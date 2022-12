Δένδιας: Μεγάλο και διαρκές το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για το Άγιο Όρος Ο υπουργός Εξωτερικών πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη – Έγινε δεκτός στις Καρυές ενώ τελέστηκε δοξολογία στον Ιερό Ναό Πρωτάτου Για το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για το Άγιο Όρος διαβεβαίωσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, που πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στην αθωνική πολιτεία. Μετά την περιπέτειά του με την πυκνή ομίχλη, που δεν επέτρεψε να προσγειωθεί το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε στις Καρυές ή στο Βατοπέδι, με αποτέλεσμα να κατέβει στην Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας, ο κ. Δένδιας έγινε δεκτός στις Καρυές, ενώ έγινε δοξολογία στον Ιερό Ναό Πρωτάτου. Κατά την αντιφώνησή του, ο κ. Δένδιας εξέφρασε τις ευχές του στους αντιπροσώπους, μέλη της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους και τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη του «για τη συγκινητική παρουσία και τη συμμετοχή» τους στην υποδοχή του. Επίσης, ζήτησε «ως ταπεινός προσκυνητής», όπως είπε, τις ευχές και τις προσευχές τους και μετέφερε, ως καθ’ ύλην αρμόδιος υπουργός για την Αθωνική Πολιτεία, «τον σεβασμό και την απεριόριστη αγάπη του πρωθυπουργού και των μελών της κυβέρνησης, των οποίων το ενδιαφέρον για το Άγιο Όρος είναι μεγάλο και διαρκές». «Εσείς, Άγιοι Πατέρες, οι οποίοι συνεχίζετε την ιστορική πορεία αυτής της μοναδικής στην Οικουμένη Μοναστικής Πολιτείας με ιδιαίτερη προσφορά, με προθυμία, με θυσίες, καθώς και με πρωτοφανή συλλογικότητα, είστε απολύτως δικαιολογημένοι να αναμένετε τη συνεργασία, αρωγή και συμπαράσταση από τους εκάστοτε κρατούντες στην Ελληνική Πολιτεία» προσέθεσε. Παράλληλα, δήλωσε βέβαιος πως δεν διαφεύγουν τής προσοχής τους, αλλά και της ιδιαίτερης ευαισθησίας τους, «οι δύσκολες περιστάσεις που πέρασε η Ελλάδα και οι οποίες, συν Θεώ, αντιμετωπίζονται». Σε αυτό το πλαίσιο, επισήμανε πως η παρουσία του σήμερα κοντά τους, δίνει την ευκαιρία να ενστερνιστεί ακόμη βαθύτερα τις ανάγκες και τις αγωνίες τους. «Να μου δώσει ο Θεός τη δυνατότητα να ακούσω προσεκτικότερα τα προβλήματα τα οποία σας απασχολούν. Να σταθώ δίπλα σας, με τις ασήμαντες δυνάμεις μου, και να προσπαθήσω μαζί σας» σημείωσε και συμπλήρωσε ότι θα ήθελε να έχει την ευκαιρία να αποδείξει με πράξεις και με έργα αυτό που αισθάνεται «για την εξαίσια αυτή Χερσόνησο του Άθω και τους οικιστές της». Η παρουσία μου σήμερα κοντά σας, Άγιοι Πατέρες, μου δίνει την ευκαιρία να ενστερνιστώ ακόμη βαθύτερα τις ανάγκες & τις αγωνίες σας. Να ακούσω προσεκτικότερα τα προβλήματα τα οποία σας απασχολούν (από την αντιφώνησή μου κατά τη Δοξολογία στον Ι.Ν. Πρωτάτου στις Καρυές). #ΆγιονΌρος pic.twitter.com/C0qzwWs0IK— Nikos Dendias (@NikosDendias) December 28, 2022 Στη συνέχεια, έγινε δεξίωση και έκτακτη συνεδρία της Ιεράς Κοινότητας, παρουσία του υπουργού Εξωτερικών. Θα ακολουθήσει επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών στο κτίριο της Διοίκησης του Αγίου Όρους, καθώς και επίσκεψή του στις Ιερές Μονές Παντοκράτορος και Ξενοφώντος. BEST OF NETWORK 28.12.2022, 12:17 28.12.2022, 11:47 28.12.2022, 11:09 28.12.2022, 11:09 28.12.2022, 11:42 27.12.2022, 17:00

