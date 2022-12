Τούρκος αναλυτής: «Επέκταση στα 12 ν.μ νοτίως της Κρήτης αποτελεί… “βιασμό” της Τουρκίας»

Οι πληροφορίες που ήρθαν στο φως τις τελευταίες μέρες από ελληνικά ΜΜΕ, για πιθανή επέκταση στα 12 ν.μ. νοτίως της Κρήτης, απασχολούν ήδη μεγάλα φιλοκυβερνητικά δίκτυα στην Τουρκία. Δημοσιογράφοι και αναλυτές σχολιάζουν, μπροστά σε μεγάλους χάρτες της Ανατολικής Μεσογείου που αποτυπώνονται οι παράνομες απαιτήσεις της Τουρκίας, πως η επέκταση στα 12 ν.μ. «δημιουργεί προβλήματα» κυρίως προς την πλευρά της Λιβύης, υποστηρίζοντας πως η Ελλάδα θα καταπατήσει δικαιώματά της που απορρέουν από το αμφιλεγόμενο τουρκο-λιβυκο μνημόνιο. Χαρακτηριστικά είναι τα όσα αναφέρει o αναλυτής, και ειδικός σε θέματα ασφάλειας και τρομοκρατίας Αμπντουλάχ Αγάρ, δηλώνοντας προκλητικά πως εφόσον αυτό συμβεί θα πρόκειται για «βιασμό της κυριαρχίας της Τουρκίας». Μιλώντας σε εκπομπή του CNN Turk, ο αναλυτής δήλωσε συγκεκριμένα: «Εμείς με απόλυτο τρόπο την επέκταση ακόμα και για ένα μέτρο πέραν των έξι μιλίων την θεωρούμε ως παραβίαση της κυριαρχίας της Τουρκίας. Για την ακρίβεια αποτελεί βιασμό της κυριαρχίας. Από τη σκοπιά μας, αυτό αποτελεί κόκκινη γραμμή και η Τουρκία στο παρελθόν έχει δείξει την βούληση της» δήλωσε ο Αγάρ, υποστηρίζοντας έμμεσα πως πίσω από την χώρα μας κρύβονται άλλες δυνάμεις. «Προσέξτε, η Ελλάδα δεν είναι μία χώρα η οποία κινείται με βάση την δική της ελεύθερη βούληση. Αυτό είναι και η επικίνδυνη πλευρά αυτής της ιστορίας» κατέληξε. Να σημειωθεί πως το τελευταίο διάστημα, όλο και περισσότερο, ο Αγάρ «συναγωνίζεται» συναδέλφους του, αναλύοντας ακραία σενάρια κατά της Ελλάδας. Πρόσφατα μάλιστα, εμφανίστηκε βέβαιος πως η Τουρκία «θα κάνει σίγουρα κάπου κάτι», εννοώντας στρατιωτικό χτύπημα στο Αιγαίο και πως «και με το αίμα μας θα τα καταστρέψουμε τα ελληνικά Rafale». Ο ίδιος, τον περασμένο Οκτώβριο, είχε στοχοποιήσει και τον A/ΓΕΕΘΑ στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο, λόγω επισκέψεών του σε Χίο, Οινούσσες, Παναγιά και Ψαρά απειλώντας τον πως ανά πάσα στιγμή η Τουρκία μπορεί να τον στοχεύσει με τον εγχώριο πύραυλο «Tayfun». Ειδήσεις σήμερα: Νέα στοιχεία για τις καταθέσεις Καϊλή και Τζιόρτζι – «Η Εύα γνώριζε για τα χρήματα» Εξαφανισμένος ο 17χρονος Αλβανός που ευθύνεται για τα βίντεο με τους βιασμούς στο Ίλιον Τι αλλάζει στα Επείγοντα των νοσοκομείων – Το σχέδιο του υπουργείου Υγείας

