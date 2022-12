Ο Μητσοτάκης στην Κρήτη και η εκλογολογία στην Αθήνα καλά κρατεί

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τη σύζυγό του Μαρέβα και τα τρία παιδιά του Σοφία, Κωνσταντίνο και Δάφνη συνεχίζει να απολαμβάνει μερικές στιγμές οικογενειακής χαλάρωσης στην Κρήτη, από την οποία ούτε σήμερα προγραμματίζεται να επιστρέψει. Η χθεσινή φωτογραφία των πέντε τους από την παραλία στο Μαράθι, άλλωστε, δείχνει ότι ο πρωθυπουργός δεν βιάζεται να επιστρέψει στην υψηλών τόνων πολιτική αντιπαράθεση, αν και η επιστροφή του στην Αθήνα προς το τέλος της εβδομάδας θα σημάνει τη διενέργεια ορισμένων εσωτερικών συσκέψεων με το βλέμμα στον κυβερνητικό προγραμματισμό του πρώτου τριμήνου του 2023 που θα είναι, εκ των πραγμάτων, και το τελευταίο του κυβερνητικού έργου. Όλοι στο γαλάζιο οικοσύστημα, άλλωστε, προσανατολίζονται στο βασικό σενάριο των εκλογών την άνοιξη, κάτι που σημαίνει ότι το πρώτο δίμηνο του νέου έτους θα κλείσουν βασικές εκκρεμότητες και στη συνέχεια ο δρόμος θα είναι ανοιχτός. Γι’ αυτό και στη ΝΔ είναι σε τελική φάση κατάρτισης ψηφοδελτίων από την τρόικα Γιάννης Μπρατάκος-Παύλος Μαρινάκης-Θανάσης Νέζης, όπως έχει γράψει το thetimes|-.gr εδώ και καιρό. Στα ψηφοδέλτια θα υπάρχει σημαντική ανανέωση και με πολιτευτές της γενιάς των σαραντάρηδων και με αυτοδιοικητικούς, ενώ οι νυν βουλευτές του κόμματος θα είναι ξανά υποψήφιοι, εκτός ίσως του βουλευτή Χαλκιδικής Γιώργου Βαγιωνά που ετοιμάζεται να αποσυρθεί και του βουλευτή Ηλείας Κώστα Τζαβάρα, ο οποίος είναι σε τροχιά διαφωνίας με τη ΝΔ και σταθμίζει το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος απέναντι στον νυν περιφερειάρχη, υποστηριζόμενο από τη ΝΔ, Νεκτάριου Φαρμάκη. Πέραν της κατάρτισης των ψηφοδελτίων, η πολιτική κουβέντα που κυριαρχεί σε όλα τα στέκια και στις εορταστικές μαζώξεις αφορά τον χρόνο που θα στηθούν οι κάλπες, αλλά και τα σενάρια της αυτοδυναμίας ή μη. Ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης χθες, στο μεταξύ, (ΑΝΤ1) επιβεβαίωσε την είδηση ότι η κυβέρνηση σκέφτεται σοβαρά να προχωρήσει σε αλλαγή του εκλογικού νόμου που αφορά την εκλογή τριών βουλευτών Επικρατείας από την ομογένεια. Για να ισχύσει αυτή η ρύθμιση, θα αφαιρούνταν τρεις έδρες από την Α’ Αθηνών, τον Νότιο Τομέα της Β’ Αθηνών και την Αχαϊα. Η εξαιρετικά χαμηλή συμμετοχή των αποδήμων στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, όμως, φέρνει δεύτερες σκέψεις για την ισχύ του μέτρου, μιας και ως τώρα δεν έχουν εγγραφεί ούτε 4.000 πολίτες. Για να μην εκλεγούν, πάντως, βουλευτές από την Ομογένεια, απαιτείται και η σύμπραξη του ΣΥΡΙΖΑ και τουλάχιστον 200 ψήφοι στη Βουλή. Φαίνεται, πάντως, ότι οι εκλογές θα γίνουν με τη νέα απογραφή, η οποία θα οριστικοποιηθεί στο τέλος του τρέχοντος έτους. Αυτό θα φέρει μερική αναπροσαρμογή σε αρκετές εκλογικές περιφέρειες, με τάση ενίσχυσης των αστικών κέντρων εις βάρος περιοχών της περιφέρειας. Πάντως, κυβερνητικές πηγές εκτιμούν ότι οι αλλαγές δεν θα είναι σαρωτικές, αν και η αφαίρεση έστω μιας έδρας από π.χ. μια τετραεδρική περιφέρεια φέρνει εσωτερικές ανατροπές στη μάχη του σταυρού, καθώς στο σενάριο της τετραεδρικής το πρώτο κόμμα έπαιρνε 3 έδρες, ενώ στην περίπτωση της τριεδρική κατά βάση μία και με πολύ καλή επίδοση το πολύ 2 έδρες. Σε κάθε περίπτωση, αμέσως μετά τα Φώτα, ο πρωθυπουργός θα μπει σε πρόγραμμα περιοδειών εκ νέου, με σταθμούς τη Λάρισα, την Κοζάνη, την Κομοτηνή και τα Ιωάννινα, μεταξύ άλλων. Ειδήσεις σήμερα: Πόλεμος στην Ουκρανία: Ανάλυση του BBC – Πέντε σενάρια για την πορεία των μαχών το 2023 Ο εκτελεστής στην καφετέρια της Νέας Σμύρνης είχε συνεργό – Τον πήγε με μηχανή και τον περίμενε Άρειος Πάγος: Η ληστεία υπαλλήλου είναι εργατικό ατύχημα

