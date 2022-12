Κώστας Μπακογιάννης: Στηρίζουμε απόλυτα τον Εκρέμ Ιμάμογλου – Η δημοκρατία δεν είναι σημαία ευκαιρίας Ιμάμογλου για Ερντογάν: Αυταρχικοί ηγέτες αγνοούν αξίες όπως η δημοκρατία και η δικαιοσύνη Καρφιά για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιφύλαξε ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, μιλώντας σε Διεθνή Συνάντηση Αλληλεγγύης στο Δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης στην οποία έδωσε το «παρών» και ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος εξέφρασε την απόλυτη στήριξη στον δήμαρχο της Πόλης αλλά και τη σταθερή προσήλωση στις ευρωπαϊκές αξίες της Δημοκρατίας και του σεβασμού του Κράτους Δικαίου «Οι πόλεις και οι δημοκρατίες αναπτύχθηκαν ιστορικά μαζί. Επομένως, οτιδήποτε υπονομεύει την εμπιστοσύνη μεταξύ των ανθρώπων απειλεί τόσο τις πόλεις όσο και τη δημοκρατία. Για παράδειγμα, ο εκφυλισμός της δικαιοσύνης με ψέματα και η χρήση των δικαστών ως όπλο κατά της αντιπολίτευσης» είπε στην ομιλία του ο Εκρέμ Ιμάμογλου, και πρόσθεσε: «Μια κοινωνία που χάνει το αίσθημα της δικαιοσύνης χάνει την ευκαιρία να είναι πολιτισμένη. Το γεγονός ότι η Κωνσταντινούπολη, που αγωνίζεται για δικαιοσύνη, εκτίθεται σε μια ξεκάθαρη αδικία που δεν ταιριάζει στη συνείδηση του κόσμου, είναι στην πραγματικότητα απόδειξη ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο. Η φαινομενικά νόμιμη απόπειρα πραξικοπήματος στο πρόσωπό μου αλλά στην πραγματικότητα ενάντια στη θέληση των πολιτών της Κωνσταντινούπολης, ένωσε εκατομμύρια ανθρώπους που δεν έχουν χάσει το αίσθημα της δικαιοσύνης τους σε μια πολύ ευρεία και ισχυρή πλατφόρμα. Αυτή η πλατφόρμα στηρίζεται σε μια καθολική κατανόηση που δεν ενδιαφέρεται για το ποιος διαπράττει μια παράνομη πράξη εναντίον ποιου, αλλά εστιάζει μόνο στο εάν αυτό που γίνεται είναι δίκαιο και δημοκρατικό. Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης έκανε ευρύτερη αναφορά στους αυταρχικούς ηγέτες που, όπως είπε, προσποιούνται ότι δεν ανήκουν στον 21ο αιώνα «δείχνοντας προς τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. «Ο κόσμος γνωρίζει πλέον καλά πώς πολιτικοί που ανελίχθηκαν στην ηγεσία μιας χώρας αφότου υπηρέτησαν ως Δήμαρχοι, μπορούν να απομακρυνθούν από την κουλτούρα της δημοκρατίας και της συμφιλίωσης. Φυσικά και η Τουρκία έχει εμπειρία σε αυτό. Σε διάφορες χώρες του κόσμου, βλέπουμε ηγέτες που προσποιούνται ότι δεν ανήκουν στον 21ο αιώνα να αγνοούν αξίες όπως η δημοκρατία και η δικαιοσύνη». Για τη δική του στάση ο κ. Ιμάμογλου, ανέφερε: «Μπροστά στην αυταρχική διακυβέρνηση αυτών των ηγετών, όσοι στέκονται στο πλευρό της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της αλήθειας φαίνεται σαν να έχουν χάσει κάποιο έδαφος και να υποχωρούν λίγο. Δε συμβαίνει αυτό. Μοιάζει σαν την κίνηση που κάνει ο ποδοσφαιριστής