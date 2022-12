Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Τσαβούσογλου: Η προκλητική ρητορική αυξάνει την ένταση και δεν βοηθά κανέναν

Απάντηση στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος επανέλαβε το «casus belli» εναντίον της Ελλάδας, έδωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Συγκεκριμένα, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε την θλίψη του για την κλιμάκωση των προκλητικών δηλώσεων, καλώντας, κατά την πάγια τακτική του, Αθήνα και Άγκυρα να συνεργαστούν για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή. «Σε μια εποχή που η ενότητα χρειάζεται περισσότερο μεταξύ των Συμμάχων μας, οι Ηνωμένες Πολιτείες λυπούνται για την κλιμάκωση των προκλητικών δηλώσεων. Προτρέπουμε όλους τους Συμμάχους μας να αποφεύγουν απειλές και προκλητική ρητορική που μόνο θα αυξήσει την ένταση και δεν θα βοηθήσει κανέναν» ανέφερε σχετικά το αμερικανικό ΥΠΕΞ. Και συμπλήρωσε: «Συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε τους Συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, Ελλάδα και Τουρκία, να συνεργαστούν για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή και για την επίλυση των διαφορών με διπλωματικό τρόπο. Η Ελλάδα και η Τουρκία είναι και οι δύο ισχυροί εταίροι και βασικοί σύμμαχοι του ΝΑΤΟ των Ηνωμένων Πολιτειών». Η αμερικανική τοποθέτηση έρχεται στον απόηχο των νέων απειλών που εξαπέλυσε κατά της χώρας μας ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου. «Τις τελευταίες ημέρες στον ελληνικό Τύπο υπάρχουν δημοσιεύματα πως θα γίνει η επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 μίλια γύρω από την Κρήτη. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη, Όχι 12, δεν θα επιτρέψουμε να επεκταθούν τα χωρικά ύδατα ούτε για ένα μίλι στο Αιγαίο. Η απόφαση που έλαβε η Εθνοσυνέλευσή μας το 1995 για αυτό το θέμα είναι σαφής και εξακολουθεί να ισχύει» τόνισε προκλητιλα ο Τούρκος ΥΠΕΞ. «Για άλλη μια φορά θέλω να προειδοποιήσω την Ελλάδα. Μην κάνεις ψευτομαγκιές, βασιζόμενη σε αυτούς που προσπαθείς να έχεις από πίσω σου. Μην μπαίνεις σε περιπέτειες κι εσύ ξέρεις πως το τέλος θα είναι πολύ κακό» προσέθεσε. Η απάντηση του Έλληνα κυβερνητικού εκπροσώπου «Η ελληνική Κυβέρνηση πολιτεύεται με αποκλειστικό γνώμονα το διεθνές δίκαιο και τα εθνικά συμφέροντα. Δεν ετεροπροσδιορίζεται επ’ ουδενί, πόσο μάλλον στα κυριαρχικά μας δικαιώματα» σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου. «Η τακτική των απειλών και των προκλήσεων, στην οποία επιδίδεται η Τουρκία, είναι απολύτως αδιέξοδη, αφού η Ελλάδα ούτε εκφοβίζεται ούτε τρομοκρατείται. Θα ήταν χρήσιμο οι Τούρκοι αξιωματούχοι να αναλογιστούν το αδιέξοδο και να μην συνεχίσουν στον ίδιο δρόμο και τη νέα χρονιά». Ειδήσεις σήμερα: Πέθανε ο «βασιλιάς» Πελέ – Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο

