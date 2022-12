Prodea Investments: Εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση 5 θυγατρικών εταιρειών της

Την έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση πέντε κατά 100% θυγατρικών εταιρειών της γνωστοποίησε η Prodea Investments με ανακοίνωσή της.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

Η Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό σε συνέχεια της από 18.11.2022 ανακοίνωσής της σχετικά με τις από 30.09.2022 και 11.11.2022 αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου και των Διοικητικών Συμβουλίων των 100% θυγατρικών της εταιρειών «ΗΛΔΗΜ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», «NEW METAL EXPERT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», «ΗΡΙΝΝΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και «ILIDA OFFICE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Ακινήτων» (από κοινού οι «Απορροφώμενες»), σχετικά με την εκκίνηση διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση των Απορροφώμενων από την Εταιρεία, ότι στις 28.12.2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3383727 η υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 2863115ΑΠ/28.12.2022 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση των Απορροφώμενων από την Εταιρεία.

Η συγχώνευση πραγματοποιήθηκε με συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 6-21 και 30-38 του Ν. 4601/2019, και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, έκαστος όπως ισχύει και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμόν 7.175/21.12.2022 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Σπηλιοπούλου Πουλαντζά.

Διαβάστε ακόμη

AirBnB: Οι κόφτες στην Ευρώπη και η κατάσταση στην Ελλάδα

Αγορές πλοίων: Second to nobody oι Έλληνες εφοπλιστές με $5,6 δισ. το 2022

Amazon: Ετοιμάζει πλατφόρμα streaming μόνο για αθλητικά γεγονότα