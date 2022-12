ΣΥΡΙΖΑ: Έτοιμα τα ψηφοδέλτια, θα ανακοινωθούν μετά τις γιορτές

«Νέο ξεκίνημα με την νέα χρονιά σε όλα τα επίπεδα» είναι το μήνυμα που εκπέμπουν οι επιτελείς της Κουμουνδούρου λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της ανάληψης της θέσης του Εκπροσώπου Τύπου του κόμματος από τη γνωστή δημοσιογράφο, Πόπη Τσαπανίδου, εξέλιξη που αναπτέρωσε το κομματικό ηθικό. Η ένταξη της κ. Τσαπανίδου στο επικοινωνιακό επιτελείο της αξιωματικής αντιπολίτευσης μονοπώλησε εκ των πραγμάτων την τελευταία συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για το 2022, κλείνοντας έναν κύκλο έντονων προετοιμασιών για το εκλογικό έτος, το οποίο ακολουθεί. Προηγήθηκαν οι δύο προσχωρήσεις των ανεξάρτητων βουλευτών, Αγγελικής Αδαμοπούλου και Φωτεινής Μπακαδήμα, αλλά και η συγκρότηση των κομματικών ψηφοδελτίων, τα οποία έχουν ολοκληρωθεί, αλλά θα ανακοινωθούν μετά το εορταστικό δεκαπενθήμερο, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στις εκλογικές λίστες οι όποιες αλλαγές υπάρξουν από τα στοιχεία της απογραφής. Οι σημερινές ανακοινώσεις έχουν προκαλέσει ευφορία σε μεγάλο μέρος του στελεχιακού δυναμικού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς διαπιστώνουν ότι «κάτι κινείται με ταχύτητα» στο επίπεδο αναδόμησης της επικοινωνιακής εικόνας του κόμματος, αλλά και της ενίσχυσης της προεκλογικής στρατηγικής, εισάγοντας το ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στην εκλογική χρονιά με τους καλύτερους δυνατούς οιωνούς. Εξ’ αυτού του λόγου, υψηλόβαθμα στελέχη και βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης έσπευσαν να καλωσορίσουν την κ. Τσαπανίδου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας υποδέχτηκε τη γνωστή δημοσιογράφο στο γραφείο του, δηλώνοντας πως «η Πόπη, εξαιρετική δημοσιογράφος, σύγχρονη γυναίκα και μητέρα, είμαι βέβαιος ότι θα συμβάλει αποφασιστικά στον κοινό μας αγώνα», χαρακτηρίζοντας το 2023 «χρονιά της μεγάλης νίκης και της πολιτικής αλλαγής. Που θα έρθει μια ώρα αρχύτερα, αν εμείς οι ίδιοι γίνουμε η αλλαγή που προσδοκούμε». Οι αναρτήσεις των στελεχών: Από πλευράς της, στο πρώτο μηνύμά της μετά τις ανακοινώσεις, η κ. Τσαπανίδου έκανε λόγο για «μια πρόταση καθαρή, ξάστερη και συγκεκριμένη. Μια πρόταση απαιτητική που με τίμησε και με συγκίνησε», προσθέτοντας πως «πιστεύω ότι οι εποχές που ζούμε χρειάζονται δουλειά και όχι μόνο κριτική. Και στην ηλικία που βρίσκομαι, είμαι πια έτοιμη να περάσω και στην άλλη πλευρά» Παράλληλα, ευχήθηκε «καλή τύχη» στον προκάτοχό της, Νάσο Ηλιόπουλο, ο οποίος δήλωσε για την κ. Τσαπανίδου ότι «θα καταφέρει να κάνει τη διαφορά στη δύσκολη και απαιτητική περίοδο που έχουμε μπροστά μας», απευθύνοντας παράλληλα «ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξη Τσίπρα για την εμπιστοσύνη που μου έχει δείξει». Σημειωτέον ότι στην τελευταία συνεδρίαση των κομματικών οργάνων, δηλαδή του Εκτελεστικού Γραφείου και του Πολιτικού Σχεδιασμού, συζητήθηκαν τόσο η αντιπολιτευτική τακτική που θα ακολουθηθεί με την έναρξη της εκλογικής χρονιάς, αλλά και ο «χάρτης» των υποψηφιοτήτων της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις εθνικές εκλογές, που αναμένεται να επισφραγιστεί με την πρώτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, στις αρχές του νέου έτους. Υπενθυμίζεται ότι στο Εκτελεστικό Γραφείο μετέχουν, πλην του Προέδρου και της Γραμματέα, Ράνιας Σβίγκου, οι: Γιώργος Βασιλειάδης, Νάσος Ηλιόπουλος, Όλγα Γεροβασίλη, Έφη Αχτσιόγλου, Ρένα Δούρου και Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, ενώ οι Γιάννης Ραγκούσης, Νίκος Παππάς, Ευκλείδης Τσακαλώτος και Νίκος Μπίστης.

