Μοτοδυναμική: Στο 10,81% το ποσοστό του Πάρη Κυριακόπουλου

Στο 10,81% ανέρχεται πλέον το ποσοστό του Πάρη Κυριακόπουλου στη Μοτοδυναμική, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Συγκεκριμένα:

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ KAI ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» («Εκδότης»), σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3556/2007 και σε συνέχεια της από 28.12.2022 γνωστοποίησης, που έλαβε από τον μέτοχο κ. ΠΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

– Ταυτότητα του εκδότη των μετοχών που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου: «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

– Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου και Γεγονός που μεταβάλλει την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου.

-Επωνυμία του υπόχρεου γνωστοποίησης: ΠΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

– Όριο το οποίο φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται ο υπόχρεος: 10%

– Ημερομηνία της συναλλαγής και ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται τα όρια: 22.12.2022

– Δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές, κατάσταση πριν την κρίσιμη συναλλαγή (22.12.2022): Αριθμός μετοχών 2.075.901, αριθμός δικαιωμάτων ψήφου 2.075.901, ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου: 7,10%

– Δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές, κατάσταση μετά την κρίσιμη συναλλαγή (22.12.2022): Αριθμός μετοχών 3.162.127, αριθμός δικαιωμάτων ψήφου 3.162.127, ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου: 10,81%

– Συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου μετά την κρίσιμη συναλλαγή (22.12.2022): 3.162.127, συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου μετά την κρίσιμη συναλλαγή: 10,81%

Με ξεχωριστή ανακοίνωση, η εταιρεία αναφέρει:

Η εταιρία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ KAI ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» («Εταιρία»), ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις, ότι ο κ. Πάρης Κυριακόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και εκτελεστικό μέλος αυτού, υπόχρεο πρόσωπο βάσει του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, γνωστοποίησε στην Εταιρία την 28.12.2022 ότι την 22.12.2022, απέκτησε 1.086.226 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, λόγω κληρονομιάς, από τον αποβιώσαντα μέτοχο και κληρονομούμενο, κο Οδυσσέα Κυριακόπουλο (με κωδ. αναγνώρισης ISIN GRS 488003005), συνολικής αξίας 2.291.936,86 ευρώ.

Διαβάστε ακόμη

AirBnB: Οι κόφτες στην Ευρώπη και η κατάσταση στην Ελλάδα

Αγορές πλοίων: Second to nobody oι Έλληνες εφοπλιστές με $5,6 δισ. το 2022

Μόσχα: Συνάντηση των υπουργών Άμυνας Τουρκίας και Συρίας με τον Σεργκέι Σοϊγκού – Η πρώτη μετά το 2011