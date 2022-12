Οικονόμου σε Τσαβούσογλου: Η Ελλάδα δεν εκφοβίζεται, ούτε τρομοκρατείται

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, με ανακοίνωσή του έδωσε ηχηρή απάντηση στις προκλητικές δηλώσεις και απειλές του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Ο Τσαβούσογλου επανέλαβε νωρίτερα ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στο Αιγαίο ούτε κατά ένα μίλι. Στην απάντησή του, ο Γιάννης Οικονόμου ανέφερε πως «Δεν ετεροπροσδιορίζεται επ’ ουδενί, πόσο μάλλον στα κυριαρχικά μας δικαιώματα», ενώ υπογράμμισε πως η Ελλάδα «ούτε εκφοβίζεται, ούτε τρομοκρατείται». Παράλληλα, χαρακτήρισε αδιέξοδη την τακτική των απειλών και των προκλήσεων, στην οποία επιδίδεται η Τουρκία. Αναλυτικά η δήλωση του Γιάννη Οικονόμου: Η Ελληνική Κυβέρνηση πολιτεύεται με αποκλειστικό γνώμονα το διεθνές δίκαιο και τα εθνικά συμφέροντα. Δεν ετεροπροσδιορίζεται επ’ ουδενί, πόσο μάλλον στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Η τακτική των απειλών και των προκλήσεων, στην οποία επιδίδεται η Τουρκία, είναι απολύτως αδιέξοδη, αφού η Ελλάδα ούτε εκφοβίζεται, ούτε τρομοκρατείται. Θα ήταν χρήσιμο οι Τούρκοι αξιωματούχοι να αναλογιστούν το αδιέξοδο και να μην συνεχίσουν στον ίδιο δρόμο και τη νέα χρονιά. Οι δηλώσεις ΤσαβούσογλουΣτην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου που δίνει ο υπουργός Εξωτερικών πριν το τέλος του έτους, ανέφερε: «τις τελευταίες ημέρες στον ελληνικό Τύπο υπάρχουν δημοσιεύματα πως θα γίνει η επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 μίλια γύρω από την Κρήτη. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη, όχι 12 μίλια αλλά δεν θα επιτρέψουμε την επέκταση των χωρικών υδάτων ούτε ένα μίλι παραπάνω στο Αιγαίο. Η απόφαση που έχει το Κοινοβούλιο μας το 1995 σχετικά με το ζήτημα αυτό είναι ξεκάθαρη και συνεχίζει να ισχύει. Για άλλη μια φορά θέλω να προειδοποιήσω την Ελλάδα. Μην κάνεις ψευτομαγκιές βασιζόμενη σε αυτούς που προσπαθείς να έχεις από πίσω σου. Μην μπαίνεις σε περιπέτειες κι εσύ ξέρεις πως το τέλος θα είναι πολύ κακό. Είχαμε ξεκινήσει διερευνητικές επαφές με την Ελλάδα. Όμως λόγω της εκστρατείας που ξεκίνησε ο Μητσοτάκης εναντίον της Τουρκίας, λόγω των προκλήσεων στο Αιγαίο, των ισχυρισμών για γενοκτονία και των πιέσεων εναντίον των Τούρκων της Δυτικής Θράκης, βάλαμε τον διάλογο σε εκκρεμότητα. Είχαμε στείλει δυο επιστολές στο ΟΗΕ το 2021 για τις παραβιάσεις που κάνει η Ελλάδα στα αποστρατιωτικοποιημένα νησιά. Κι έτσι καταγράψαμε πως η Ελλάδα επειδή παραβιάζει τους όρους των Συνθηκών Λωζάνης και Παρισίων απέναντι σε μας δεν θα μπορεί να εκφράζει δικαιώματα κυριαρχίας», ανέφερε μιλώντας σε Τούρκους δημοσιογράφους. Ειδήσεις σήμερα: Κορωνοϊός: Τι κρύβει η Κίνα- Συναγερμός και στην Ευρώπη Δύο νεκροί σε τροχαίο στην Κηφισίας – Μηχανή έπεσε σε φανάρι Ο κατηγορούμενος Βούλγαρος αποκάλυψε τι φώναζαν οι μαθητές-βιαστές του 15χρονου

