Ανδρουλάκης: Εκτός πραγματικότητας τα σενάρια για μετεκλογικό «αρραβώνα» ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ «Παρά τις δημοσκοπικές απώλειες από την υπόθεση Καϊλή, το ΠΑΣΟΚ θα ανακάμψει» εκτίμησε ο πρόεδρος του κόμματος στο γεύμα που είχε με τους πολιτικούς συντάκτες Φώφη Γιωτάκη 28.12.2022, 19:27 Ουδεμία σχέση με την πραγματικότητα έχουν -σύμφωνα με το Νίκο Ανδρουλάκη – τα σενάρια που θέλουν «αρραβώνα» ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ με φόντο το μετεκλογικό τοπίο. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ τονίζει στους συνομιλητές του ότι οι θέσεις του είναι καθαρές κι ότι αυτές και θα επιχειρήσει να περιγράψει με ενάργεια από το βράδυ της πρώτης Κυριακής των εκλογών, ώστε να εξασφαλιστεί πολιτική και κυβερνητική σταθερότητα. Προβλέπει μάλιστα ότι το ΠΑΣΟΚ παρά τις δημοσκοπικές απώλειες από την υπόθεση Καϊλή θα καταφέρει σύντομα να ανακάμψει και να επανέλθει σε τροχιά διψήφιων ισχυρών ποσοστών. Στο δε πεδίο των εκλογών -όπως υπογραμμίζει- το ΠΑΣΟΚ κατεβαίνει για να υποστηρίξει την ανάγκη των προγραμματικών συμφωνιών για τις όποιες μετεκλογικές συνεργασίες. Αυτό πάντως δεν σημαίνει ότι σκοπεύει «να δώσει τα χέρια» με το ένα ή το άλλο κόμμα- αντιθέτως θέτει προϋποθέσεις, όπως: την εξασφάλιση ενός ισχυρού διψήφιου ποσοστού και την αποδοχή των βασικών προγραμματικών προτάσεών του σοσιαλδημοκρατικού προσανατολισμού. Η αλήθεια είναι ότι ανεξάρτητα από τη στάση που το ΠΑΣΟΚ θα κρατήσει την «εποχή» των διερευνητικών εντολών, ο κ. Ανδρουλάκης πιστεύει στο «γερμανικό» μοντέλο σχηματισμού κυβέρνησης, θεωρώντας ότι πρόκειται για μια συνθήκη με τις αναγκαίες ασφαλιστικές δικλείδες προς όφελος των πολιτών. Στην παρούσα φάση πάντως αποφεύγει να «σκαλίζει» τα σχετικά σενάρια και τις πιθανές διεργασίες στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό και στρέφει τη συζήτηση στην προεκλογική «επίθεση» του ΠΑΣΟΚ από τις αρχές του νέου χρόνου. Η Χαριλάου Τρικούπη θα ήθελε έτσι κι αλλιώς να αφήσει γρήγορα πίσω της το Qatar Gate και να μπει χωρίς καθυστέρηση στο κυρίως μενού του σχεδιασμού της. Στο γεύμα που παρέθεσε στους πολιτικούς συντάκτες ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ επιβεβαίωσε την απόφασή του να ανακοινώσει τις λίστες με τους υποψήφιους βουλευτές περί τα μέσα του Γενάρη (όταν οριστικοποιηθεί ο χάρτης με τις εκλογικές περιφέρειες με βάση τη νέα απογραφή). Νωρίτερα θα ξεκινήσουν, ο ίδιος και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, περιοδείες ανά την Ελλάδα- έμφαση θα δοθεί στο λεκανοπέδιο, καθώς η αύξηση των δυνάμεων στην Αττική εκτιμάται ότι θα «ανεβάσει» συνολικά το «πράσινο» ποσοστό. Το πρόγραμμα θα φροντίσουν -αξιοποιώντας και τις μέρες των γιορτών- να παρουσιαστεί σε μια νέα, μικρότερη, πυκνογραμμένη εκδοχή. Οι δε βασικές προτάσεις θα αποτελέσουν τους «τίτλους» της προεκλογικής καμπάνιας. «Το ζήτημα είναι να είμαστε έτοιμοι, όποτε κι αν γίνουν οι εκλογές», λέει ο κ. Ανδρουλάκης χωρίς ωστόσο να μπαίνει στο «παιχνίδι» των ημερομηνιών. Το μόνο όμως που επισημαίνει είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης- όπως θα έκανε ο εκάστοτε πρωθυπουργός σε κρίσιμες συγκυρίες- θα λάβει τις τελικές του αποφάσεις εξετάζοντας το σύνολο των εξελίξεων, εντός και εκτός συνόρων. Να σημειωθεί ότι ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριάρχη, κ. Βαρθολομαίου θα μεταβεί στο Φανάρι τα Θεοφάνεια. Ειδήσεις σήμερα: Ίλιον: Μέλη «σκληρής» συμμορίας ανηλίκων οι βιαστές του 15χρονου – Ποζάρουν με στιλέτα και full face στο TikTok Σεισμός στην Εύβοια: «Νωρίς για να πούμε αν τα 4,9 Ρίχτερ ήταν η κύρια δόνηση», λένε σεισμολόγοι Συντάξεις: Έπεσαν οι υπογραφές για τις αυξήσεις – Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι, δείτε παραδείγματα Φώφη Γιωτάκη 28.12.2022, 19:27 BEST OF NETWORK 28.12.2022, 17:05 28.12.2022, 13:28 28.12.2022, 11:09 28.12.2022, 11:09 28.12.2022, 16:30 28.12.2022, 16:00

