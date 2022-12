Η ευχή του Οικονόμου στην Τσαπανίδου: «Να συμβάλλει στη γόνιμη πολιτική αντιπαράθεση» Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ευχήθηκε καλή επιτυχία και στον Νάσο Ηλιόπουλο και τα «επόμενα σχέδιά του» Kαλή επιτυχία στον Νάσο Ηλιόπουλο και τα «επόμενα σχέδιά του» ευχήθηκε με ανάρτησή του στο Twitter ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου. Στην ίδια ανάρτηση, εύχεται στην Πόπη Τσαπανίδου «να συμβάλλει, εκ του ρόλου της, στη γόνιμη πολιτική αντιπαράθεση, με επιχειρήματα και τεκμήρια». «Καταρχάς, θα ήθελα να ευχηθώ ευόδωση στα επόμενα σχέδια του κ. Ηλιόπουλου. Εύχομαι η κ. Τσαπανίδου, η οποία αλλάζει μετερίζι, να συμβάλλει, εκ του ρόλου της, στη γόνιμη πολιτική αντιπαράθεση, με επιχειρήματα και τεκμήρια» ανέφεφε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχηθώ ευόδωση στα επόμενα σχέδια του κ. Ηλιόπουλου. Εύχομαι η κ. Τσαπανίδου, η οποία αλλάζει μετερίζι, να συμβάλλει, εκ του ρόλου της, στη γόνιμη πολιτική αντιπαράθεση, με επιχειρήματα και τεκμήρια.— Γιάννης Οικονόμου (@joikonomou) December 28, 2022 Ειδήσεις σήμερα: Χιονοθύελλα στις ΗΠΑ: Λεηλασίες σε κλειστά καταστήματα, χιλιάδες ακυρωμένες πτήσεις Ο Μητσοτάκης στην Κρήτη και η εκλογολογία στην Αθήνα καλά κρατεί Καιρός: Ηλιοφάνεια και μικρή πτώση της θερμοκρασίας σήμερα – Πού αναμένονται βροχές BEST OF NETWORK 28.12.2022, 12:17 28.12.2022, 11:47 28.12.2022, 11:09 28.12.2022, 11:09 28.12.2022, 11:42 28.12.2022, 16:29

