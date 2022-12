Qatargate – Corriere Della Sera: Η Καϊλή επιμένει στην αθωότητά της – «Θα παλέψει μέχρι τέλους» «Η Καϊλή αισθάνεται προδομένη, το όνομά της χρησιμοποιήθηκε εν αγνοία της» – Τι δηλώνει ο δικηγόρος της Ελληνίδας ευρωβουλευτή, Μιχάλης Δημητρακόπουλος στην ιταλική εφημερίδα Τις δύσκολες στιγμές που περνά στις φυλακές Χαρέμ, η Εύα Καϊλή, μακριά από τα παιδί της περιγράφει στην ιταλική Corriere Della Sera, ο δικηγόρος της Ελληνίδας ευρωβουλευτή, Μιχάλης Δημητρακόπουλος. Όπως υποστηρίζει, η Εύα Καϊλή στη φυλακή «ζει έναν εφιάλτη, μια καταστροφή» επειδή, όπως λέει «είναι αθώα». Μάλιστα αναφέρει πως το μόνο άτομο που την επισκέφθηκε την ημέρα των Χριστουγέννων ήταν ο πατέρας της. «Οι κατηγορίες είναι πολύ αόριστες και δεν βασίζονται σε πραγματικά περιστατικά», λέει χαρακτηριστικά ο κ.Δημητρακόπουλος, και όπως τονίζει πρόκειται για κατηγορίες που αφορούν «δωροδοκία δημόσιου λειτουργού, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και εγκληματική οργάνωση». Σε άλλο σημείο, ο κ. Δημητρακόπουλος αναφέρει ότι η εντολέας του «μετά από όσα διάβασε στους φακέλους της έρευνας αισθάνεται προδομένη, το όνομά της χρησιμοποιήθηκε εν αγνοία της». Μάλιστα επιμένει ότι η τέως Αντιπρόεδρος της Ευρωβουλής «δεν γνώριζε τίποτα για τα χρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι, τα χρήματα δεν ήταν δικά της ούτε τα φύλαγε». Σε ερώτηση του δημοσιογράφου, αν η Εύα Καϊλή ψήφισε ποτέ στο κοινοβούλιο με βάση το τι της ζήτησαν ο σύντροφός της Φραντσέσκο Τζόρτζι και ο Αντόνιο Παντσέρι, ο κ. Δημητρακόπουλος επισήμανε: «Ψήφισε πάντα σύμφωνα με τη συνείδησή της, ούτε ο Παντσέρι ούτε ο πατέρας του παιδιού της επηρέασαν ποτέ την ψήφο της. Η εγκαθίδρυση εμπορικών σχέσεων με το Κατάρ αποτελεί κεντρική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρώπη χρειάζεται το φυσικό αέριο του Κατάρ για να μην εγκλωβιστεί στο κρύο». Τέλος ο κ. Δημητρακόπουλος τόνισε ότι σε περίπτωση που αφεθεί ελεύθερη η κυρία Καϊλή θα παραμείνει στο Βέλγιο και θα αγωνιστεί μέχρι να «αναγνωριστεί η αθωότητά της». Ειδήσεις σήμερα: Διακοπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Ποσειδώνος, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος Ο Μεντβέντεφ σε ρόλο… «Νοστράδαμου»: «Τέταρτο Ράιχ» και εμφύλιος στις ΗΠΑ το 2023! Άνδρας στη Λάρισα ήπιε καυστικό υγρό και κατέληξε στο νοσοκομείο BEST OF NETWORK 27.12.2022, 09:50 27.12.2022, 09:54 27.12.2022, 11:39 27.12.2022, 09:39 27.12.2022, 09:38 26.12.2022, 17:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )