Τσίπρας: Η κυβέρνηση ωθεί τις καλλιτεχνικές σχολές στην φάμπρικα των ιδιωτικών κολεγίων «Σαφής η πολιτική σκοπιμότητα» λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ που συνάντησε εκπροσώπους των καλλιτεχνών Γεωργία Σαδανά 28.12.2022, 21:17 Συνάντηση με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος (ΠΟΘΑ) είχε σήμερα το απόγευμα ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Αλέξης Τσίπρας στα γραφεία του κόμματος με αντικείμενο το Προεδρικό Διάταγμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη που υποβαθμίζει τα πτυχία των καλλιτεχνικών σχολών στον βαθμό του απολυτηρίου λυκείου. Από την πλευρά του ο κ. Τσίπρας επεσήμανε ότι δεν είναι τυχαία αυτή η εξέλιξη και εντάσσεται σε έναν συνολικό σχεδιασμό που αφορά και τα επαγγελματικά δικαιώματα, κυρίως όμως το μέλλον των μεταλυκειακών σπουδών στην Ελλάδα. "Εδώ υπάρχει ένας σχεδιασμός που ξεκίνησε με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, με την επιλογή να μένουν χιλιάδες μαθητές εκτός των ΑΕΙ, πάρα πολλές σχολές να φυτοζωούν γιατί τα παιδιά δεν έχουν την δυνατότητα να περάσουν σε αυτές και να πηγαίνουν ως επί το πλείστον σε κάποιες ιδιωτικές σχολές" είπε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ. Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι η επιλογή αυτή εντάσσεται στον σχεδιασμό της κυβέρνησης να οργανωθεί η μεταλυκειακή εκπαίδευση μέσω των ΙΕΚ, που κάποια από αυτά είναι και δημόσια, αλλά άφησε τα δημόσια ΙΕΚ στην μοίρα τους και έδωσε τη δυνατότητα σε κάποια κολέγια – συνεργαζόμενα μάλιστα με κολέγια του εξωτερικού – να μπορούν να έχουν πτυχία που δίνουν επαγγελματικά δικαιώματα ισότιμα με των ΑΕΙ. "Έρχεται τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη και εξισώνει προς τα κάτω τους απόφοιτους των καλλιτεχνικών σχολών, δημόσιων και ιδιωτικών, ώστε να ωθήσει κάποιες από τις ιδιωτικές σχολές σε αυτή τη φάμπρικα της συνεργασίας με τα κολέγια του εξωτερικού. Προφανής ο λόγος και σαφής η πολιτική σκοπιμότητα" ανέφερε ο κ. Τσίπρας. Ο κ. Τσίπρας έκανε επίσης λόγο για επίθεση στους ανθρώπους στου πολιτισμού με δύο όψεις. "Από τη μία είναι το πώς διαμορφώνεται το πλαίσιο των σπουδών και η αρχιτεκτονική της τριτοβάθμιας και της μεταλυκειακής εκπαίδευσης και σε επίπεδο επαγγελματικών δικαιωμάτων. Από την άλλη, έχουμε να κάνουμε με μία ευθεία επίθεση στους ανθρώπους του πολιτισμού, που δεν έχουν υποστεί και λίγα τα τελευταία χρόνια" σχολίασε ο κ. Τσίπρας και τόνισε "Μας αφορά διπλά αυτή η εξέλιξη". Ο κ. Τσίπρας δεσμεύτηκε ότι η επόμενη προοδευτική κυβέρνηση θα αποσύρει αυτό το Προεδρικό Διάταγμα, ώστε να επανέλθει τουλάχιστον σε επίπεδο ΤΕ – ανώτερης εκπαίδευσης το πτυχίο από όλες τις καλλιτεχνικές σχολές και ότι την επόμενη ημέρα θα υπάρξει μια ευρύτερη διαβούλευση για το πώς μπορεί να αναμορφωθεί το τοπίο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να υπάρξει μία διαβάθμιση που θα αντιστοιχεί και στο επίπεδο των σπουδών και στην σημασία των παραστατικών τεχνών. "Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να στοχεύσουμε όλοι μαζί να αποσυρθεί αυτό το Προεδρικό Διάταγμα και εφόσον δεν αποσυρθεί, από εμάς έχετε τη δέσμευση ότι θα αποσυρθεί από την επόμενη κυβέρνηση" είπε ο κ. Τσίπρας. Πρόεδρος ΠΟΘΑ: «Προσβολή των καλλιτεχνών το Προεδρικό Διάταγμα» Από την δική του πλευρά, ο Πρόεδρος της ΠΟΘΑ ανέφερε ότι οι καλλιτέχνες ξαφνιάστηκαν από ένα ΠΔ το οποίο ήρθε παραμονές των γιορτών, ένα ΠΔ το όποιο επιφέρει σημαντική υποτίμηση των σπουδών και των διπλωμάτων. "Σε συμβολικό, ουσιαστικό και τυπικό επίπεδο πρόκειται για μία προσβολή των ανθρώπων οι οποίοι σπουδάζουν σε αυτές τις σχολές, οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει από αυτές τις σχολές και οι οποίες εδώ και σαράντα χρόνια είναι ο κορμός της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Διότι όλοι αυτοί με την κατάταξη σε ΔΕ χαρακτηρίζονται ως δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης" τόνισε και συμπλήρωσε "γι' αυτό και έχουν κινητοποιηθεί από την πρώτη στιγμή. Την Παρασκευή είχαμε μια μεγάλη κινητοποίηση των σπουδαστών, στην οποία συμμετείχαμε και εμείς. Χθες Τρίτη αμέσως μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων είχαμε ξανά κινητοποίηση ογκωδέστατη παρά το γεγονός ότι λείπει ο κόσμος λόγω των γιορτών και αυτές τις ημέρες είναι το πικ της δικής μας σεζόν". Γεωργία Σαδανά 28.12.2022, 21:17

