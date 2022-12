ΥΠΕΞ σε Τσαβούσογλου: Στην ωμή απειλή βίας, η Ελλάδα προτάσσει τους κανόνες Η γειτονιά μας δεν χρειάζεται ταραξίες, δεν χρειάζεται αναχρονιστικούς αναθεωρητισμούς, αναφέρει στις δηλώσεις του ο Γιώργος Αρναούτης Στην προκλητική ρητορική της Τουρκία απάντησε μετά τον Γιάννη Οικονόμου και το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών με δήλωση του εκπροσώπου του, Γιώργου Αρανούτη. Με εμπρηστικές δηλώσεις νωρίτερα σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, επανέλαβε ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στο Αιγαίο ούτε κατά ένα μίλι. «Όχι 12 μίλια, ούτε ένα», είπε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου πριν από το τέλος της χρονιάς. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Γιώργος Αρναούτης, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων, επεσήμανε τα εξής για τις δηλώσεις Τσαβούσογλου: «Η Τουρκία θα πρέπει επιτέλους να καταλάβει ότι υπάρχουν κανόνες που ακολουθούν όλα τα πολιτισμένα και ευνομούμενα κράτη. Το να απειλείς με χρήση βίας επειδή δεν σου αρέσουν οι κανόνες, παραπέμπει σε άλλους αιώνες και σίγουρα όχι στον 21ο. Είναι δε, απορίας άξιο ο απειλών να απαιτεί ταυτόχρονα από τον αμυνόμενο να αποστερηθεί τα νόμιμα μέσα προστασίας της κυριαρχίας του. Η γειτονιά μας δεν χρειάζεται ταραξίες, δεν χρειάζεται αναχρονιστικούς αναθεωρητισμούς. Χρειάζεται κράτη που σέβονται το Διεθνές Δίκαιο, όπως η Ελλάδα, η οποία το έχει αποδείξει μέσω συμφωνιών που έχει συνάψει με γειτονικές χώρες βάσει του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Στην ωμή και πρωτόγνωρη για τα σύγχρονα δεδομένα απειλή βίας, η Ελλάδα προτάσσει τους κανόνες, ασκώντας όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο». Ειδήσεις σήμερα: Κορωνοϊός: Τι κρύβει η Κίνα- Συναγερμός και στην Ευρώπη Δύο νεκροί σε τροχαίο στην Κηφισίας – Μηχανή έπεσε σε φανάρι Ο κατηγορούμενος Βούλγαρος αποκάλυψε τι φώναζαν οι μαθητές-βιαστές του 15χρονου BEST OF NETWORK 29.12.2022, 12:30 29.12.2022, 08:57 29.12.2022, 11:26 29.12.2022, 12:18 29.12.2022, 12:25 28.12.2022, 11:00

