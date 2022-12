Δένδιας: Περιπέτεια με την προσγείωση του ελικοπτέρου που τον μετέφερε στο Άγιο Όρος Η πυκνή ομίχλη δεν επέτρεψε την προσγείωση ούτε στις Καρυές, ούτε στο Βατοπέδι και τελικά κατέβηκε στην Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας Με περιπέτεια ξεκίνησε η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια στο Άγιον Όρος. Λόγω πυκνής ομίχλης το ελικόπτερο που τον μετέφερε δεν κατάφερε να προσγειωθεί στο ελικοδρόμιο των Καρυών, ούτε σε εκείνο της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου και τελικά κατέβηκε στην Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας. Η διήμερη επίσκεψη του Νίκου Δένδια είναι η πρώτη επίσκεψη υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας στο Άγιον Όρος από το 2011, υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών. Μετά τις 12.30, ο κ. Δένδιας συνοδευόμενος από τον Πολιτικό Διοικητή του Αγίου Όρους, Αθανάσιο Μαρτίνος, τον αναπληρωτή Διοικητή, Αρίστο Κασμίρογλου και σύσσωμη την Ιερά Κοινότητα, παρέστη στη Δοξολογία που τελέστηκε στον Ναό του Πρωτάτου, ενώ στη συνέχεια θα πάρει μέρος στην έκτακτη συνεδρία της Ιεράς Κοινότητας. Θα ακολουθήσει επίσκεψη του Νίκου Δένδια στο κτήριο της διοίκησης του Αγίου Όρους, καθώς και επίσκεψή του στις μονές Παντοκράτορος και Ξενοφώντος. Αύριο, Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου, ο υπουργός Εξωτερικών θα επισκεφθεί τις μονές Διονυσίου και Δοχειαρίου. - voriaΕιδήσεις σήμερα: Πήγε να κοιμηθεί στο σπίτι συμμαθητή του και προσπάθησε να τον βιάσει ο πατριός Δείτε το κλιπ των Ουκρανών που συγκρίνει τη ρωσική εισβολή με την πλοκή του «Die Hard» Η Πόλα Αμπντούλ πήγε το Photoshop σε άλλο επίπεδο – Μοιάζει με 16χρονη Best of Network 28.12.2022, 12:17 28.12.2022, 13:23 28.12.2022, 11:09 28.12.2022, 11:09 28.12.2022, 11:42 27.12.2022, 17:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )