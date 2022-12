Ακόμα 36 παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη – Έφτασαν τις 11.214 από την αρχή του χρόνου! Στο Αιγαίο κινήθηκαν 4 τουρκικά μαχητικά F-16, ένα κατασκοπευτικό CN-235 και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72 Σε νέες παραβιάσεις του εναέριου χώρου προέβησαν σήμερα τουρκικά έξι τουρκικά αεροσκάφη. Πάνω από το Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο κινήθηκαν 4 τουρκικά μαχητικά F-16, ένα κατασκοπευτικό CN-235 και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72. Συνολικά σημειώθηκαν 36 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Οι 5 έγιναν από τα μαχητικά, οι 17 από το ATR-72 και οι υπόλοιπες 14 από το CN-235. Παράλληλα, καταγράφηκαν 5 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. Αξίζει να σημειωθεί ότι από την αρχή του χρόνου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έχει ανακοινώσει το ΓΕΕΘΑ έχουν σημειωθεί 11.214 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από τα τουρκικά αεροσκάφη. Συγκεκριμένα, έχουν καταγραφεί 10.103 παραβιάσεις από τον Ιανουάριο του 2022 μέχρι και τον Νοέμβριο και άλλες 1.111 από τις αρχές Δεκεμβρίου. Όπως προκύπτει από τα συγκεντρωτικά στοιχεία η τουρκική προκλήτικότητα στο Αιγαίο αυξήθηκε κατακόρυφα από τον Αύγουστο και κορυφώθηκε τον Σεπτέμβριο οπότε καταγράφηκαν μέσα σε έναν μήνα 1.802 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Ειδήσεις σήμερα: Χιονοθύελλα στις ΗΠΑ: Λεηλασίες σε κλειστά καταστήματα, χιλιάδες ακυρωμένες πτήσεις Ο Μητσοτάκης στην Κρήτη και η εκλογολογία στην Αθήνα καλά κρατεί Καιρός: Ηλιοφάνεια και μικρή πτώση της θερμοκρασίας σήμερα – Πού αναμένονται βροχές BEST OF NETWORK 28.12.2022, 17:05 28.12.2022, 13:28 28.12.2022, 11:09 28.12.2022, 11:09 28.12.2022, 16:30 28.12.2022, 16:00

