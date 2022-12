Τους «Βρυκόλακες» στο Εθνικό είδε ο Νίκος Ανδρουλάκης Συζήτησε με τους ηθοποιούς – «Διαχρονικά Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ αδιαφόρησαν για τους καλλιτέχνες» ανέφερε Την παράσταση «Βρυκόλακες» στην κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου παρακολούθησε απόψε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα είχε την ευκαιρία να συζητήσει «με τους ηθοποιούς Ναταλία Τσαλίκη, Κατερίνα Μαούτσου, Αργύρη Πανταζάρα, Περικλή Μουστάκη και Γιώργο Ζιόβα καθώς και τον Διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, Γιάννη Μόσχο, το τρέχον θέμα της υποβάθμισης των πτυχίων των σχολών των παραστατικών τεχνών (θέατρο, κινηματογράφος, χορός)» . Ο κ. Ανδρουλάκης επέκρινε την «κυβέρνηση της αριστείας», όπως σημειώνει, που «εξίσωσε τους καλλιτέχνες με απόφοιτους λυκείου, ενώ διαχρονικά η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ αδιαφόρησαν απέναντι στο επίμονο αίτημα για την επαναφορά του συστήματος των συλλογικών συμβάσεων στους καλλιτεχνικούς κλάδους». Τόνισε πώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πολιτιστική παραγωγή της χώρας, απαιτούν άμεσες λύσεις και «το ΠΑΣΟΚ εδώ και χρόνια έχει θέσει στον διάλογο την ανάγκη για την αναβάθμιση των καλλιτεχνικών σχολών σε ανώτατες και την ισοτιμία των πτυχίων με ΑΕΙ». Ειδήσεις σήμερα:Ίλιον: Μέλη «σκληρής» συμμορίας ανηλίκων οι βιαστές του 15χρονου – Ποζάρουν με στιλέτα και full face στο TikTokΣεισμός στην Εύβοια: «Νωρίς για να πούμε αν τα 4,9 Ρίχτερ ήταν η κύρια δόνηση», λένε σεισμολόγοιΣυντάξεις: Έπεσαν οι υπογραφές για τις αυξήσεις – Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι, δείτε παραδείγματα BEST OF NETWORK 28.12.2022, 17:05 28.12.2022, 13:28 28.12.2022, 11:09 28.12.2022, 11:09 28.12.2022, 16:30 28.12.2022, 16:00

