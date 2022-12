Κωνσταντινούπολη: Μπακογιάννης και άλλοι Ευρωπαίοι δήμαρχοι για τη «Δημοκρατία στις πόλεις» Σήμερα θα διεξαχθεί η συζήτηση με θέμα «Πόλεις: Δημοκρατία και Ανάπτυξη» με αφορμή την καταδίκη του Εκρέμ Ιμάμογλου στη γειτονική χώρα Μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία στήριξης προς το δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, ανέλαβαν δήμαρχοι από την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και ο Κώστας Μπακογιάννης, στο πλαίσιο συζήτησης με θέμα «Πόλεις: Δημοκρατία και Ανάπτυξη», που θα διεξαχθεί σήμερα το απόγευμα στο δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Οι δήμαρχοι της Αθήνας, του Ανόβερου, του Παρισιού και της Φλωρεντίας, καθώς και ο γενικός γραμματέας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Eurocities, θα πάρουν μέρος σε συζήτηση με το δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, σχετικά με τον κεντρικό ρόλο και τη συνεργασία των πόλεων σε θέματα που μεταξύ άλλων αφορούν την προστασία της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου. Χαιρετισμό θα απευθύνουν διαδικτυακά δήμαρχοι από τις ευρωπαϊκές πόλεις Λιντς (Αυστρία), Βουδαπέστη (Ουγγαρία), Ουτρέχτη (Ολλανδία) και Αμβούργο (Γερμανία). Υπενθυμίζεται, ότι έξι μήνες πριν από τις κρίσιμες προεδρικές εκλογές στην Τουρκία, επιβλήθηκε στο δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης κ. Ιμάμογλου, ποινή φυλάκισης άνω των δύο ετών και στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων του. Η απόφαση προκάλεσε πολιτικό «σεισμό» τόσο στο εσωτερικό της Τουρκίας όσο και εκτός συνόρων. -- Ειδήσεις σήμερα: Χιονοθύελλα στις ΗΠΑ: Λεηλασίες σε κλειστά καταστήματα, χιλιάδες ακυρωμένες πτήσεις Ο Μητσοτάκης στην Κρήτη και η εκλογολογία στην Αθήνα καλά κρατεί Καιρός: Ηλιοφάνεια και μικρή πτώση της θερμοκρασίας σήμερα – Πού αναμένονται βροχές BEST OF NETWORK 28.12.2022, 12:17 28.12.2022, 11:47 28.12.2022, 11:09 28.12.2022, 11:09 28.12.2022, 11:42 27.12.2022, 17:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )