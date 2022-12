Πόπη Τσαπανίδου: Παραιτήθηκε από το OPEN – Πάει εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ

Αλλαγή καριέρας κάνει η Πόπη Τσαπανίδου η οποία, όπως γνωστοποιήθηκε σήμερα, παραιτήθηκε από την θέση της παρουσιάστριας του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του OPEN για να αναλάβει την θέση της εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Λίγο πριν τις 15:00 ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας με ανάρτησή του στα social media έκανε γνωστό πως η Πόπη Τσαπανίδου θα είναι η νέα εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος. Όπως έγραψε, «από τη νέα χρονιά εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ θα είναι η Πόπη Τσαπανίδου. Την καλωσορίζω και την ευχαριστώ που αποδέχτηκε την πρότασή μας». Στην συνέχεια ο κ. Τσίπρας ευχαρίστησε για την προσφορά του τον Νάσο Ηλιόπουλο ο οποίος θα είναι υποψήφιος στην Α’ Αθήνας και ταυτόχρονα από τη θέση του υπευθύνου στρατηγικής επικοινωνίας. Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα: «Το 2023 δικαιούμαστε όλοι να είναι μια καλύτερη χρονιά. Η χρονιά της μεγάλης νίκης και της πολιτικής αλλαγής. Που θα έρθει μια ώρα αρχύτερα, αν εμείς οι ίδιοι γίνουμε η αλλαγή που προσδοκούμε.Από τη νέα χρονιά εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ θα είναι η Πόπη Τσαπανίδου. Την καλωσορίζω και την ευχαριστώ που αποδέχτηκε την πρότασή μας. Η Πόπη, εξαιρετική δημοσιογράφος, σύγχρονη γυναίκα και μητέρα, είμαι βέβαιος ότι θα συμβάλει αποφασιστικά στον κοινό μας αγώνα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Νάσο Ηλιόπουλο, που με μαχητικότητα και επάρκεια μας εκπροσώπησε μέχρι σήμερα. Θα είναι υποψήφιος στην Α’ Αθήνας και ταυτόχρονα από τη θέση του υπευθύνου στρατηγικής επικοινωνίας, θα συνεχίσει να συμβάλλει στην εκλογική μας μάχη». Η παραίτηση της Τσαπανίδου από το OPEN: Η Πόπη Τσαπανίδου παραιτήθηκε από το OPEN, μετά από ενάμιση χρόνο συνεργασίας. Το κανάλι εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει πως η παρουσιάστρια του δελτίου ειδήσεων αποφάσισε να αποχωρήσει για προσωπικούς λόγους και την ευχαριστεί για την προσφορά της. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει: «Το ΟΡΕΝ ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας του με την Πόπη Τσαπανίδου, η οποία παραιτείται για προσωπικούς λόγους. Από τη θέση της κεντρικής παρουσιάστριας προσέφερε πολλά στην προσπάθεια περαιτέρω ενίσχυσης της αξιοπιστίας και αντικειμενικότητας του κεντρικού δελτίου Ειδήσεων. Το ΟΡΕΝ την ευχαριστεί θερμά για την προσφορά της». Ειδήσεις σήμερα: Νέα στοιχεία για τις καταθέσεις Καϊλή και Τζιόρτζι – «Η Εύα γνώριζε για τα χρήματα» Παγκόσμια ανησυχία για το ξέσπασμα της Covid στην Κίνα – Καταρρέουν τα νοσοκομεία Όθων Παπαδόπουλος: Ο Κούγιας αγόρασε την υπόθεση Πισπιρίγκου, δεν του ανατέθηκε