που οπισθοχωρεί για να χτυπήσει πιο δυνατά τη μπάλα. Βάζουμε το γκολ και κερδίζουμε αυτόν τον αγώνα». Τέλος, ευχαρίστησε εκ μέρους -όπως είπε- των 16 εκατ. πολιτών της Κωνσταντινούπολης, «όλους τους αξιότιμους Δημάρχους και τον Γενικό Γραμματέα των Eurocities που στέκονται αλληλέγγυοι με τον λαό της Κωνσταντινούπολης». Οι Δήμαρχοι της Αθήνας, της Φλωρεντίας και του Ανόβερου, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Eurocities, -με φυσική παρουσία- αλλά και οι Δήμαρχοι του Παρισιού, της Ουτρέχτης της Λινζ και του Αμβούργου, παρείχαν έμπρακτη αλληλεγγύη στον ομόλογό τους της Κωνσταντινούπολης στον οποίο μόλις έξι μήνες πριν από τις κρίσιμες προεδρικές εκλογές στην Τουρκία, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών και στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων. Μπακογιάννης: Η δημοκρατία δεν είναι σημαία ευκαιρίας, ούτε οι αξίες μας είναι α λα καρτ «Βρισκόμαστε σήμερα εδώ ως Δήμαρχοι ευρωπαϊκών πόλεων, ως δημοκράτες κι ως εκπρόσωποι της κοινής συνισταμένης των πολιτών μας. Δεν ήρθαμε για να σκορπίσουμε εύκολα και μεγάλα λόγια στον αέρα, αλλά για να εκφράσουμε έμπρακτα και με ομοψυχία, τη συμπαράστασή μας στον φίλο Εκρέμ Ιμάμογλου» είπε απ΄οτην πλευρά του ο Κώστας Μπακογιάννης δίνοντας το στίγμα της παρουσίας του ιδίου και των άλλων Ευρωπαίων δημάρχων στην Κωνσταντινούπολη και στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα ότι «Η δημοκρατία δεν είναι σημαία ευκαιρίας, ούτε οι αξίες μας είναι α λα καρτ». «Η υπόθεση αυτή μάς γυρίζει πολλές δεκαετίες πίσω… Το συγκεκριμένο γεγονός δεν αποτελεί απλώς προσωρινή πηγή θλίψης και αγανάκτησης, αλλά μία “ολισθηρή πλαγιά” με σοβαρές συνέπειες για τις ευρωπαϊκές προοπτικές της Τουρκίας». […] «Για να το πω απλά», εξήγησε ο Κώστας Μπακογιάννης, «αν σήμερα ο εκλεγμένος δυο φορές Δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, λογοκρίνεται, δηλαδή καταπατάται η ελευθερία του λόγου του, τότε τι ξημερώνει αύριο για τη δημοκρατία στην Τουρκία; Τι ξημερώνει για τους πολίτες της;» Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ανέφερε ότι ο Εκρέμ Ιμάμογλου αποτελεί «έναν Δήμαρχο που υπηρετεί άξια τη δημοκρατία στην μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας, και στηρίζει στην πράξη τη συνεργασία, την ειρήνη και την ευημερία στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων», προσθέτοντας με έμφαση ότι για να διασφαλιστούν αυτές οι αξίες θα πρέπει να επικρατήσει η δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου. Όπως πρόσθεσε, η δημοκρατία που διεκδικεί ο ομόλογός του στην Κωνσταντινούπολη «δεν είναι πολυτέλεια ή ανιστόρητη “επιμονή” κάποιας Δύσης. Είναι ανάγκη για ανάπτυξη, προϋπόθεση για καλύτερη ζωή». «Θέλουμε το καλό της γειτονιάς μας άρα και της Τουρκίας» Ο Κώστας Μπακογιάννης ανέδειξε μέσω της ομιλίας του τη σημασία της επικράτησης της δημοκρατίας στη γειτονική μας χώρα. «Η Τουρκία είναι γείτονας μας και θέλουμε το καλό της γειτονιάς μας. Άρα και το καλό της Τουρκίας. Βλέπετε, μπορεί τα σύμβολα των κρατών να είναι οι σημαίες τους, όμως οι σημαίες των πόλεων είναι η Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου. Δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των δημοτικών αρχών, μόνο κοινά σημεία: Οι αξίες της αλληλεγγύης και της ελευθερίας», ανέφερε. Εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην αμερόληπτη κρίση του δικαστηρίου κατά τη διαδικασία της έφεσης, αλλά και την πίστη του στο πολιτικό σθένος του Ιμάμογλου, τονίζοντας ότι η δικαιοσύνη θα επικρατήσει και ότι το κράτος δικαίου θα κερδίσει κι αυτή τη μάχη. «Η προσχηματική πολιτική εξουδετέρωση του Εκρέμ δε λειτουργεί προς όφελος κανενός και καμιάς κατοίκου της Κωνσταντινούπολης. Γι’ αυτό η στάση μας είναι ξεκάθαρη και η υποστήριξή μας σταθερή. Είμαστε σύμμαχοι της δικαστικής αμεροληψίας. Είμαστε υπερασπιστές της ελευθερίας του λόγου. Στεκόμαστε στο πλευρό του Εκρέμ με τον λαό της Κωνσταντινούπολης, για τη Δημοκρατία. Στη σωστή πλευρά της ιστορίας», κατέληξε. Ο κ. Μπακογιάννης, μετά την ομιλία του, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, αναφέρθηκε σε μια παλαιότερη, αντίστοιχη πρωτοβουλία στήριξης με διαφορετικούς «πρωταγωνιστές» και στόχο να καταδείξει ότι η ισχύς των αρχών της δημοκρατίας είναι ανεξάρτητες από τα πρόσωπα και τους ρόλους. «Για την Αθήνα η δημοκρατία δεν είναι σημαία ευκαιρίας» «Για την Αθήνα η δημοκρατία δεν είναι σημαία ευκαιρίας, ούτε οι αξίες μας είναι α λα καρτ. Στα τέλη της δεκαετίας του ‘90 ένας προκάτοχός μου, πολύ σωστά επισκέφτηκε τον τότε δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, που εκείνη την περίοδο είχε φυλακιστεί άδικα. Έτσι κι εγώ σήμερα στέκομαι δίπλα στον Εκρέμ με την ελπίδα να μη χρειαστεί άλλος δήμαρχος στο μέλλον να εκφράσει τόσο έμπρακτα την αλληλεγγύη του ώστε να μπορούμε να προχωράμε μπροστά για όλα αυτά που ενώνουν όχι μόνο την Ελλάδα και την Τουρκία αλλά και τις ίδιες μας τις πόλεις. […] «Η δημοκρατία είναι μία αξία η οποία ξεπερνά τα εθνικά σύνορα, τα όρια των θρησκειών και των πολιτισμών. Είναι πολύ μεγαλύτερη από όλους εμάς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το αντιληφθούμε και δεν το λέω μόνο επειδή έχω την τιμή να υπηρετώ την πρωτεύουσα που γέννησε τη δημοκρατία, αλλά επειδή αισθάνομαι ότι είναι μία ανάγκη, εξαιρετικά επίκαιρη στο σύγχρονο κόσμο, και όχι απλώς μια επιλογή» κατέληξε ο Κώστας Μπακογιάννης. Ειδήσεις σήμερα: Κορωνοϊός: Τι κρύβει η Κίνα- Συναγερμός και στην Ευρώπη Δύο νεκροί σε τροχαίο στην Κηφισίας – Μηχανή έπεσε σε φανάρι Ο κατηγορούμενος Βούλγαρος αποκάλυψε τι φώναζαν οι μαθητές-βιαστές του 15χρονου BEST OF NETWORK 29.12.2022, 12:00 29.12.2022, 08:57 29.12.2022, 11:26 29.12.2022, 12:18 29.12.2022, 12:25 28.12.2022, 11:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )