Πλακιωτάκης από Αγαθονήσι: Προτεραιότητα η βελτίωση των συνθηκών της ζωής των νησιωτών μας Ο υπουργός συζήτησε με τον δήμαρχο και τους κατοίκους του νησιού για τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την προσωρινή αποδρομολόγηση του «Νήσος Κάλυμνος» «Είμαστε και θα είμαστε πάντα διπλά στους νησιώτες μας, θεωρώντας προτεραιότητα τη βελτίωση των συνθηκών της ζωής τους», δήλωσε σήμερα από το Αγαθονήσι ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης. Ο υπουργός Ναυτιλίας, συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Μανώλη Κουτουλάκη, συναντήθηκε με τον δήμαρχο του ακριτικού νησιού, τους δημοτικούς συμβούλους και κατοίκους της περιοχής στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγαθονησίου, ενώ αντάλλαξε ευχές και προσέφερε δώρα στα παιδιά. «Η παρουσία μας στο Αγαθονήσι Έχει διπλό σκοπό: Να φέρουμε δώρα στα παιδιά που δίνουν ζωή και προοπτική στο νησί και να ευχηθούμε σε όλες και όλους το καλύτερο για το 2023» δήλωσε ο υπουργός. Ο κ. Πλακιωτάκης συζήτησε με τον δήμαρχο και τους κατοίκους του νησιού για τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την προσωρινή αποδρομολόγηση του «Νήσος Κάλυμνος» και έγινε εκτενής αναφορά στις ενέργειες του υπουργείου για αποκατάσταση της ομαλής συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης του νησιού. Παράλληλα, τέθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις για την ενίσχυση και αναβάθμιση της σύνδεσης με Σάμο και Κω. Ειδήσεις σήμερα: Σεισμός στην Εύβοια: Η στιγμή της ισχυρής δόνησης – Δείτε βίντεο Βρετανία: Βουλευτές επιρρεπείς στον σεξοτουρισμό μπορούν να γίνουν εύκολα θύματα από Ρωσίδες «Μάτα Χάρι» Χανιά: «Λειτούργησα ενστικτωδώς» – Ο αθλητής περιγράφει πώς έσωσε τη γυναίκα από πνιγμό BEST OF NETWORK 28.12.2022, 17:05 28.12.2022, 13:28 28.12.2022, 11:09 28.12.2022, 11:09 28.12.2022, 16:30 28.12.2022, 16:00

