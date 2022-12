Τσαπανίδου: Γιατί πήρα την απόφαση να γίνω εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ

Τους λόγους για τους οποίους δέχτηκε την πρόταση να γίνει εκπρόσωπος Τύπος του ΣΥΡΙΖΑ εκθέτει σε ανάρτησή της η Πόπη Τσαπανίδου, έπειτα από την ανακοίνωση του κόμματος ότι διαδέχεται τον Νάσο Ηλιόπουλο. «Επέλεξα να ενώσω τις δυνάμεις μου με μια άλλη -νέα- ομάδα ανθρώπων που έχουν όραμα. Προοδευτικό όραμα, στόχους και αγωνίζονται να δημιουργήσουν ένα καλύτερο αύριο για όλους μας», γράφει η κυρία Τσαπανίδου, η οποία προσθέτει ότι, πριν αποδεχτεί, το συζήτησε με τις κόρες της και φιλικά της πρόσωπα. Επισημαίνει ακόμη ότι «είμαι πια έτοιμη να περάσω και στην άλλη πλευρά. Να δοκιμάσω, να κάνω ότι μπορώ, για να σας εξηγήσω το όραμα που έχει ο Σύριζα – Π.Σ.». Για τον Αλέξη Τσίπρα αναφέρει ότι στο πρόσωπό του «βλέπω έναν άνθρωπο που μπορεί να κάνει πράξη τις ιδέες που πρεσβεύει, που δεν επιχειρεί να αποδείξει κάτι που δεν είναι. Έχει όραμα και μάλιστα το όραμα που χρειαζόμαστε. Ρεαλιστικό και σε χρήμα και σε χρόνο». Η ανάρτηση της Πόπης Τσαπανίδου: «Κάποιες αποφάσεις, είναι πιο δύσκολες από άλλες. Σου αλλάζουν τη ζωή, σε φέρνουν αντιμέτωπο με πτυχές του εαυτού σου που ξαφνιάζουν και σένα τον ίδιο, με τη δυναμικότητα που διεκδικούν να εμφανιστούν. Πήρα λοιπόν μια απόφαση και θέλω σήμερα να την μοιραστώ μαζί σας. Πριν λίγο καιρό, δέχτηκα μια πρόταση καθαρή, ξάστερη και συγκεκριμένη. Μια πρόταση απαιτητική που με τίμησε και με συγκίνησε. Σύντομα θα με βλέπετε και θα με ακούτε να επικοινωνώ τις θέσεις, τις απόψεις, τις προτάσεις και τις δράσεις του Σύριζα. Πριν το αποφασίσω, το συζήτησα με τις κόρες μου και λίγους δικούς μου ανθρώπους και βεβαιώθηκα τόσο για την επιλογή μου, όσο και για την υποστήριξή τους. Παραιτήθηκα – αιφνιδιαστικά ομολογώ- από ένα κανάλι που με εμπιστεύτηκε για την θέση της παρουσίασης του κεντρικού δελτίου. Άφησα την ζώνη ασφάλειας που είχα χτίσει, ενώ ήμουν στο καλύτερο της σημείο. Και διαδέχομαι τον Νάσο Ηλιόπουλο που θα κατέβει υποψήφιος και του εύχομαι με όλη μου την ψυχή καλή τύχη. Μακριά από το γνώριμο, το σίγουρο, το ασφαλές, την άξια ομάδα που με στήριζε, επέλεξα να ενώσω τις δυνάμεις μου με μια άλλη -νέα- ομάδα ανθρώπων που έχουν όραμα. Προοδευτικό όραμα, στόχους και αγωνίζονται να δημιουργήσουν ένα καλύτερο αύριο για όλους μας. Γιατί αυτό το βήμα; Γιατί πιστεύω ότι οι εποχές που ζούμε χρειάζονται δουλειά και όχι μόνο κριτική. Και στην ηλικία που βρίσκομαι, είμαι πια έτοιμη να περάσω και στην άλλη πλευρά. Να δοκιμάσω, να κάνω ότι μπορώ, για να σας εξηγήσω το όραμα που έχει ο Σύριζα – Π.Σ. Το οποίο θα πρέπει να κριτικάρει πλέον κάποιος άλλος δημοσιογράφος στην θέση που αφήνω. Στην πραγματικότητα δηλαδή, πάλι τα νέα θα σας λέω. Με τον ίδιο τρόπο θα συνεχίσουμε να επικοινωνούμε, αλλά θα σας εξηγώ τα νέα ενός πολιτικού κόμματος με του οποίου τις απόψεις ταυτίζομαι. Κι έχω και εγώ τους ίδιους φόβους και τις ίδιες ανησυχίες με εσάς. Θα χρειαστεί να μεταφράσω κάποια πράγματα, να πάρω τις απαντήσεις σε άλλα για να μπορέσω να σας τα μεταφέρω. Γιατί το σημαντικό δεν είναι μόνο να αλλάζουμε αλλά να καταλαβαίνουμε πως και τι αλλαζουμε. Προσωπικά εμπιστεύομαι ότι την αλλαγή αυτή, θα την καταφέρουμε με τον Αλέξη Τσίπρα. Μου άφησε αυτή την αίσθηση από την πρώτη συνέντευξη που έκανα μαζί του, πολλά χρόνια πριν. Μια αίσθηση που ενισχυόταν κάθε φορά που τον συναντούσα στο τηλεοπτικό στούντιο. Είναι από τους λίγους ανθρώπους που έχω συναντήσει, που δεν επιμένει να δικαιολογεί τις επιλογές του, αλλά να τις εξηγεί, να αναλύει και να μαθαίνει και ο ίδιος από σωστές ή λάθος ενέργειες. Όσο τον μαθαίνω βλέπω έναν άνθρωπο που μπορεί να κάνει πράξη τις ιδέες που πρεσβεύει, που δεν επιχειρεί να αποδείξει κάτι που δεν είναι. Έχει όραμα και μάλιστα το όραμα που χρειαζόμαστε. Ρεαλιστικό και σε χρήμα και σε χρόνο. Εγώ πιστεύω ότι με τον Αλέξη Τσίπρα και με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα τα καταφέρουμε. Εσύ μπορεί να πιστεύεις διαφορετικά. Δεν μπορούμε όμως παρά να συμφωνήσουμε ότι οι δυσκολίες μας αφορούν όλους. Η ενεργειακή κρίση, η ακρίβεια, η ανασφάλεια και η προοπτική που είναι θολή στον ορίζοντα, επηρεάζουν τις δικές μας ζωές και κονταίνουν το μέλλον των παιδιών μας. Χρειάζεται λοιπόν όλοι να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας. Να βρέξουμε τα πόδια μας για να φάμε ψάρι. Κι αν εσύ δεν το τολμήσεις το βήμα που έκανα εγώ, ή δεν μπορείς να το κάνεις, τότε αξιοποίησε την άλλη τεράστια δύναμη που έχεις. Ψήφισε. Πήγαινε στην κάλπη όταν στηθεί και ψήφισε αυτόν που πιστεύεις. Μην αφήσεις την οργή να σε αποδυναμώσει. Έχεις δύναμη. Δείξε την». Ειδήσεις σήμερα: Ισχυρός σεισμός 4,9R στα Ψαχνά Ευβοίας – Συνεχείς μετασεισμοί, δύο πάνω από 3R Βρετανοί βουλευτές επιρρεπείς στον σεξοτουρισμό θύματα εκβιασμού από Ρωσίδες «Μάτα Χάρι» Η συγκινητική ανάρτηση της Ντόρας Μπακογιάννη για τον θάνατο της παιδικής της φίλης

