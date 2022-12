Μελόνι: Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη μοιραζόμαστε κοινή προσέγγιση σε πολλά θέματα Η σημασία της ελληνικής λέξης “φιλότιμο” είναι εξαιρετική, σχολίασε η Ιταλίδα πρωθυπουργός κατά την διάρκεια απολογιστικής συνέντευξης για το έτος που φεύγει Στην Ελλάδα και στη συνεργασία της με την ελληνική κυβέρνηση, αναφέρθηκε σήμερα η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, απαντώντας σε ερώτηση του -, κατά την διάρκεια της απολογιστικής της συνέντευξης για το έτος που φεύγει σε λίγες ημέρες. Στην ερώτηση για την πρόσφατη συνάντησή της με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη συνεργασία της ελληνικής με την ιταλική κυβέρνηση, αλλά και στην αναφορά της στη σημασία του ελληνικού «φιλότιμου», η Τζόρτζια Μελόνι τόνισε: «Θέλω να σας πω, πρώτα απ΄όλα, ότι ανακάλυψα την αναφορά στο “φιλότιμο”, διαβάζοντας. Μου άρεσε πολύ και είδα ότι η σημασία της λέξης αυτής άρεσε σε όλους, πολυάριθμες θετικές αντιδράσεις. Είναι σημαντικότατο το να κάνεις όλα όσα μπορείς, με όλη σου την δύναμη και προσπάθεια, η σημασία της λέξης “φιλότιμο” είναι εξαιρετική. Η σχέση μου με την Ελλάδα, αφορά, κυρίως, την ανάγνωση κλασσικών συγγραφέων. Με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είχαμε ιδιαίτερα εγκάρδια και μακρά συνάντηση. Μοιραζόμαστε την προσέγγιση σε πολλά θέματα, καθόμαστε δίπλα, στο ίδιο “θρανίο”, στις Συνόδους Κορυφής. Από την πρώτη Σύνοδο, κιόλας, αναπτύχθηκε μια στενή σχέση. Συντονισθήκαμε στο θέμα του πλαφόν της ενέργειας, της ενεργειακής αυτονομίας και ασφάλειας, αλλά και στην διαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων και την προστασία των εξωτερικών συνόρων». Με αναφορά στη συνεργασία, πάντα, των δυο χωρών, η Τζόρτζια Μελόνι πρόσθεσε: «Θα θυμάστε ότι η Ελλάδα, με την Κύπρο και τη Μάλτα συνυπέγραψαν με την Ιταλία κείμενο για την υπόθεση του πλοίου Ocean Viking και υπογράμμισαν ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι πιο εκτεθειμένες στο όλο θέμα. Η δουλειά που κάναμε μαζί πρέπει να συνεχιστεί και οδήγησε στο χαρακτηριστεί, σε επίσημο κείμενο, προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ στο παρελθόν. Η επόμενη Σύνοδος Κορυφής θα έχει ως κύριο θέμα, το μεταναστευτικό και την υπεράσπιση των εξωτερικών συνόρων. Η όλη αυτή συνεργασία μας ήταν ιδιαίτερα αποδοτική και εννοούμε να την συνεχίσουμε. Η Ιταλία επενδύει στην μεσογειακή διάσταση, και πιστεύω ότι μπορεί να παίξει κεντρικό ρόλο σε μια σειρά θεμάτων, όπως το ενεργειακό πεδίο. Η συμμαχία μας με τις μεσογειακές χώρες, ιδίως της Ευρώπης, είναι βασικής σημασίας, ενώ υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα θέματα και σε ό,τι αφορά τον τομέα της άμυνας. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, την οποία και επιθυμούμε να συνεχίσουμε». Ειδήσεις σήμερα: Πλεύρης για ελλείψεις φαρμάκων: Ποινικό δικαστήριο για τις φαρμακαποθήκες που κρατάνε στοκ Πέθανε η 93χρονη Σουζάνα Ηλιάδου, η γιαγιά με τα τερλίκια Πρωτοχρονιά με 18άρια, προβλέπει ο Καλλιάνος – Θα δούμε κρύο τελικά μετά τα «Φώτα»; BEST OF NETWORK 29.12.2022, 15:00 29.12.2022, 08:57 29.12.2022, 11:26 29.12.2022, 12:18 29.12.2022, 12:25 29.12.2022, 14:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )