Γιώργος Καραγιάννης: Τα μεγάλα έργα στην χώρα μας εξελίσσονται με ρυθμό που είχαμε να δούμε δεκαετίες Το τρίπτυχο των έργων που θα αλλάξουν τον κυκλοφοριακό χάρτη στην Αττική – Τις επόμενες ημέρες ο διαγωνισμός για την επέκταση της Γραμμής 2 του Μετρό προς Ίλιον Στους πρωτόγνωρους ρυθμούς με τους οποίους «τρέχουν» τα μεγάλα έργα στη χώρα καθώς και τις υποδομές που θα αλλάξουν την εικόνα της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Υποδομές, κ. Γιώργος Καραγιάννης, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, στην εκπομπή «Αταίριαστοι».. Σύμφωνα με τον κ. Καραγιάννη τα οδικά έργα, οι επεκτάσεις του Μετρό, αλλά και του Προαστιακού Σιδηροδρόμου, θα συμβάλλουν καθοριστικά στην λύση του κυκλοφοριακού προβλήματος και στην ανακούφιση των οδικών αρτηριών ενώ ταυτόχρονα θα κάνουν ευκολότερη την μετακίνηση των πολιτών. «Κάναμε κάτι το οποίο έπρεπε να είχε γίνει εδώ και πολλά χρόνια, γιατί η χώρα μας είχε μείνει πίσω στις υποδομές. Το Μετρό και οι επεκτάσεις του Προαστιακού είναι η λύση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα» δήλωσε. Ο Υφυπουργός στο σημείο αυτό τόνισε ότι «μετά την παράδοση του Μετρό στον Πειραιά όλοι βλέπουν πόσο έχει βελτιωθεί η κατάσταση στην πόλη και σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία περισσότεροι από 50.000 επιβάτες το χρησιμοποιούν καθημερινά». «Ο οδικός χάρτης των μεγάλων έργων συνεχίζεται για την Αττική με την Γραμμή 4 του Μετρό που είναι το μεγαλύτερο δημόσιο έργο, προϋπολογισμού 1,2 δισ. ευρώ και τις επόμενες ημέρες θα προκηρύξουμε και την επέκταση της Γραμμής 2 προς το Ίλιον, με 3 νέους σταθμούς στις δυτικές συνοικίες» επισήμανε ο κ. Καραγιάννης. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα των έργων, ο Υφυπουργός Υποδομών, εκτίμησε πως «όλα θα ξεκινήσουν και θα τελειώσουν στην ώρα τους». Συγκεκριμένα για την Γραμμή 4 του Μετρό τόνισε ότι θα ολοκληρωθεί περίπου σε 7 χρόνια και θα εξυπηρετεί πάνω από 340.000 επιβάτες καθημερινά. Για την επέκταση της Γραμμής 2 προς το Ίλιον σημείωσε ότι θα τελειώσει η διαγωνιστική διαδικασία εντός του 2023 και θα ξεκινήσει να κατασκευάζεται εντός του 2024. «Αυτές οι παρεμβάσεις είναι απαραίτητες ώστε να αλλάξουν τον κυκλοφοριακό χάρτη. Δηλαδή, Μετρό, Προαστιακός, νέα οδικά έργα είναι το τρίπτυχο στο οποίο στοχεύουμε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τα αμέσως επόμενα χρόνια» τόνισε. • Με τρεις επεκτάσεις ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος Σε ό,τι αφορά τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο, ο κ. Καραγιάννης εξήγησε ότι δρομολογούνται 3 επεκτάσεις. Αρχικά, «είναι στον “αέρα” ο διαγωνισμός για τον Προαστιακό Δυτικής Αττικής από τα Άνω Λιόσια ως τα Μέγαρα, μήκους 36χλμ με 10 σταθμούς ώστε να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι της Αττικής. Ταυτόχρονα, “τρέχει” και ο διαγωνισμός για την σύνδεση του Προαστιακού με τη Ραφήνα και το Λαύριο» όπως σημείωσε ο Υφυπουργός Υποδομών. «Προσπαθούμε να αναβαθμίσουμε όλες τις υποδομές. Φανταστείτε την Αττική τα επόμενα χρόνια πως θα αλλάξει με το Μετρό, τον Προαστιακό και τα μεγάλα οδικά έργα» πρόσθεσε. • Τα τρία οδικά έργα που δρομολογούνται στην Αττική Στην συνέχεια ο κ. Καραγιάννης αναφέρθηκε στα μεγάλα οδικά έργα της Αττικής τονίζοντας ότι: «Έχουμε ήδη δημοπρατήσει την επέκταση της λεωφόρου Κύμης, δημιουργώντας ουσιαστικά μία νέα έξοδο προς την Ε.Ο. στον κόμβο της Καλυφτάκη και έτσι οι οδηγοί θα γλυτώνουν τις ουρές που σχηματίζονται στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Πρόκειται για μία σήραγγα μήκους 2,5 χλμ από τα συνολικά 3,5 χλμ του έργου, για το οποίο έχουμε ήδη ανάδοχο και υπογράφουμε την σύμβαση μέσα στο ερχόμενο τετράμηνο προκειμένου να ξεκινήσει η κατασκευή του». Ο Υφυπουργός Υποδομών συνέχισε με την Δυτική Περιφερειακή Αιγάλεω την οποία, όπως έκανε γνωστό, «δημοπρατούμε εντός του Ιανουαρίου. Πρόκειται για μια μεγάλη παρέμβαση με την οποία κλείνουμε ακόμα μια εκκρεμότητα από το παρελθόν». Αναφερόμενος στην σύνδεση του Καρέα με το Ελληνικό που βρίσκεται υπό μελέτη, ο κ. Καραγιάννης είπε «η παρέμβαση μας θα αφορά την υπογειοποίηση στην περιοχή της Ηλιούπολης μέχρι την Αλίμου, προκειμένου να εξυπηρετήσουμε όλη εκείνη την περιοχή», ενώ πρόσθεσε ότι «επιπλέον σχεδιάζουμε πώς θα προχωρήσουν οι επεκτάσεις της Αττικής Οδού προς τη Ραφήνα και το Λαύριο». • Άλλη πόλη η Θεσσαλονίκη με Flyover και Μετρό Όσον αφορά τα έργα στην Θεσσαλονίκη ο κ. Καραγιάννης δήλωσε πως είμαστε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του Μετρό ενώ παράλληλα ξεκινούν οι εργασίες για το Flyover. «Πρόκειται για έναν εναέριο αυτοκινητόδρομο ο οποίος θα είναι έτοιμος σε 4 χρόνια και θα εξυπηρετεί διπλάσιο φόρτο από ό,τι σήμερα, θα πάμε δηλαδή στα 10.000 οχήματα ανά ώρα και ανά κατεύθυνση από 5.000» όπως εξήγησε. Σχετικά με το Μετρό της Θεσσαλονίκης ο κ. Καραγιάννης ανέφερε ότι «οι Θεσσαλονικείς ήδη επισκέφτηκαν κάποιους σταθμούς του Μετρό και το αμαξοστάσιο και είδαν την πραγματική πρόοδο του έργου, είμαστε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του». • «Οι Κρητικοί τώρα βλέπουν έργα στον ΒΟΑΚ» Σχετικά με την Κρήτη, ο κ. Καραγιάννης αναφέρθηκε στην τριπλή παρέμβαση των έργων υποδομής που υλοποιούνται, τον ΒΟΑΚ, το αεροδρόμιο στο Καστέλι καθώς και τα μεγάλα φράγματα. Ειδικότερα για τον ΒΟΑΚ τόνισε ότι «ήδη έχουν ξεκινήσει να στήνονται τα πρώτα τα εργοτάξια στην ανατολική πλευρά του έργου, Νεάπολη –Αγ. Νικόλαος και οι εργασίες ξεκινούν άμεσα, ενώ στο Χερσόνησος – Νεάπολη υπογράφεται το επόμενο διάστημα η σύμβαση και ξεκινούν και εκεί οι εργασίες. Επίσης, μέχρι τέλος Μαρτίου θα έχουμε προσφορές στο μεγαλύτερο έργο παραχώρησης που αυτή τη στιγμή προχωράει η Κυβέρνησή μας, ένα έργο ύψους 1,7 δισ. ευρώ, το οποίο είναι το Χανιά-Ηράκλειο». Ο κ. Καραγιάννης συμπλήρωσε ότι τα επόμενα χρόνια η Κρήτη θα αλλάξει ριζικά, ενώ χαριτολογώντας ανέφερε ότι οι Κρητικοί «ΒΟΑΚ άκουγαν και ΒΟΑΚ δεν έβλεπαν. Ενώ τώρα βλέπουν στημένα εργοτάξια». Κλείνοντας ο κ. Καραγιάννης διαβεβαίωσε ότι «ο σχεδιασμός των μεγάλων έργων υποδομής της χώρας μας εξελίσσεται με έναν ρυθμό που είχαμε να δούμε πολλές δεκαετίες». Ειδήσεις σήμερα: Σεισμός στην Εύβοια: Η στιγμή της ισχυρής δόνησης – Δείτε βίντεο Βρετανία: Βουλευτές επιρρεπείς στον σεξοτουρισμό μπορούν να γίνουν εύκολα θύματα από Ρωσίδες «Μάτα Χάρι» Χανιά: «Λειτούργησα ενστικτωδώς» – Ο αθλητής περιγράφει πώς έσωσε τη γυναίκα από πνιγμό BEST OF NETWORK 28.12.2022, 17:05 28.12.2022, 13:28 28.12.2022, 11:09 28.12.2022, 11:09 28.12.2022, 16:30 28.12.2022, 16:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )