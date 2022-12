Ελληνοτουρκικά – Παναγιωτόπουλος κατά Τσαβούσογλου: Η δήλωση περί «casus belli» πρέπει να προβληματίσει πολλούς «Η Ελλάδα δεν απειλεί, αλλά και δεν της αρέσει να απειλείται» υπενθύμισε ο υπουργός Άμυνας σε δήλωση του «Η δήλωση περί “casus belli” που αναφέρεται στη δυνατότητα της Ελλάδας να ασκήσει ένα νόμιμο δικαίωμά της, περισσότερο παραπέμπει σε προκλητικό αναθεωρητισμό παρά σε συμπεριφορά Συμμάχου στο πλαίσιο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Συνεπώς θα πρέπει να προβληματίσει πολλούς», παρατήρησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, σε δήλωση του προς τον τηλεοπτικό σταθμό Action 24, με αφορμή τη νέα φραστική επίθεση του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας. «Η Ελλάδα», υπενθύμισε, «δεν απειλεί, αλλά και δεν της αρέσει να απειλείται» και επανέλαβε ότι «η κυβέρνηση πολιτεύεται και λειτουργεί με γνώμονα το εθνικό συμφέρον και στη βάση των κανόνων που διέπουν την ειρηνική συμβίωση μεταξύ κρατών δηλαδή το Διεθνές Δίκαιο, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου». Ειδήσεις σήμερα:Ο δήμαρχος Ιάσμου καρατόμησε αντιδημάρχους και εργαζόμενους ως «Γκιουλενιστές»! Θα θέλαμε μεγαλύτερους μετασεισμούς, το φαινόμενο εκτονώνεται, λέει ο Λέκκας για τα 4,9 Ρίχτερ στην Εύβοια 137 θάνατοι από κορωνοϊό και τρεις ακόμα από γρίπη την τελευταία εβδομάδα, λέει ο ΕΟΔΥ BEST OF NETWORK 29.12.2022, 15:00 29.12.2022, 16:51 29.12.2022, 11:26 29.12.2022, 12:18 29.12.2022, 12:25 29.12.2022, 16:13

