Τουρκικό δίκτυο: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη μεταφέρει την κρίση από το Αιγαίο στην Μεσόγειο Το τουρκικό φιλοκυβερνητικό δίκτυο ATV αναφέρει πως οι κινήσεις της Αθήνας οφείλονται στον «πανικό», λόγω των «επιτυχιών» της Άγκυρας στον αμυντικό τομέα και πως η επέκταση σε 12 ν.μ. στοχεύει το παράνομο τουρκο-λιβυκό μνημόνιο Παναγιώτης Σαββίδης 29.12.2022, 09:32 «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη μεταφέρει την κρίση από το Αιγαίο στην Μεσόγειο» υποστηρίζει το τουρκικό φιλοκυβερνητικό δίκτυο ATV, με αφορμή τις πληροφορίες ελληνικών ΜΜΕ για πιθανή αύξηση των θαλάσσιων χωρικών υδάτων στα 12 ν,μ δυτικά και νοτίως της Κρήτης. Το ATV αναφέρει πως οι κινήσεις της Αθήνας οφείλονται στον «πανικό», λόγω των «επιτυχιών» της Τουρκίας στον αμυντικό τομέα και πως η επέκταση σε 12 ν.μ. στοχεύει το παράνομο τουρκο-λιβυκό μνημόνιο. «Γνωρίζετε πως η κυβέρνηση της Αθήνας έχει πανικοβληθεί από τις αλλεπάλληλες επιτυχίες της Τουρκίας στην αμυντική βιομηχανία. Έτσι, ετοιμάζεται να κάνει ένα προκλητικό βήμα, με επέκταση στα 12 ν.μ νότια και δυτικά της Κρήτης. Η εν λόγω περιοχή είναι ακριβώς η περιοχή όπου σύμφωναμε την συμφωνία Τουρκίας Λιβύης αναζητούμε φυσικό αέριο» αναφέρει προκλητικά ο παρουσιαστής του ΑTV, Tσεμ Ογκρετιρ. Ο ίδιος κάνει λόγο για «προεκλογικές» τακτικές της ελληνικής κυβέρνησης, που στοχεύουν στο να μεταφέρουν την ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. «Προεκλογικά η κυβέρνηση Μητσοτάκη μεταφέρει την κρίση από το Αιγαίο στην Μεσόγειο, με την Αθηνά να ετοιμάζεται να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ν.μ νότια και δυτικά της Κρήτης. Ο Μητσοτάκης που έχει στριμωχθεί στην εσωτερική πολιτική σκηνή και βλέπει αυτό το βήμα ως μία εκλογική επένδυση» αναφέρει, υποστηρίζοντας πως θα δημιουργηθεί πρόβλημα στην παράνομη ΑΟΖ Τουρκίας – Λιβύης. «Πρόκειται για προάγγελο μιας νέας κρίσης. Διότι με την επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας στα 12 ν.μ. θα υπάρξει είσοδος σε ένα τμήμα της κοινής αποκλειστικής ζώνης Τουρκίας-Λιβύης», σημειώνει. Ειδήσεις σήμερα: Κορωνοϊός: Τι κρύβει η Κίνα- Συναγερμός και στην Ευρώπη Δύο νεκροί σε τροχαίο στην Κηφισίας – Μηχανή έπεσε σε φανάρι Ο κατηγορούμενος Βούλγαρος αποκάλυψε τι φώναζαν οι μαθητές-βιαστές του 15χρονου Παναγιώτης Σαββίδης 29.12.2022, 09:32 BEST OF NETWORK 29.12.2022, 09:01 29.12.2022, 08:57 28.12.2022, 11:09 28.12.2022, 11:09 28.12.2022, 21:59 28.12.2022, 11:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )