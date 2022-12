ΣΥΡΙΖΑ: Το παρασκήνιο με την επιλογή της Πόπης Τσαπανίδου – Πού στοχεύει ο Τσίπρας «Ποδαρικό» στην αμφίπλευρη διεύρυνση στον ΣΥΡΙΖΑ έκανε η Πόπη Τσαπανίδου Κλίμα ικανοποίησης επικρατεί τις τελευταίες ώρες στους κόλπους της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς η ανάληψη καθηκόντων Εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ από τη γνωστή δημοσιογράφο, Πόπη Τσαπανίδου, αποτελεί «χτύπημα σε πολλαπλούς στόχους», όπως αποτιμούν τις σχετικές χθεσινές ανακοινώσεις για τη διαδοχή του Νάσου Ηλιόπουλου, ανώτατα κομματικά στελέχη. Κόντρα στις μακρόσυρτες εσωκομματικές διαδικασίες, η απόφαση για την αλλαγή σκυτάλης στην κορυφή του επικοινωνιακού μηχανισμού της Κουμουνδούρου «κλείδωσε» σχεδόν ακαριαία το τελευταίο χρονικό διάστημα κι ενώ η μιντιακή εικόνα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επανερχόταν τακτικά στις κλειστές συσκέψεις ως «αχίλλειος πτέρνα». Για το λόγο αυτό, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ επέλεξε για το ρόλο μια επαγγελματία δημοσιογράφο, θέλοντας να στείλει ένα καθαρό μήνυμα αμφίπλευρης διεύρυνσης του κόμματος, επιλέγοντας δηλαδή την Πόπη Τσαπανίδου για το ρόλο μπροστά από τις κάμερες, ως έμπειρη και μετριοπαθής δημοσιογράφος. Η κ. Τσαπανίδου έγινε δεκτή σε πολύ θερμό κλίμα χθες στο «στρατηγείο» της Κουμουνδούρου, ενώ μετά το πέρας της συνάντησής της με τον Αλέξη Τσίπρα και τον εν ενεργεία Εκπρόσωπο Τύπου, Νάσο Ηλιόπουλο, περιηγήθηκε στα…άδυτα της επικοινωνιακής μηχανής του κόμματος, γνωρίζοντας από κοντά για πρώτη φορά τους μελλοντικούς της συνεργάτες. Με ιδιαίτερη θέρμη την υποδέχθηκε νωρίτερα στο γραφείο του και ο Πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας εξηγώντας πως «το 2023 δικαιούμαστε όλοι να είναι μια καλύτερη χρονιά», ευχή που περικλείει και τις κεντρικές στοχεύσεις της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για ολική, πολιτική αντεπίθεση από τις πρώτες κιόλας ημέρες του 2023, αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά. Ενταγμένη σε αυτό το πλαίσιο, «από τη νέα χρονιά εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ θα είναι η Πόπη Τσαπανίδου. Την καλωσορίζω και την ευχαριστώ που αποδέχτηκε την πρότασή μας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας για την επιλογή του, προσθέτοντας πως «η Πόπη, εξαιρετική δημοσιογράφος, σύγχρονη γυναίκα και μητέρα, είμαι βέβαιος ότι θα συμβάλει αποφασιστικά στον κοινό μας αγώνα». Τα αμέσως επόμενα λεπτά ακολούθησε καταιγισμός ευχετήριων μηνυμάτων και τηλεφωνημάτων με αποδέκτη την αξιωματική αντιπολίτευση, καθώς η επιλογή Τσαπανίδου ακύρωσε όλα τα κομματικά προγνωστικά, δεδομένου ότι πρόκειται για πρόσωπο με ευρεία κοινωνική εμβέλεια και εξαιρετικά οικείο στον μέσο πολίτη. Πλην αυτών, η νέα Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δίνει νόημα στην πρωτοβουλία Τσίπρα για ποσόστωση 50-50 στη στελέχωση των κομματικών ψηφοδελτίων και των θέσεων ευθύνης από τα δύο φύλα, ενώ απηχεί την ψήφο εμπιστοσύνης που προσφέρουν επιφανείς επαγγελματίες στον τομέα τους, στηρίζοντας το «προοδευτικό όραμα» της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό φαίνεται πως «βάρυνε» σημαντικά στο να δώσουν τα χέρια ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και Πόπη Τσαπανίδου, αν και η γνωστή δημοσιογράφος κατέφυγε αρχικά στις τρεις κόρες και τους οικείους της, προτού πει το μεγάλο «ναι» στον Αλέξη Τσίπρα, ζητώντας τη γνώμη τους. «Πριν λίγο καιρό, δέχτηκα μια πρόταση καθαρή, ξάστερη και συγκεκριμένη. Μια πρόταση απαιτητική που με τίμησε και με συγκίνησε», όπως περιέγραψε η ίδια με αφορμή την επίσημη πρώτη της στην Κουμουνδούρου, επισημαίνοντας πως «χρειάζεται λοιπόν όλοι να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας. Να βρέξουμε τα πόδια μας για να φάμε ψάρι», ώστε να επέλθει η πολιτική αλλαγή. «Πιστεύω ότι οι εποχές που ζούμε χρειάζονται δουλειά και όχι μόνο κριτική. Και στην ηλικία που βρίσκομαι, είμαι πια έτοιμη να περάσω και στην άλλη πλευρά» κατέληξε η νέα Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, αποχαιρετώντας τον προκάτοχό της, Νάσο Ηλιόπουλο, ο οποίος θα συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο της Α’ Αθηνών. Γύρω από τα ψηφοδέλτια, άλλωστε, περιστράφηκε σχεδόν αποκλειστικά η χθεσινή συζήτηση κατά την κοινή συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου και του Πολιτικού Σχεδιασμού του κόμματος, όπου συμμετέχουν αυτοδίκαια ο Πρόεδρος και η Γραμματέας του κόμματος, αλλά και οι: Γιώργος Βασιλειάδης, Νάσος Ηλιόπουλος, Όλγα Γεροβασίλη, Έφη Αχτσιόγλου, Ρένα Δούρου,Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Γιάννης Ραγκούσης, Νίκος Παππάς, Ευκλείδης Τσακαλώτος και Νίκος Μπίστης. Περιμένοντας, ωστόσο, την… απογραφή μέχρι το τέλος του χρόνου, στην Κουμουνδούρου έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση των ψηφοδελτίων των εθνικών εκλογών, αλλά κρατούν τις σχετικές λίστες κλειδωμένες στο συρτάρι, αναμένοντας πρώτα τις επικαιροποιημένες κατανομές εδρών, κυρίως αυτές που θα προκύψουν στις διεδρικές και τριεδρικές περιφέρειες. Παρά την μικρή καθυστέρηση στην ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων, ο χρόνος για την προεκλογική κούρσα έχει αρχίσει ήδη να μετρά αντίστροφα για την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία επιθυμεί να εισέλθει στο 2023 με αισιοδοξία και προοπτική επανόδου στην εξουσία. Μέρα με την μέρα, άλλωστε, η φθορά της κυβέρνησης επιταχύνεται, όπως παρατηρούν κομματικοί παράγοντες, ενισχύοντας κατά την εκτίμησή τους, το ρεύμα της πολιτικής αλλαγής. Το τελευταίο αντανακλάται στην «υπερπροσφορά υποψηφιοτήτων» για τα ψηφοδέλτια των εθνικών εκλογών, τα οποία θα λάβουν την τελική έγκρισή τους, μετά τα Φώτα, χωρίς να φείδονται εκπλήξεων. Συγκεκριμένα, την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος, με αντικείμενο τη σύνθεση των ψηφοδελτίων, τα οποία θα εγκριθούν μόνο μετά από σχετική απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, η οποία θα συνεδριάσει με την επάνοδο από τις Χριστουγεννιάτικες γιορτές, δηλαδή μετά του Αϊ Γιαννιού, ώστε να επικυρώσει με την ψήφο των μελών της, τις οριστικές λίστες με τα ονόματα των υποψήφιων βουλευτών του κόμματος, ανά την Ελλάδα. Ειδήσεις σήμερα: Κορωνοϊός: Τι κρύβει η Κίνα- Συναγερμός και στην Ευρώπη Πρωταθλητής από τα παλιά στο τηλεοπτικό 2022 Εύα Καϊλή: Πώς την «καίνε» τα μπιμπερό – Τα τρία ερωτήματα που καλείται να απαντήσει Best of Network 28.12.2022, 17:05 28.12.2022, 13:28 28.12.2022, 11:09 28.12.2022, 11:09 28.12.2022, 21:59 28.12.2022, 16:00

