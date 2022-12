Θεοδωρικάκος: Το αληθινό πρόσωπο της ΕΛΑΣ είναι η ανθρωπιά, η αλληλεγγύη και η αποτελεσματικότητα Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, συναντήθηκε με τους δύο αστυνoμικούς οι οποίοι έσωσαν βρέφος που έπαθε ανακοπή κατά τη μεταφορά του από την Κοκκινιά στο Νοσοκομείο Παίδων Με τους δύο αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι έσωσαν με ΚΑΡΠΑ, βρέφος που έπαθε ανακοπή κατά τη μεταφορά του από την Κοκκινιά στο Νοσοκομείο Παίδων, συναντήθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος. Μετά τη συνάντηση αυτή έκανε ανάρτηση στα social media, τονίζοντας ότι «το αληθινό πρόσωπο της ΕΛΑΣ είναι ανθρωπιά, αλληλεγγύη, αποτελεσματικότητα». Αναλυτικά, η ανάρτηση του κ. Θεοδωρικάκου: «Σε αυτή τη συγκλονιστική υπόθεση δεν βρίσκω τα κατάλληλα λόγια για να περιγράψω αυτά που πραγματικά αισθάνομαι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο Δημόπουλο και τον Νίκο Φλέσσα, δύο άξια στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, δύο σπουδαίους ανθρώπους. Έσωσαν ένα βρέφος 35 ημερών. Μετέφεραν το μωράκι μέσα σε 8 λεπτά από την Κοκκινιά στο Παίδων. Και του έκαναν ΚΑΡΠΑ μέσα στο περιπολικό γιατί η καρδούλα του είχε σταματήσει! Πολλά συγχαρητήρια επίσης στους άνδρες των ομάδων ΔΙΑΣ και ΖΗΤΑ για την καθοριστική συμβολή τους. Αυτό είναι το αληθινό πρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας: ανθρωπιά, αλληλεγγύη, αποτελεσματικότητα. Σεβασμός, αγάπη και στήριξη στους αστυνομικούς μας που πολλές φορές υπερβαίνουν τον ίδιο τους τον εαυτό για τη ζωή των συνανθρώπων μας». Σε αυτή τη συγκλονιστική υπόθεση δεν βρίσκω τα κατάλληλα λόγια για να περιγράψω αυτά που πραγματικά αισθάνομαι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο Δημόπουλο και τον Νίκο Φλέσσα, δύο άξια στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, δύο σπουδαίους ανθρώπους. Έσωσαν ένα βρέφος 35 ημερών. pic.twitter.com/cEbClcbwrX— Τάκης Θεοδωρικάκος (@theodorikakosp) December 29, 2022 Ειδήσεις σήμερα: Κορωνοϊός: Τι κρύβει η Κίνα- Συναγερμός και στην Ευρώπη Δύο νεκροί σε τροχαίο στην Κηφισίας – Μηχανή έπεσε σε φανάρι Ο κατηγορούμενος Βούλγαρος αποκάλυψε τι φώναζαν οι μαθητές-βιαστές του 15χρονου Best of Network 29.12.2022, 12:30 29.12.2022, 08:57 29.12.2022, 11:26 29.12.2022, 12:18 29.12.2022, 12:25 29.12.2022, 14:00

