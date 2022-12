Πέτσας: Τίποτα δεν άλλαξε στο προσοντολόγιο των ηθοποιών

Για το προσοντολόγιο των ηθοποιών, για τον αντικαπνιστικό νόμο, και για τις εκλογές, μίλησε o αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας. Ο Στέλιος Πέτσας μίλησε αρχικά για το προσοντολόγιο, όσον αφορά στους ηθοποιούς και στον χώρο της υποκριτικής. «Εγώ βλέπω δύο πράγματα, κάτι υποκριτικό και κάτι εξωφρενικό. Φυσικά μπορεί να διαμαρτύρεται οποιοσδήποτε κλάδος νομίζει ότι θίγεται από οτιδήποτε αλλά εδώ δεν έχει αλλάξει σε τίποτα το πλαίσιο που ισχύει εδώ και 20 χρόνια, με πάρα πολλές κυβερνήσεις οι οποίες υπήρξαν σε σχέση με το προσοντολόγιο για διορισμό στο δημόσιο και όλα τα στοιχεία που συνθέτουν τους κλάδους της απασχόλησης στο ελληνικό δημόσιο. Είναι μία αποτύπωση της κατάστασης που ίσχυε και με την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ», είπε αρχικά. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cpd70stvlooh) «Τίποτα δεν άλλαξε στο προσοντολόγιο των ηθοποιών» «Επομένως κάτι το οποίο ισχύει εδώ και 20 χρόνια, δεν μπορεί να το ανακαλύπτουμε σήμερα και να λέμε ότι η κυβέρνηση κάτι κάνει ,για να υποβαθμίσει έναν κλάδο. Δεν αλλάζει τίποτα, έγινε μία επικαιροποίηση του προσοντολόγιου για τον διορισμό στο δημόσιο. Είναι υποκριτικό από την αντιπολίτευση και από κάποιες εφημερίδες να ανακαλύπτουν κάτι που ίσχυε και να λένε ότι κάτι κάνει η κυβέρνηση για να υποβαθμίσει τους ανθρώπους αυτούς. Δεύτερον, το εξωφρενικό για μένα είναι ότι ιδίως για τους ανθρώπους που προέρχονται από τις ιδιωτικές σχολές υποκριτικής που είναι και οι περισσότεροι, ζητάνε κάτι το οποίο θα ήταν να αναβαθμιστούν οι σπουδές τους σε επίπεδο πανεπιστημιακό όταν απαγορεύεται από το άρθρο 16 του Συντάγματος να λειτουργούν ιδιωτικά πανεπιστήμια στη χώρα μας και μπλοκάρει επί χρόνια την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, η Αριστερά και η κεντροαριστερά στην Ελλάδα. Αυτή είναι η καθαρή κουβέντα. Το Σύνταγμα είναι Σύνταγμα, δεν αποφασίζουμε μόνοι μας για να αλλάξουμε ό,τι ορίζει», συμπλήρωσε ο κ. Πέτσας. «Από εκεί και πέρα, σας παραπέμπω στην χθεσινή ανακοίνωση του κ. Γιατρομανωλάκη μετά τη σύσκεψη που έγινε με εκπροσώπους διαφόρων υπουργείων, ότι ξεκινά μία συζήτηση για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα από εδώ και πέρα. Άλλο πράγμα να λέμε ότι εμείς υποβαθμίζουμε κάτι που ίσχυε όταν είμαστε η μόνη κυβέρνηση που θέλει να λύσει το πρόβλημα οριστικά, με την αναθεώρηση του άρθρου 16 αλλά και μεσοπρόθεσμα με οποιαδήποτε συζήτηση στον κλάδο. Από το 2019 εφαρμόζουμε μία άλλη πολιτική για τα οπτικοακουστικά μέσα. Έχουμε ενισχύσει όλες τις παραγωγές. Έχουμε ενισχύσει την παραγωγή σειρών μυθοπλασίας στην Ελλάδα, είτε αφορούν στις κινηματογραφικές παραγωγές είτε δημιουργία studios. Έχουμε εντάξει τα studios στην επιχορήγηση του