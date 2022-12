Οικονόμου: «Αν μειωθεί ο ΦΠΑ θα μπούμε σε μεγαλύτερες περιπέτειες» Κατηγορηματικός στο ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ εμφανίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα δημιουργήσει έλλειμμα, που για να καλυφθεί θα αυξηθούν οι φόροι «Το έλλειμμα των τριάμισι δισεκατομμυρίων που θα είχαμε αν μειωνόταν ο ΦΠΑ σε ορισμένα αγαθά όπως στην Ισπανία, θα μας έβαζε σε μεγαλύτερες περιπέτειες στις οποίες δε θέλουμε να επιστρέψουμε», τόνισε στο ΣΚΑΪ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εξήγησε ότι το έλλειμμα που θα προκύψει θα έπρεπε να καλυφθεί και αυτό σημαίνει «φόρους και επιβαρύνσεις για το σύνολο της κοινωνίας». Σύμφωνα με τον Γιάννη Οικονόμου το αποτύπωμα για τον καταναλωτή είναι μεγαλύτερο με το «Μarket pass», καθώς αν καταργούσαμε τον ΦΠΑ σε ορισμένα είδη το κέρδος για την τσέπη για παράδειγμα μιας οικογένειας με δύο παιδιά θα ήταν μικρότερο. Δήλωσε δε ότι διατηρεί αμφιβολίες για το αν η ενδεχόμενη μείωση του ΦΠΑ πράγματι θα περνούσε στην τσέπη του καταναλωτή. Ο Γιάννης Οικονόμου τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει να λάβει μέτρα στήριξης, φορολογώντας τα υπερέσοδα από τον μεγάλο πλούτο, χωρίς να δημιουργεί επιβάρυνση στον προϋπολογισμό. Ειδήσεις σήμερα: Κορωνοϊός: Τι κρύβει η Κίνα- Συναγερμός και στην Ευρώπη Πρωταθλητής από τα παλιά στο τηλεοπτικό 2022 Εύα Καϊλή: Πώς την «καίνε» τα μπιμπερό – Τα τρία ερωτήματα που καλείται να απαντήσει BEST OF NETWORK 29.12.2022, 10:00 29.12.2022, 08:57 28.12.2022, 11:09 28.12.2022, 11:09 28.12.2022, 21:59 28.12.2022, 11:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )