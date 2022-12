Πλεύρης σε Ξανθό: Παγκόσμιο πρόβλημα οι ελλείψεις φαρμάκων «Έχουμε προβεί σε συνολικές απαγορεύσεις εξαγωγών με ελέγχους και κυρώσεις σε φαρμακευτικές και φαρμακαποθήκες» αναφέρει ο υπουργός Υγείας Λαϊκισμό καταλογίζει ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης στον ΣΥΡΙΖΑ, απαντώντας στην κριτική του τομεάρχη Υγείας της αξιωματικής αντιπολίτευσης Ανδρέα Ξανθού για το ζήτημα της έλλειψης φαρμάκων. «Ο ΣΥΡΙΖΑ κατά τον προσφιλή του λαϊκισμό, με μοναδικό σκοπό το μικροκομματικό όφελος από ένα παγκόσμιο πρόβλημα, φθάνει στο σημείο να μας κατηγορήσει και για τις ελλείψεις που καταγράφονται σε όλη την Ε.Ε.» τονίζει ο κ. Πλεύρης, σημειώνοντας ότι το πρόβλημα συνδέεται με τη μεγάλη ζήτηση και τη χαμηλή παραγωγή, γεγονός που δημιουργεί παγκοσμίως αδυναμία στις εταιρείες για να καλύψουν τις ανάγκες. «Προς αυτήν την κατεύθυνση και για να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα που μαστίζει όλες τις χώρες λόγω της μεγάλης ζήτησης με την έκρηξη των λοιμώξεων και μη επάρκειας στην παραγωγή, έχουμε προβεί σε συνολικές απαγορεύσεις εξαγωγών χωρίς χρονικό περιορισμό και ελέγχους με κυρώσεις, τόσο σε φαρμακευτικές εταιρίες, όσο και σε φαρμακαποθήκες, αναφορικώς με την ύπαρξη επάρκειας αποθεμάτων και τις παράλληλες εξαγωγές. Μάλιστα έχουμε καταγράψει όλα τα αποθέματα, και σε όποια εταιρία δεν συνεργάζεται. προβαίνουμε σε αναστολή λειτουργίας», αναφέρει ο υπ. Υγείας. Τις πρωτοβουλίες αυτές αναγνωρίζουν και όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εφοδιαστική αλυσίδα των φαρμάκων, προσθέτει ο Θ. Πλεύρης και λέει πως στόχος είναι η μείωση των συνεπειών του προβλήματος και η εξυπηρέτηση των πολιτών. «Ο ΣΥΡΙΖΑ κατά τον προσφιλή του λαϊκισμό, με μοναδικό σκοπό το μικροκομματικό όφελος από ένα παγκόσμιο πρόβλημα, φθάνει στο σημείο να μας κατηγορήσει και για τις ελλείψεις που καταγράφονται σε όλη την Ε.Ε., ακόμη και στις χώρες που οι τιμές των φαρμάκων είναι υψηλές, λόγω της μείωσης παραγωγής στις χώρες που έχουν τις πρώτες ύλες. Ο κ. Ξανθός, στη μακροσκελή δήλωσή του, δεν έχει καμία πρόταση. Καλά θα κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που ‘ξέχασε’ παράνομα το 2015 να βγάλει δελτίο τιμών για να μειώσει τις τιμές των φαρμάκων ευνοώντας τους φαρμακοβιομήχανους, να μην μιλά για συμφέροντα στο χώρο του φαρμάκου σε μια κυβέρνηση που έχει πετύχει τις μεγαλύτερες εκπτώσεις που έδωσε ποτέ η φαρμακοβιομηχανία» καταλήγει ο υπ. Υγείας. Ειδήσεις σήμερα: Πέθανε ο «βασιλιάς» Πελέ – Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο BEST OF NETWORK 29.12.2022, 15:00 29.12.2022, 16:51 29.12.2022, 11:26 29.12.2022, 22:39 29.12.2022, 22:40 29.12.2022, 16:13