αναπτυξιακού νόμου, έχουμε αύξηση του κύκλου εργασιών σε αυτόν τον κλάδο. Έχει αυξηθεί η απασχόληση στον κλάδο πάνω από 100.000. άρα αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει κάτι καλό στον χώρο του πολιτισμού και στα οπτικοακουστικά μέσα», διευκρίνισε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών. «Να αφήσουμε στην άκρη το τσιγάρο στους κλειστούς χώρους – Να γίνει μέρος της κουλτούρας μας» Μεταξύ άλλων ο κ. Πέτσας αναφέρθηκε στο κάπνισμα στους δημόσιους χώρους, τον αντικαπνιστικό νόμο με αφορμή το πρόστιμο σε νυχτερινό κέντρο για χρήση τσιγάρου από τους θαμώνες του. «Μέχρι την πανδημία, μετά το πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησής μας που θεσπίσαμε τον αντικαπνιστικό νόμο, υπήρχε μία καθολική ανταπόκριση και από τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων αλλά και του κόσμου. Η αλήθεια είναι ότι μετά τον κορωνοϊό σε ένα πλαίσιο πιο χαλαρό ατόνησε η εφαρμογή του μέτρου ιδίως στα νυχτερινά μαγαζιά και όχι στα εστιατόρια. Πρέπει να το δούμε ως μία αφορμή για να ξεκινήσουμε να αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα, να αφήσουμε στην άκρη το τσιγάρο έξω από τους κλειστούς χώρους στο πλαίσιο της δημόσιας υγείας αλλά και προς όφελος του υγιούς ανταγωνισμού», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Δεν είναι ότι ξαφνικά ξεκινάμε εκ νέου ελέγχους είναι ότι ξαναπιάνουμε το νήμα από εκεί που το είχαμε αφήσει ως κοινωνία και να το αντιμετωπίσουμε σταδιακά και να γίνει μέρος της κουλτούρας μας, όπως έγινε στα εστιατόρια και να μείνει έξω το τσιγάρο. Έχουν γίνει χιλιάδες έλεγχοι στα νυχτερινά μαγαζιά», πρόσθεσε. «Μία Κυριακή της άνοιξης θα γίνουν εκλογές» Για τις εκλογές ο Στέλιος Πέτσας, σημείωσε πως, «το 2023 θα γίνουν εκλογές, το πότε, το έχει προσδιορίσει ο πρωθυπουργός προς την άνοιξη. Άνοιξη είναι από τον Μάρτιο μέχρι τον Μάιο. Την ημερομηνία την ξέρει μόνο ο πρωθυπουργός. Οι πολίτες θέλουν την κυβέρνηση να συνεχίσει να δουλεύει με τους ίδιους ρυθμούς να παράγει έργο, να λύνει καθημερινά προβλήματα, να αντιμετωπίζει ζητήματα όπως αυτό της ακρίβειας που μαστίζει την ελληνική οικογένεια». «Προχθές, υπογράψαμε με τον κ. Σκυλακάκη εντάξεις έργων 12 περιφερειών και 59 δήμων ύψους 492 εκατ. ευρώ για την οδική ασφάλεια και όλα όσα χρειάζονται για να μην έχουμε θύματα στον δρόμο, προς όφελος του εθνικού συστήματος υγείας και της ελληνικής οικονομίας. Σήμερα, περίπου 10 εκ. ευρώ θα έχουν να κάνουν με την προστασία των ζώων συντροφιάς, αλλά και για στειρώσεις και εμβολιασμούς. Οι δήμοι ελέγχονται ωστόσο οι διαδικασίες στην Ελλάδα είναι πολύ αργές», είπε κλείνοντας ο κ. Πέτσας. Ειδήσεις σήμερα: Χιονοθύελλα στις ΗΠΑ: Λεηλασίες σε κλειστά καταστήματα, χιλιάδες ακυρωμένες πτήσεις Εξαφανισμένος ο 17χρονος Αλβανός που ευθύνεται για τα βίντεο με τους βιασμούς στο Ίλιον Τι αλλάζει στα Επείγοντα των νοσοκομείων – Το σχέδιο του υπουργείου Υγείας

