Πελέ: Το αντίο Μητσοτάκη – «Ήταν και θα είναι ο βασιλιάς του ποδοσφαίρου» Η ανάρτηση του πρωθυπουργού στο Twitter για τον θρύλο του ποδοσφαίρου Με ανάρτησή του στο Twitter, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποχαιρετά τον θρύλο του ποδοσφαίρου, Πελέ ο οποίος πέθανε σήμερα Πέμπτη (29/12) σε ηλικία 82 ετών. «Ήταν και θα είναι ο βασιλιάς του ποδοσφαίρου. Αντίο Πελέ» έγραψε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, συνοδεύοντας την ανάρτηση του με τη φωτογραφία από τους πανηγυρισμούς του Πελέ μετά την επίτευξη του πρώτου γκολ στον τελικό με την Ιταλία το 1970 στο Μεξικό. Δείτε την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη Σημειώνεται ότι όλες αυτές τις δύσκολες μέρες, όπου ο θρυλικός Πελέ έδινε τη μάχη του στο νοσοκομείο, η κόρη του και η οικογένειά του δεν έφυγαν στιγμή απ’ το πλευρό του. Λίγο μετά το θάνατό του, το απόγευμα της Πέμπτης (29/12), η κόρη του Κέλι Νασιμέντο ανέβασε ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποχαιρετώντας τον πατέρα της. «Ό,τι είμαστε είναι χάρη σε εσένα. Σε αγαπάμε άπειρα. Αναπαύσου εν ειρήνη», έγραψε χαρακτηριστικά. Ειδήσεις σήμερα: Πέθανε ο «βασιλιάς» Πελέ – Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο BEST OF NETWORK 29.12.2022, 15:00 29.12.2022, 16:51 29.12.2022, 11:26 29.12.2022, 22:39 29.12.2022, 22:40 29.12.2022, 16:13

