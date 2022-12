Μηταράκης: Η Τουρκία δεν τηρεί τις δεσμεύσεις της στο μεταναστευτικό, η ΕΕ να σκληρύνει τη στάση της

Στις τουρκικές προκλήσεις των τελευταίων ημερών αναφέρθηκε το πρωί της Πέμπτης (29/12) ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, τονίζοντας ότι η Άγκυρα και ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δεν τηρούν την Κοινή Δήλωση του 2016. Στο πλαίσιο αυτό, μάλιστα, και αφού ξεκαθάρισε ότι είναι συνταγματικό δικαιώμα της Ελλάδας να προστατεύει τα σύνορά της, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να σκληρύνει τη στάση της. Ο κ. Μηταράκης έθεσε και το ζήτημα της δράσης των ΜΚΟ που δρουν παράνομα σχολιάζοντας πως η «ταμπέλα» μιας Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης, δεν δίνει αυτόματα και ασυλία στις παράνομες πράξεις. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cpe4yie8s9g9) Σχετικά με τον Ταγίπ Ερντογάν και τις προκλήσεις της Τουρκίας: «Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει την πολιτική της Τουρκίας ενόψει εκλογών. Αυτό που μπορώ να πω είναι πως οι ροές είναι μειωμένες κατά 80% από το 2019 και 99% από το 2015. Η χώρα μας δεν δέχεται πλέον τις πιέσεις του παρελθόντος, μπορώ να πω πως φεύγουν περισσότεροι από όσους έρχονται. Στη χώρα μας πλέον υπάρχουν 15.000 μετανάστες σε όλη την επικράτεια, ενώ σε λίγες ημέρες ολοκληρώνεται και το πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ. Αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουμε κάποια σοβαρή πίεση, υπάρχουν προσπάθειες παράνομης εισόδου αλλά οι δυνάμεις του Λιμενικού και οι Συνοριοφύλακες κάνουν εξαιρετική δουλειά και είμαστε ευγνώμονες για την προσφορά τους. Ακολουθούμε μια σκληρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Η Ευρώπη δέχεται μεγάλες ροές, αλλά η Ελλάδα δεν αποτελεί κύρια πύλη εισόδου, όπως είναι η Ιταλία». Σχετικά με την κατανομή των μεταναστών στην Ευρώπη: «Η Ελλάδα ανήκει σε 2 συμμαχίες. Στην MED5, μαζί με την Κύπρο, την Μάλτα, την Ισπανία και την Ιταλία, που στόχος μας είναι η αλληλεγγύη στις χώρες πρώτης υποδοχής, και μαζί με την Αυστρία, την Λιθουανία και την Πολωνία, είμαστε ιδρυτές της Πρωτοβουλίας του Βίλνιους, όπου είμαστε υπέρ της φύλαξης των συνόρων, δυστυχώς με φράχτες πλέον, όπου συντάσσονται μαζί μας συνολικά 16 χώρες. Αν περάσουν όσοι χρήζουν ασύλου στην Ευρώπη, τότε έχουν δικαιώματος διεθνούς προστασίας, όσοι δεν έχουν αυτό το δικαίωμα απελαύνονται». Για τις δομές και τις μετεγκαταστάσεις: «Κατά κανόνα φεύγουν για την Ευρώπη. Φεύγουν περισσότεροι από όσοι έρχονται και αυτό αντικατοπτρίζεται από το γεγονός πως το καλοκαίρι δεν είχαμε εργάτες γης. Δυστυχώς, από τον Μάρτιο του 2020 η Τουρκία δεν τηρεί την Κοινή Συμφωνία του 2016. Υπάρχουν κάθε μήνα απελάσεις, είτε εθελοντικές είτε αναγκαστικές. Ολοκληρώνεται στη Λέσβο η δομή της Βάστριας, ήδη η Μόρια παραχωρήθηκε στο Δήμο Μυτιλήνης, όπως στη Σάμο η δομή στο Βαθύ έχει παραχωρηθεί στην τοπική κοινωνία». Αναφορικά με το κλείσιμο της δομής του Ελαιώνα και την στάση της Τουρκίας: «Η Ελλάδα πριν 3 χρόνια είχε 200.000 εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου και σήμερα έχουμε φτάσει στις 15.000. Ένας μικρός αριθμός πλέον, έχει μείνει στη χώρα μας και αποτελεί κάτω από το 1% του συνολικού πληθυσμού. Υπάρχουν μέρες με πολύ κακές καιρικές συνθήκες που οι διακινητές στέλνουν ανθρώπους που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τη θάλασσα, με αυτές τις συνθήκες και δυστυχώς κόσμος χάνει τη ζωή του. Έχουμε καταγγείλει στο παρελθόν πως πολίτες Σομαλίας έχουν διευκολύνσεις από την Τουρκία, με στόχο να έρθουν στην Ε.Ε. Πρέπει η Ε.Ε. να σκληρύνει τη στάση της απέναντι στην Τουρκία καθώς δίνει άδεια σε πολίτες τρίτων χωρών να μπαίνουν στην επικράτειά της και στη συνέχεια να εισέρχονται παράνομα στην Ευρώπη». Σχετικά για τον διεθνή Τύπο και τη διαχείριση του Μεταναστευτικού από την Ελλάδα: «Η διεθνής κοινότητα κατηγορούσε την Ελλάδα για πολλά χρόνια, για πάρα πολλά θέματα, όπως τις δομές και τα ασυνόδευτα ανήλικα, όλα αυτά επί ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία πλέον δεν υπάρχουν. Η Ελλάδα φυλάει τα σύνορά της, είναι συνταγματική μας υποχρέωση και αυτό θα συνεχίσει να κάνει. Και στα θαλάσσια σύνορα απαγορεύεται να περάσει κάποιος, μέχρι και στις ΗΠΑ. Δεν υπάρχει ψήγμα αλήθειας πως η Ελλάδα κάνει pushbacks. Όπως είδαμε και στον Έβρο, στην υπόθεση των «38», δεχτήκαμε μαζική επίθεση και αποδείχτηκε πως δεν ίσχυε το παραμικρό, Η Ελλάδα δέχεται επίθεση από ΜΚΟ και λομπίστες και αυτό δημιουργεί ερωτήματα. Η λαθροδιακίνηση είναι μεγάλη φάμπρικα με πολλά λεφτά. Κάποιοι θέλουν η Ευρώπη να ανοίξει τα σύνορά της και κάποιοι να βγάλουν πολλά χρήματα. Κάτι τέτοιο με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και όλα αυτά που συνέβαιναν επί ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα συμβεί». Για την δίωξη του Παναγιώτη Δημητρά και τον ρόλο των ΜΚΟ: «Η ταμπέλα ΜΚΟ δεν σου δίνει ασυλία. Εγώ δεν έχω τοποθετηθεί στην υπόθεση που είναι στη Δικαιοσύνη, όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δείχνει προκατάληψη. Το να βοηθάς κόσμο που έχει ανάγκη δεν είναι αδίκημα. Το να βοηθάς διακινητές και να βάζεις παράνομα κόσμο σε βάρκες, είναι ποινικό αδίκημα. Η Τουρκία δεν είναι χώρα σε εμπόλεμη κατάσταση. Αν αυτούς τους ανθρώπους κάποιος συντονίζει πως να έρθουν παράνομα». Ειδήσεις σήμερα: Κορωνοϊός: Τι κρύβει η Κίνα- Συναγερμός και στην Ευρώπη Δύο νεκροί σε τροχαίο στην Κηφισίας – Μηχανή έπεσε σε φανάρι Ο κατηγορούμενος Βούλγαρος αποκάλυψε τι φώναζαν οι μαθητές-βιαστές του 15χρονου

