδαλο «Qatargate», ο κλοιός, ωστόσο, φέρεται να στενεύει για άλλους τρεις συναδέλφους της, κατά την εφημερίδα «La Repubblica». Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ιταλική εφημερίδα, πλέον οι βελγικές Αρχές προσανατολίζονται στην άρση της ασυλίας των συμπατριωτών τους, Μαρκ Ταραμπέλα και Μαρίας Αρένα, αλλά και του Ιταλού, Αντρέα Κοτσολίνο, διευρύνοντας τον κατάλογο των υπόπτων. Μιλώντας στο POLITICO, o δικηγόρος του Μάρκ Ταραμπέλα δήλωσε ότι ο πελάτης του είναι «θύμα του κυνηγιού μαγισσών του Qatargate», καταγγέλλοντας παράλληλα «τεράστια» διαδικαστικά προβλήματα στην έρευνα. Αρνούμενος οποιαδήποτε ανάμειξη του Μαρκ Ταραμπέλα στην υπόθεση, ο συνήγορός του, Μαξίμ Τόλλερ επέκρινε έντονα τη συνεχιζόμενη έρευνα από τις βελγικές αρχές, τη στιγμή που δημοσιεύματα θέλουν τον Ταραμπέλα να έχει λάβει χρήματα από το Κατάρ, σύμφωνα με τον Φραντσέσκο Τζιόρτζι. Από πλευράς του, «ο κύριος Ταραμπέλα δεν έλαβε ποτέ κανένα δώρο ή χρήματα για να επηρεάσει οποιαδήποτε απόφαση και από κανέναν. Θα το είχε καταγγείλει αμέσως αν τον είχαν προσεγγίσει» ανέφερε ο δικηγόρος του, μεταφέροντας ακόμη πως «είναι θυμωμένος. Είναι στεναχωρημένος. Αλλά είναι μαχητικός. Πραγματικά αγωνίζεται. Θα πολεμήσει». Την ίδια ώρα, οι συνήγοροι των υπόπτων χαρακτηρίζουν την έρευνα των βελγικών Αρχών ως αμφιλεγόμενη, ενώ ο Μαξίμ Τόλλερ απευθύνθηκε γραπτά προς τον Βέλγο ανακριτή, Μισέλ Κλεζ, τονίζοντας πως «υπήρχε τεράστιο πρόβλημα διαδικασίας» λόγω της διαρροής βασικών εγγράφων στα μέσα ενημέρωσης. «Η δίκη του έχει ξεκινήσει στα μέσα ενημέρωσης και ακόμη δεν τον ακούει η αστυνομία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος του Ταραμπέλα. Στο ενδιάμεσο, η Σεσίλια Ουίκστρομ υποστήριξε πως το διοικητικό συμβούλιο της ΜΚΟ του Αντόνιο Παντσέρι «Fight Impunity» δεν συνήλθε ποτέ και ότι η ίδια δεν έλαβε ποτέ τίποτα σχετικό από τον πρώην Ευρωβουλευτή, ούτε με την μορφή e-mail. H Σουηδή πρώην ευρωβουλευτής δήλωσε ότι αισθάνεται ότι η φήμη της έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης για αμφίβολους σκοπούς. Εμφανώς απογοητευμένη, «αισθάνομαι εξαιρετικά χρησιμοποιημένη. Έχει χρησιμοποιήσει τα ονόματά μας, τη φήμη μας», τόνισε στο POLITICO, κάνοντας λόγο για «προδοσία», δεδομένου ότι η ίδια πέρασε 10 χρόνια ως ευρωβουλευτής, προεδρεύοντας της ισχυρής ομάδας-ομπρέλας όλων των επικεφαλής των επιτροπών στη δεύτερη θητεία της. Σύμφωνα με την Ουίκστρομ, όταν ο Παντσέρι την πλησίασε, συμφώνησε με χαρά να συμμετάσχει στο διοικητικό συμβούλιο του «Fight Impunity» επειδή είχε την τιμή να συμπεριληφθεί ανάμεσα σε αξιόλογα ονόματα. «Χωρίς αμφιβολίες, είπα ναι, ένιωσα τιμή και συμφώνησα», πρόσθεσε. Ωστόσο, πλέον αισθάνεται ότι το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να υπήρχε μόνο για να νομιμοποιήσει μια πιθανή εγκληματική δράση, εις βάρος της ζωτικής σημασίας εργασίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. «Αν αυτό είναι τώρα ένα μεγάλο πλυντήριο – όπως φαίνεται – τότε είναι τόσο κυνικό, γιατί είναι κάτι που είναι τόσο απαραίτητο στην εποχή που βρισκόμαστε», σημείωσε, στέλνοντας ένα - με την παραίτησή της, μόλις έγινε γνωστή η υπόθεση. «Δεν μου τηλεφώνησε ποτέ, δεν σήκωσε ποτέ το τηλέφωνο, ούτε μου έστειλε -» εξήγησε για τον επικεφαλής, Αντόνιο Παντσέρι και συνέχισε, λέγοντας πως η συμμετοχή της περιορίστηκε σε μια ενιαία διαδικτυακή συζήτηση, το καλοκαίρι του 2021. Περιγράφοντας σε προσωπικό επίπεδο τον Αντόνιο Παντσέρι, η ίδια έκανε λόγο για έναν «πολύ διακριτικό» και «ευγενικό» συνάδελφο που σπάνια μιλούσε. Αναταραχή στους Ευρωσοσιαλιστές Παράλληλα, η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέστειλε, σύμφωνα με το POLITICO, τη συνεργασία της με τον Έλνταρ Μαμέντοφ, Λετονό Αζέρικης καταγωγής που εργαζόταν ως πολιτικός σύμβουλος, για «σοβαρό παράπτωμα», αναφέροντάς τον στις βελγικές αρχές. Όπως μεταδίδει η ιταλική εφημερίδα «Il Fatto Quotidiano», ο σύντροφος της Εύας Καϊλή, Φραντσέσκο Τζιόρτζι είπε στη βελγική αστυνομία ότι ο Μαμέντοφ έλαβε δωρεάν εισιτήρια για το Παγκόσμιο Κύπελλο για το Κατάρ και εργάστηκε σε φακέλους του Κατάρ. Ο κατάσκοπος από το Μαρόκο Την ίδια ώρα, ένας Μαροκινός πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως Mohamed Belahrech, αναδείχθηκε ως ένας από τους βασικούς χειριστές του σκανδάλου διαφθοράς που έχει κλονίσει τα θεμέλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η κωδική του ονομασία είναι «M118» και εδώ και χρόνια κάνει κύκλους γύρω από τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες κατασκοπείας. Ο Belahrech φαίνεται να βρίσκεται στο κέντρο ενός περίπλοκου δικτύου που εκτείνεται από το Κατάρ και το Μαρόκο μέχρι την Ιταλία, την Πολωνία και το Βέλγιο. Είναι ύποπτος ότι έχει εμπλακεί σε έντονες προσπάθειες άσκησης πίεσης και υποτιθέμενης διαφθοράς με στόχο Ευρωπαίους ευρωβουλευτές, τα τελευταία χρόνια. Και αποδεικνύεται ότι ήταν γνωστός στις ευρωπαϊκές μυστικές υπηρεσίες εδώ και αρκετό καιρό. Ο Βέλγος υπουργός Δικαιοσύνης Βίνσεντ Βαν Κουίκενμπορν έδωσε την περασμένη εβδομάδα μια ελάχιστα συγκαλυμμένη ένδειξη ότι το Μαρόκο εμπλέκεται στην έρευνα. Μιλώντας σε Βέλγους νομοθέτες, αναφέρθηκε σε “μια χώρα που τα τελευταία χρόνια έχει ήδη αναφερθεί … όταν πρόκειται για παρεμβάσεις”. Εννοείται ότι αναφερόταν στο Μαρόκο, καθώς η υπηρεσία ασφαλείας του Ραμπάτ έχει κατηγορηθεί για κατασκοπεία στο Βέλγιο, όπου υπάρχει μεγάλη διασπορά Μαροκινών. Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα «La Repubblica» και τη βελγική «Le Soir», ο Belahrech είναι ένας από τους συνδέσμους που συνδέουν τον Πιέρ Αντόνιο Παντσέρι με τη μαροκινή μυστική υπηρεσία DGED. Ο Ιταλός πολιτικός βρίσκεται τώρα στη φυλακή, αντιμετωπίζοντας προκαταρκτικές κατηγορίες για διαφθορά στο πλαίσιο της έρευνας σχετικά με το εάν το Μαρόκο και το Κατάρ εξαγόρασαν επιρροή στο Ευρωκοινοβούλιο. Πάντως, σε μια κρύπτη μαροκινών διπλωματικών τηλεγραφημάτων που διέρρευσε από χάκερ το 2014 και το 2015 ο Παντσέρι περιγράφεται ως «στενός φίλος» του Μαρόκου, «ένας σύμμαχος με επιρροή» που είναι «ικανός να καταπολεμήσει τον αυξανόμενο ακτιβισμό των εχθρών μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο». Για το λόγο αυτό, οι ερευνητές εξετάζουν τώρα πόσο στενός φίλος ήταν ο Παντσέρι με το Μαρόκο. Το βελγικό αίτημα έκδοσης της συζύγου και της κόρης του, οι οποίες φέρονται επίσης να εμπλέκονται στο σκάνδαλο διαφθοράς, αναφέρει «δώρα» από τον Abderrahim Atmoun, πρεσβευτή του Μαρόκου στη Βαρσοβία. Για αρκετά χρόνια, ο Παντσέρι μοιραζόταν την προεδρία της μικτής κοινοβουλευτικής επιτροπής ΕΕ-Μαρόκου με τον Ατμούν, έναν έμπειρο διπλωμάτη που ήθελε να προωθήσει τα συμφέροντα του Μαρόκου στη φούσκα των Βρυξελλών. Τώρα υπάρχει η υποψία ότι ο Atmoun έπαιρνε εντολές από τον Belahrech, ο οποίος είναι «ένας επικίνδυνος άνθρωπος», όπως δήλωσε στη «Le Soir» αξιωματούχος με γνώση της έρευνας. Υπό την επίβλεψη του Belahrech ο Παντσέρι φέρεται να σφράγισε τη συνεργασία του με την DGED του Μαρόκου, αφού απέτυχε να επανεκλεγεί στο Κοινοβούλιο το 2019. Ο Belharech μπορεί επίσης να είναι το «κλειδί» για να διαλευκανθεί ένα από τα παρατεταμένα μυστήρια του σκανδάλου του Κατάρ: δηλαδή η διαδρομή των χρημάτων. Ειδήσεις σήμερα: Διακοπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Ποσειδώνος, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος Ο Μεντβέντεφ σε ρόλο… «Νοστράδαμου»: «Τέταρτο Ράιχ» και εμφύλιος στις ΗΠΑ το 2023! Άνδρας στη Λάρισα ήπιε καυστικό υγρό και κατέληξε στο νοσοκομείο BEST OF NETWORK 26.12.2022, 12:03 26.12.2022, 16:55 27.12.2022, 08:04 26.12.2022, 21:40 26.12.2022, 21:42 26.12.2022, 13:00

