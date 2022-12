Πλεύρης για ελλείψεις φαρμάκων: Ποινικό δικαστήριο για τις φαρμακαποθήκες που κρατάνε στοκ «Οποίος κρατάει στοκ, δεν θα ξαναεργαστεί στον χώρο του φαρμακείου. Θα ανοίξει φάκελος στον εισαγγελέα», είπε ο υπ. Υγείας αναφερόμενος στο σοβαρό θέμα με τις ελλείψεις στα φάρμακα Στο σοβαρό θέμα με τις ελλείψεις στα φάρμακα, κυρίως στα παιδιατρικά και τις αντιβιώσεις για τα αναπνευστικά προβλήματα, ο αναφέρθηκε ο Θάνος Πλεύρης, λέγοντας ότι υπάρχουν καταγγελίες ότι οι μητέρες εταιρίες (οι κατασκευάστριες) σπρώχνουν τα φάρμακά τους εκεί που αυτά πωλούνται πιο ακριβά. «Με περισσότερες παραγγελίες και έλεγχο στις φαρμακοβιομηχανίες προσπαθούμε να λύσουμε το κομμάτι αυτό» δήλωσε στον ΣΚΑΙ. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cpe9izowfuox) Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με τις παράλληλες εξαγωγές. «Έχουμε απαγορεύσει τις εξαγωγές σε 260 φάρμακα και παράλληλα ελέγχονται οι φαρμακαποθήκες. Οποίος κρατάει στοκ, δεν θα ξαναεργαστεί στον χώρο του φαρμακείου.Θα ανοίξει φάκελος στον εισαγγελέα» είπε ο υπ. Υγείας. «Όσες φαρμακαποθήκες κρατάνε στοκ το δηλώσουν άμεσα αλλιώς θα το μετανιώσουν. Θα πάνε στα ποινικά δικαστήρια και θα κλείσουν» τόνισε σε αυστηρό τόνο ο Θάνος Πλεύρης. . Αναφερόμενος στον αντικαπνιστικό νόμο, δήλωσε ότι αυτός τηρείται στο κομμάτι της εστίασης αλλά το πρόβλημα υπάρχει στην νυχτερινή διασκέδαση. «Δεν μπορεί έξω από κάθε μαγαζί να υπάρχει κλιμάκιο ελέγχου. Οι έλεγχοι θα γίνονται αλλά θα πρέπει και το βράδυ να υπάρχει η αντικαπνιστική κουλτούρα, τόσο από τους θαμώνες όσο και από τη διοίκηση των μαγαζιών» είπε ο υπουργός. Ειδήσεις σήμερα: Κορωνοϊός: Τι κρύβει η Κίνα- Συναγερμός και στην Ευρώπη Δύο νεκροί σε τροχαίο στην Κηφισίας – Μηχανή έπεσε σε φανάρι Ο κατηγορούμενος Βούλγαρος αποκάλυψε τι φώναζαν οι μαθητές-βιαστές του 15χρονου BEST OF NETWORK 29.12.2022, 12:30 29.12.2022, 08:57 29.12.2022, 11:26 29.12.2022, 12:18 29.12.2022, 12:25 28.12.2022, 11:00

