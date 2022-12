Κωνσταντινούπολη – Μπακογιάννης: Ανώφελη η πολιτική εξουδετέρωση του Ιμάμογλου Αποκαλούσε «φίλο» τον Τούρκο ομόλογό του καθ’ όλη τη διάρκεια της ομιλίας του Αμέριστη στήριξη και συμπαράσταση προς τον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, εξέφρασε σήμερα ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, στο πλαίσιο της συζήτησης με θέμα: «Πόλεις: Δημοκρατία και Ανάπτυξη», που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στο δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Στη συζήτηση συμμετείχαν δήμαρχοι ευρωπαϊκών πόλεων, οι οποίοι εξέφρασαν επίσης την υποστήριξη και αλληλεγγύη τους στον κ. Ιμάμογλου. Ο κ. Μπακογιάννης αποκαλούσε «φίλο» τον Τούρκο ομόλογό του καθ’ όλη τη διάρκεια της ομιλίας του, και τόνισε: «Ήρθαμε να στηρίξουμε έμπρακτα το δήμαρχο, που είναι εκπρόσωπος της δημοκρατίας. Η σημασία της υπόθεσης είναι μεγάλη. Δεν είναι προσωρινή πηγή θλίψης και αγανάκτησης. Έχει σοβαρές συνέπειες στην ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Για να το πω απλά, αν σήμερα λογοκρίνεται ο δήμαρχος, τότε, τι ξημερώνει αύριο για την Τουρκία για τους πολίτες αυτής της χώρας; Αν δεν επικρατεί το κράτος δικαίου; Η δημοκρατία που υποστηρίζει ο Εκρέμ, δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη για ανάπτυξη και προϋπόθεση για μία καλύτερη ζωή. Η πολιτική εξουδετέρωση του Εκρέμ δεν ωφελεί κανέναν, αντίθετα επιδρά αρνητικά. Η στάση μας θα είναι ξεκάθαρη και η υποστήριξή μας απόλυτη. Στεκόμαστε με τη δημοκρατία και τη σωστή πλευρά της Ιστορίας. Έχω πίστη στο πολιτικό σθένος του Εκρέμ», επισήμανε ο Κώστας Μπακογιάννης. Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολής υπογράμμισε ότι «μια κυβέρνηση που έχει χάσει την αίσθηση της δικαιοσύνης χάνει τον λόγο ύπαρξης της». «Στο πρόσωπό μου, η νομοθετική απόπειρα πραξικοπήματος ενάντια στη θέληση του λαού της Κωνσταντινούπολης, που δεν έχει χάσει το αίσθημα της δικαιοσύνης, με στενοχωρεί. Ευχαριστώ όλους τους δημάρχους που ενεργήσατε αλληλέγγυα με εμένα και τον λαό της Κωνσταντινούπολης στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης, που δεν ενδιαφέρεται για το ποιος διαπράττει την παρανομία εναντίον ποιου, αλλά επικεντρώνεται μόνο στο αν αυτό που γίνεται είναι δίκαιο, δημοκρατικό, ή όχι. Ειλικρινά πιστεύω ότι η δημοκρατία θα νικήσει πολύ γρήγορα στην Ευρώπη, στην Τουρκία και στην Κωνσταντινούπολη», τόνισε ο κ. Ιμάμογλου. Ειδήσεις σήμερα: Ίλιον: Μέλη «σκληρής» συμμορίας ανηλίκων οι βιαστές του 15χρονου – Ποζάρουν με στιλέτα και full face στο TikTok Δόμνα Μιχαηλίδου για «Χαμόγελο του Παιδιού»: Έχει €20 εκατ. πλεόνασμα, 5 εκατ. στην Ελβετία Η Καμίλα είχε «πόλεμο» με τη Μέγκαν πριν παντρευτεί τον Χάρι – Προσπάθησε να διαλύσει τον γάμο BEST OF NETWORK 28.12.2022, 17:05 28.12.2022, 13:28 28.12.2022, 11:09 28.12.2022, 11:09 28.12.2022, 16:30 28.12.2022, 16:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )