Βάκη κατά Τσίπρα για την επιλογή Τσαπανίδου: Προτάχθηκε η λάμψη του τηλεαστέρα Η πρώην βουλευτής εκφράζει την ενόχλησή της για την «άκριτη αποδοχή» κάθε επιλογής της ηγεσίας Εσωκομματική κριτική προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε και ανακοίνωσε την δημοσιογράφο Πόπη Τσαπανίδου για νέα εκπρόσωπο του κόμματος. Η πρώην βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Φωτεινή Βάκη με ανάρτησή της στο διαδίκτυο υποστηρίζει πως «προτάχθηκε η λάμψη του τηλεαστέρα και όχι η ιδεολογική και πολιτική συγκρότηση ενός μέλους του κόμματος» ενώ παράλληλα εκφράζει την ενόχλησή της για την «άκριτη αποδοχή» κάθε επιλογής της ηγεσίας. «Ο σεβασμός και η εκτίμηση προς την ηγεσία δεν εκφράζεται με παλαμάκια, η κριτική δεν είναι «νερό στον μύλο» της κυβέρνησης και τα μέλη δεν είναι αμέτοχοι παρατηρητές. Η αλφαβήτα μας που κοντεύουμε να ξεχάσουμε. Κρίμα…» καταλήγει η κυρία Βάκη. Η ανάρτησή της έχει ως εξής: «Δεν ξέρω τι ενοχλεί περισσότερο τελικά. Η επαγγελματοποίηση της πολιτικής που υποκύπτει στο «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα»; Η εργαλειοποίηση της δημοσιογραφίας; Ή τα κριτήρια με βάση τα οποία επελέγη η νέα εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ; Τα παραπάνω δεν αφορούν μόνο το στερεοτυπικό «μητέρα και γυναίκα» ως «προαπαιτούμενο» αλλά πρώτιστα το γεγονός ότι προτάχθηκε η λάμψη του τηλεαστέρα και όχι η ιδεολογική και πολιτική συγκρότηση ενός μέλους του κόμματος. Άραγε κανείς/μία δεν κρίθηκε άξιος-α από τα 185.000 μέλη να εκπροσωπήσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης; Κανείς-μία σύντροφος-ισσα δεν κρίθηκε ικανός-η να αρθρώσει λόγο δομημένο, στέρεο και ευθύβολο απέναντι στην κυβέρνηση; Με ενοχλεί όμως εξίσου εδώ και πολύ καιρό η άκριτη αποδοχή και οι ιαχές θριάμβου, τα χειροκροτήματα και οι ζητωκραυγές για κάθε, μα κάθε επιλογή της ηγεσίας. Ο σεβασμός και η εκτίμηση προς την ηγεσία δεν εκφράζεται με παλαμάκια, η κριτική δεν είναι «νερό στον μύλο» της κυβέρνησης και τα μέλη δεν είναι αμέτοχοι παρατηρητές. Η αλφαβήτα μας που κοντεύουμε να ξεχάσουμε. Κρίμα». Δείτε την ανάρτησή της: Ειδήσεις σήμερα: Νέα στοιχεία για τις καταθέσεις Καϊλή και Τζιόρτζι – «Η Εύα γνώριζε για τα χρήματα» Παγκόσμια ανησυχία για το ξέσπασμα της Covid στην Κίνα – Καταρρέουν τα νοσοκομεία Όθων Παπαδόπουλος: Ο Κούγιας αγόρασε την υπόθεση Πισπιρίγκου, δεν του ανατέθηκε BEST OF NETWORK 28.12.2022, 17:05 28.12.2022, 13:28 28.12.2022, 11:09 28.12.2022, 11:09 28.12.2022, 16:30 28.12.2022, 16:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )